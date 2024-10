Les orages apporteront de fortes pluies sur Des Moines

Météo dans l’Iowa : de forts orages reviennent aujourd’hui Mise à jour : 12 h 22 HAC le 30 octobre 2024

ÉPICÉ. C’EST SÛR. OUI. C’EST AUSSI CETTE NUIT QUE NOUS DEVONS VOIR DE FORTES TEMPÊTES SE DÉPLACER DANS LE CENTRE DE L’IOWA. Ouais, aussi épicé pour nous ici, en ce qui concerne la météo dans tout l’IOWA. C’est un début de journée nuageux et sombre. NOUS AVONS DÉJÀ DES TEMPÉRATURES AU MILIEU DES ANNÉES 70. CETTE TEMPÉRATURE BAISSE À MESURE QUE CE FRONT FROID ARRIVE AUJOURD’HUI. ET À mesure que nous aurons de la pluie, nous commencerons à nous sentir plus frais. LA ROSÉE POINTE DÉJÀ LÀ, NOUS AVONS DONC DE L’HUMIDITÉ DANS L’AIR POUR QUE CES TEMPÊTES PEUVENT UTILISER, ET NOUS AVONS UN VENT DU SUD DE NOUVEAU SOUTENU EN CE MOMENT À ENVIRON 16 MPH. MAIS C’EST VENTEUX POUR TOUT LE MONDE. VOUS POUVEZ VOIR OÙ SE TROUVE LE FRONT FROID, OÙ CES VENTS SORTENT DU NORD. C’est là que le front froid est déjà passé. ÇA VA CONTINUER À SE DÉPLACER À TRAVERS L’ÉTAT ICI ALORS QUE NOUS SE DIRIGEONS EN APRÈS-MIDI ET EN SOIREE. Le vent souffle jusqu’à présent aujourd’hui, pas aussi fort que ce que nous avons vu hier, mais il souffle toujours des rafales entre 35 et 45 km/h ici. Alors que nous nous dirigeons vers l’après-midi. Nous avons donc des tempêtes sur le radar en ce moment. Rien de grave, mais à mesure que ces tempêtes continuent de s’intensifier, elles se rapprocheront du centre de l’iowa, juste le long de la I-35 ici. Alors que nous nous rapprochons vers 14 heures et 15 heures. DONC LA MEILLEURE CHANCE POUR LA PLUIE, JE PENSE, DE COMMENCER ICI DANS LA RÉGION MÉTRO SERA PLUS PROCHE DE 14H00. Ces averses et ces orages continuent de traverser le centre de l’IOWA alors que nous nous dirigeons vers l’heure du dîner ce soir jusqu’à la pointe du soir, puis les orages s’attardent après cela, donc il va probablement pleuvoir tout au long du dîner jusqu’à huit, neuf heures, 10h00 HORAIRE ICI. PLUS TARD CE SOIR. ET PUIS CES TEMPÊTES ÉVENTUELLEMENT SORTIRONT SUR L’EST DE L’IOWA AU COURS DE LA NUIT CE SOIR. C’EST DONC VRAIMENT LA DEUXIÈME MOITIÉ DE LA JOURNÉE AUJOURD’HUI JUSQU’À LA SOIRÉE QUI SERA MOUILLÉE POUR NOUS DANS LES PARTIES CENTRALES DE L’ÉTAT. Une fois que les tempêtes seront sorties d’ici. IL EST BEAUCOUP PLUS CALME D’ICI DEMAIN MATIN, IL PEUT Y AVOIR QUELQUES AVERSES AU COURS DE LA NUIT, UN PEU DE FAIBLE NEIGE POSSIBLE JUSQU’À L’EXTREME NORD DES PARTIES NORD DE L’ÉTAT. AVEC CET AIR PLUS FROID, LES NUAGES finissent par se dissiper, puis nous sommes de retour à un jeudi plus venteux et plus frais pour HALLOWEEN DEMAIN. MAIS TOUJOURS, ON REGARDE DES PRÉCIPITATIONS DÉCENTES POUR NOUS À TRAVERS L’ÉTAT. PARTOUT D’UN POUCE, UN POUCE ET DEMI DE PLUIE, PEUT ÊTRE PLUS DE DEUX POUCES DANS CERTAINS ENDROITS ISOLÉS À TRAVERS L’ÉTAT. ET PUIS NOUS AURONS ENCORE PLUS DE PLUIE À AJOUTER À CELA À L’ORDRE DU WEEK-END. CE SERA UNE BONNE NOUVELLE POUR LA SÉCHERESSE. NOUS AVONS BESOIN DE CETTE PLUIE CONSTANTE ICI OÙ NOUS EN OBTENONS QUELQUES FOIS PAR SEMAINE, ET PAS SEULEMENT UNE FOIS TOUTES LES QUATRE SEMAINES, POUR VRAIMENT AIDER À LA SÉCHERESSE. VOICI À QUOI CELA RESSEMBLE AUJOURD’HUI, JUSQU’AU VENT. Encore une fois, il y a des rafales là-bas en ce moment. Ils vont probablement se briser un peu quand ce front passera ce soir. Et puis ils reprendront demain. NOUS AVONS UN VENT DU NORD-OUEST AVEC DES RAFALES DE 25 À 30 MPH DEMAIN APRES-MIDI JUSQU’EN DÉBUT DE SOIREE. TELLEMENT TOUJOURS VENTEUX. ET IL VA FAIRE PLUS FRAIS CAR NOS TEMPÉRATURES SERONT SEULEMENT DANS LES ANNÉES 50 DEMAIN AVEC UNE BRISÉE DÉCENTE DU NORD ET DE L’OUEST POUR VOS FÊTES D’HALLOWEEN. DONC POUR DEMAIN, CELA VA ÊTRE SEC. CELA VA ÊTRE CLAIR. TRUC OU TRAITEMENT, AUCUN PROBLÈME DU CÔTÉ FROID. PEUT-ÊTRE UNE COUCHE SUPPLÉMENTAIRE OU DEUX SOUS LE COSTUME POUR LES ENFANTS. MAIS LES TEMPERATURES DEMAIN FINISSENT DANS LES BAS ANNÉES 50 POUR L’APRES-MIDI, DONC PLUS FRAIS UNE FOIS LE COUCHER DU SOLEIL BIEN SUR, ET NOUS DEVRONS VOIR UN PEU DE SOLEIL EN FIN DE JOURNÉE DE DEMAIN. LES PREVISIONS POUR HUIT JOURS LE GARDERONT DU VENT JEUDI. PLUS DE SOLEIL VENDREDI. MAXIMUM D’ENVIRON 60. LA PLUIE RETOURNE POUR LE WEEK-END. N’OUBLIEZ PAS LE CHANGEMENT D’HEURE ET NOUS GARDONS ENSUITE CERTAINS