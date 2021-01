Dell actualise ses ordinateurs portables de jeu Alienware avec les Alienware m15 R4 et m17 R4 qui intègrent désormais des GPU GeForce RTX série 30. La société a partagé le développement lors de l’événement CES 2021 en cours, bien que les modèles de GPU exacts de la série RTX 30 pour les ordinateurs portables restent flous. Notamment, les Dell Alienware m15 R4 et Alienware m17 R4 utilisent toujours les processeurs Intel de 10e génération, similaires aux modèles R3 de l’année dernière. La société a également annoncé le lancement de l’ordinateur de bureau Alienware Aurora Ryzen Edition R10 aux côtés des ordinateurs portables de jeu.

Dell avait dévoilé les nouveaux ordinateurs portables et ordinateurs de bureau de jeu peu de temps après que Nvidia a annoncé le GPU GeForce RTX 3060 ainsi que les modèles d’ordinateurs portables alimentés par GeForce RTX 30 au CES 2021. Les deux ordinateurs portables seront vendus aux États-Unis à partir du 26 janvier, bien que la société ne l’ait pas encore annoncer leurs détails de disponibilité globale.

En termes de fonctionnalités, l’Alienware m15 R4 et l’Alienware m17 R4 sont respectivement équipés d’un écran de 15,6 pouces et de 17,3 pouces. Dell affirme que les clients peuvent choisir l’Alienware m17 R4 avec un écran Full HD jusqu’à 360 Hz (jusqu’à 300 Hz sur le modèle m15) pour profiter de titres comme Valorant et Cyberpunk 2077. Sous le capot, ils intègrent le processeur Intel Core i7-10870H de 10e génération ou Processeur mobile Core i9-10980HK couplé à jusqu’à 32 Go de RAM DDR4 et 4 To de stockage. Les autres caractéristiques notables des ordinateurs portables Dell Alienware m15 R4 et Alienware m17 R4 incluent une batterie 86Wh, Thunderbolt 3, USB Type-A 3.2 Gen 1 avec technologie PowerShare, deux ports USB Type-A 3.2 Gen 1 et un port pour amplificateur graphique Alienware. Les nouveaux modèles utilisent également le refroidissement par chambre à vapeur dans le cadre des conceptions de la technologie de refroidissement Alienware Cryo-Tech pour la génération d’ordinateurs portables R4.

Le Dell Alienware m15 R4 et l’Alienware m17 R4 sont proposés à un prix de départ de 2149,99 $ (environ Rs 1,57 lakh).

D’autre part, l’ordinateur de bureau Alienware Aurora Ryzen Edition R10 de Dell contient également les GPU Nvidia GeForce RTX série 30. Cependant, les clients peuvent également choisir le modèle avec les graphiques GPU AMD Radeon RX 6800 XT. Le bureau est alimenté par un maximum de processeurs AMD Ryzen 9 5950X avec 16 cœurs et prend en charge jusqu’à 128 Go de RAM en double canal et jusqu’à 4 To de stockage. Ses options de connectivité incluent le Wi-Fi 6 AX1650, les ports USB 3.2 Gen 2 Type-C et les ports USB 3.2 Gen 1 Type-A. L’ordinateur portable disponible dans les options de couleur Lunar Light et Dark Side of the Moon. Les clients aux États-Unis peuvent l’acheter aujourd’hui à partir de 1 079,99 $ (environ 79 000 Rs.