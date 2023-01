Les ordinateurs portables de jeu Asus sont submergés par les mises à jour 2023

Les annonces d’ordinateurs portables de jeu CES d’Asus semblent toucher chaque modèle de son portefeuille, bien que plusieurs points communs soient présents. Il y a les composants habituels tout est mis à jour jusqu’à la génération 2023, comme Intel Processeurs des séries H et HX de 13e génération et le GPU Nvidia GeForce RTX série 40 (ainsi que les processeurs et GPU AMD “nouvelle génération”, dont nous nous attendons à entendre parler lors de la keynote du mercredi soir 4 janvier). La société a annoncé quelques moniteurs de jeu intéressants ainsi que.

Les mises à jour d’écran abondent – il y a beaucoup d’écrans 240 Hz 1440p avec des cadres plus petits et des rapports d’aspect 16:10, que vous verrez partout dans les ordinateurs portables de jeu – et vous verrez des modèles de 16 ou 18 pouces là où il n’y en avait qu’une fois 15 et 17 pouces, autre grande tendance du salon. Et beaucoup ont de modestes refontes pour accueillir de nouvelles fonctionnalités ou profils de puissance activés par les composants mis à jour.



Quelques mises à jour se démarquent, bien que du tableau des yeux des modèles et des spécifications.

Mon préféré est le déploiement de la prise en charge de Nvidia Advanced Optimus sur tous les ordinateurs portables de jeu d’Asus avec des GPU Nvidia (ou du moins la plupart d’entre eux). C’est la technologie qui permet à l’écran de l’ordinateur portable de basculer entre le fonctionnement sur le GPU discret ou le GPU intégré sans vous forcer à redémarrer, et qui permet enfin à l’écran de l’ordinateur portable d’utiliser G-Sync.

Les écrans ROG Nebula HDR d’Asus, disponibles sur les Zephyrus M16, Zephyrus G14, Strix Scar 16 et Flow X16, ont le double des mini zones de rétroéclairage LED : 1 024. Ce sont des écrans compatibles DisplayHDR 1000 avec une luminosité maximale de 1 100 nits. Ils ont également des dissipateurs thermiques plus grands, car ce niveau de luminosité peut devenir chaud. Comme mentionné ci-dessus, ils sont 1440p 240Hz, plus une couverture de gamme P3 à 100%. Une exception est l’écran Nebula HDR du Zephyrus G14, qui est un gradateur DisplayHDR 600. Le rafraîchissement des pixels de 3 ms n’est cependant pas stellaire.

Le GPU externe XG Mobile qui fonctionne avec les modèles convertibles Flow X et détachable Flow Z est remplacé par un GPU RTX série 40.

L’édition AMD Advantage de cette année, le modèle qui met en évidence toutes les dernières et meilleures technologies proposées par cette société, se présente sous la forme d’un TUF ; Plus précisément, le TIF Gaming A16 Advantage Edition, l’un des rares ordinateurs portables intégrant un GPU AMD, qui passe à la génération RDNA 3 cette année. Malheureusement, le commutateur MUX – un moyen maladroit de basculer entre le GPU discret et intégré – vit ici. Il n’a pas non plus de support Thunderbolt 4 (il a USB 4), car c’est toujours une chose Intel. Il existe également quelques autres modèles basés sur le processeur AMD.

Quelques modèles, généralement les modèles Zephyrus 16 pouces, ont des matrices à six haut-parleurs et de nombreuses offres ROG ont été (enfin) mises à niveau vers des webcams 1080p.

Nous n’avons pas encore de prix, mais ils semblent tous être prévus pour l’expédition au deuxième trimestre.