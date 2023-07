Les Orcades prévoient de quitter le Royaume-Uni et de devenir le territoire de la Norvège

Les îles Orcades pourraient quitter le Royaume-Uni et devenir un territoire autonome de la Norvège.

Les élus débattront demain d’une « gouvernance alternative » pour gagner en indépendance.

Les Orcades pourraient quitter le Royaume-Uni et devenir un territoire norvégien Crédit : Getty

Les possibilités incluent la recherche d’une situation similaire aux îles Féroé, qui sont un territoire autonome du Danemark.

Le chef du Conseil des Orcades, James Stockan, a déclaré que les gouvernements britannique et écossais avaient « épouvantablement échoué » dans leurs relations avec l’île.

Il a déclaré à la BBC: «Nous avons vraiment du mal.

« Nous devons remplacer toute la flotte de ferries, qui est plus ancienne que la flotte CalMac.

« On nous refuse des choses que d’autres régions obtiennent et le financement du gouvernement écossais est nettement inférieur par habitant à celui des Shetland et des îles occidentales pour gérer les mêmes services – nous ne pouvons pas continuer comme nous le sommes.

« Le dividende que nous récupérons n’est pas suffisant pour nous permettre de continuer ».

Les îles étaient auparavant sous contrôle norvégien et danois jusqu’à ce qu’elles fassent partie de l’Écosse en 1472.

M. Stockan a déclaré: «Nous avons fait partie du royaume nordique plus longtemps que nous ne faisions partie du Royaume-Uni.

« Les gens me disent : ‘Quand est-ce qu’on rentre en Norvège ?’

