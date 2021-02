Les ordinateurs portables 5G alimentés par Snapdragon sont sur le point d’être beaucoup plus sécurisés

Qualcomm s’est fait un nom avec de puissants processeurs pour smartphones, mais ces dernières années, la société américaine s’est développée avec succès dans le domaine des ordinateurs portables. Les premiers PC alimentés par Snapdragon ont été lancés en 2017, offrant des heures de réveil instantanées et une grande autonomie de la batterie. Cependant, beaucoup souffraient de problèmes de performances et de compatibilité.

Cependant, des progrès importants ont été réalisés récemment, en particulier après la sortie de la plate-forme de calcul Snapdragon 8cx Gen 2 5G en 2020. La 5G est encore relativement rare sur les ordinateurs portables, mais son inclusion ici correspond à la vision « toujours active, toujours connectée » de Qualcomm pour l’avenir de l’informatique.

Cependant, cette connexion Internet constante peut poser des problèmes de sécurité. À moins que vous n’utilisiez un VPN, votre activité Internet peut être visible par votre fournisseur de services Internet, le gouvernement ou même des pirates potentiels. Internet est également l’endroit où vous êtes le plus susceptible de trouver des virus et des logiciels malveillants, souvent habilement déguisés en ressources utiles.

Même l’internaute le plus assidu peut rencontrer des problèmes de temps en temps, mais les logiciels de sécurité peuvent fournir une couche de sécurité supplémentaire cruciale. Intercept X de Sophos fournit une protection contre les logiciels malveillants, les ransomwares, les exploitations et les virus, ce qui en fait l’un des services les plus complets du marché. Désormais, la société a annoncé qu’Intercept X serait bientôt disponible sur les ordinateurs portables 5G alimentés par Snapdragon.

Le logiciel offre une gamme de fonctionnalités de sécurité cruciales, notamment une protection antivirus et anti-malware en temps réel, la prévention des exploits et la protection des fichiers contre les ransomwares. Il offre également un contrôle sur des applications et des sites Web spécifiques qui pourraient être considérés comme un risque.

Intercept X aura également certaines fonctionnalités spécialement conçues pour les PC Snapdragon. Il utilisera la fonction de veille connectée de Qualcomm pour continuer à surveiller votre appareil même lorsqu’il n’est pas utilisé. L’intégration Deep AI optimisera également diverses applications, leur permettant de « fonctionner plus rapidement et plus efficacement » – cela devrait conduire à une meilleure autonomie de la batterie. La «racine de confiance au niveau matériel», considérée comme le fondement de toutes les opérations informatiques sécurisées, sera également utilisée pour améliorer le cryptage et protéger les données importantes contre toute modification.

Cependant, Intercept X ne sera pas intégré aux ordinateurs portables Snapdragon 5G et ne sera pas disponible gratuitement. Après une courte période d’essai, le logiciel coûte entre 20 $ US (environ 14 £) et 40 $ US (environ 28 £) par utilisateur et par an. Néanmoins, cela ressemble à un petit prix à payer pour une gamme impressionnante de fonctionnalités de sécurité.

Sophos dit s’attendre à ce qu’Intercept X pour les plates-formes de calcul Snapdragon soit disponible « dans la seconde moitié de 2021 ». Si vous utilisez un appareil Windows, il est déjà disponible à l’achat sur le site Web de Sophos.

Vous vous demandez s’il faut investir dans un PC Snapdragon? Consultez notre guide: Dois-je acheter un ordinateur portable 5G? Si vous préférez obtenir un appareil plus traditionnel, consultez notre meilleur tableau d’ordinateur portable.