Lors d’un incident hilarant, un garçon de 12 ans a été arrêté à l’école pour avoir organisé une fête « rave » dans la salle de bain de son école.

Cael Bell, un étudiant du Collège catholique St. Antony, est un DJ en herbe et a décidé d’organiser une soirée «rave» pour tous les élèves de la classe 8 le 11 décembre. Et il a failli s’en tirer. Mais la fête n’a duré que 30 secondes avant que les enseignants ne l’interrompent et la mettent hors service.

Selon les rapports, le garçon entreprenant a annoncé l’événement sur Snapchat. La fête a eu lieu à l’heure du déjeuner et le menu de plats et de boissons se composait de Cadbury Twirls et Lucozade. Le garçon avait également réussi à se faufiler dans les lumières et ses haut-parleurs et était en train de crier quand ses professeurs l’ont surpris en flagrant délit.

Après avoir reçu un appel des autorités scolaires, la mère de Cael, Louise Bell, a déclaré que l’incident l’avait fait rire.

Bien qu’elle ait dit qu’elle et son mari avaient réprimandé le garçon, ils ne pouvaient s’empêcher d’être impressionnés par la ténacité du garçon.

Selon la mère, c’était une farce inoffensive et on ne pouvait pas blâmer le petit garçon d’avoir répandu de la joie après la sombre façon de 2020 s’est avérée être. Elle a également déclaré que le père de Cael et elle-même étaient plutôt impressionnés de constater que le petit garçon avait organisé une fête complexe comme celle qu’il avait organisée dans la salle de bain de l’école.

Cette année a été difficile pour les enfants du monde entier, y compris au Royaume-Uni, la plupart des élèves passant des mois à la maison dans l’isolement, loin de leurs amis et de leurs classes.

Louise est allée sur sa page Facebook pour partager les nouvelles et beaucoup sont depuis venus à la rescousse de l’enfant, louant son inventivité et sa créativité.

«Il avait organisé une rave dans les toilettes des garçons à l’heure du dîner a invité tous les garçons de la 8e année alors il a maintenant confisqué son haut-parleur et ses lumières. Ai-je tort de trouver ça drôle? elle a écrit.

Les autorités scolaires de Cael, cependant, n’ont pas été aussi bienveillantes envers l’incident. Les lumières et haut-parleurs du DJ en herbe ont depuis été confisqués.