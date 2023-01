Les ordinateurs portables Acer Swift obtiennent de nouveaux noms et regards au CES 2023

Acer a rafraîchi à la fois le design et les noms de ses ordinateurs portables Swift.

La gamme comprend le Swift Go, un ordinateur portable fin et léger conçu pour un usage quotidien. Il est rejoint par le produit phare Acer Swift 14 pour ceux qui veulent un design haut de gamme, ainsi que l’Acer Swift X 14 si vous recherchez des performances plus puissantes.

Tech Advisor a eu un premier aperçu de tous les modèles de la gamme Swift 2023, qui ont été dévoilés au CES 2023. Les ordinateurs portables sortiront au cours des prochains mois, avec des prix commençant à 899 $/899 £/999 € pour le Swift Allez, 1 299 $/1 699 € pour le Swift 14 et 1 199 $/1 499 € pour le Swift X 14. Nous attendons toujours les prix britanniques pour certains modèles.

Le Swift Go est un rafraîchissement du Swift 3. Il est disponible en deux tailles : 14 pouces et 16 pouces et une finition argent ou gris métallisé. Il existe également une gamme de configurations adaptées à différents budgets. Les ordinateurs portables sont à la hauteur du nom Go avec un design mince, pesant moins de 1,3 kg pour le plus petit modèle et moins de 1,4 kg pour le plus grand ordinateur portable.

Tous les ordinateurs portables de la gamme Swift disposent d’une large gamme de ports – cela inclut USB-C avec Thunderbolt 4, HDMI 2.1 et un lecteur de carte MicroSD sur le Go et le X 14. Certains modèles comparables comme Lenovo n’optent que pour USB-C ports avec un adaptateur dans la boîte, il est donc bon de voir qu’Acer a conservé autant de ports.

Avec des cadres minces qui créent un rapport écran/corps de 90 %, ce sont des appareils qui seraient idéaux pour une utilisation dans la maison pour le streaming et d’autres activités. Bien sûr, si vous recherchez une productivité au quotidien, certains modèles de la gamme Go sont toujours parfaitement adaptés pour le travail et les loisirs.

Les modèles haut de gamme (le SFG16-71 et le SFG14-71) sont livrés avec les 13 dernierse gen processeurs Intel série H, ainsi que des écrans OLED à écran tactile avec une résolution de 2,8K sur le modèle 14 pouces et une résolution de 3,2K sur le 16 pouces. Un changement de conception majeur est l’ajout d’un rapport 16:10, un format plus courant que nous voyons récemment sur les ordinateurs portables.

Le Swift Go ne se démarque pas exactement en matière de design, donc si vous recherchez quelque chose d’un peu plus flashy et plus haut de gamme, le Swift 14 est l’ordinateur portable à regarder. C’est le successeur de la génération précédente Swift 5 – avec Acer optant pour un nom qui reflète la taille de l’écran de l’ordinateur portable.

Le Swift 14 a un châssis monocoque usiné, ainsi qu’un corps en aluminium de qualité aérospatiale. Il existe en deux couleurs : Mist Green et Steam Blue. Je ne peux pas parler du premier, mais le second a une finition élégante qui se démarque de la foule.

Comme le Swift Go, le Swift 14 dispose également des nouveaux processeurs Intel H-Series, d’un écran tactile, d’une autonomie estimée à 9,5 heures et d’une gamme de ports de connectivité.

La gamme est complétée par l’Acer Swift X 14, un modèle de la gamme Swift X. Cet appareil est doté d’un processeur avancé et d’un GPU discret, avec l’option jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 405. L’ordinateur portable est validé par NVIDIA Studio et comprend un grand ventilateur, un clavier d’entrée et deux caloducs en cuivre D6 pour garder tout au frais. pendant que vous travaillez.

Bien qu’il ne soit pas tactile, cet appareil est livré avec un écran OLED 14 pouces 2,8 K avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 500 nits. Il n’a pas l’apparence époustouflante du produit phare Swift 14, mais c’est certainement la meilleure option de la gamme si vous prévoyez d’entreprendre un travail créatif lourd.

Consultez notre tableau des meilleurs ordinateurs portables pour voir comment la nouvelle gamme Swift se compare à ses concurrents.