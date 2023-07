Les oracles TikTok AI et les filtres d’âme sœur ne peuvent pas prédire votre fortune

Une IA peut-elle prédire votre destin ? Peut-il lire votre vie et tirer des conclusions tranchantes sur qui vous êtes ?

Des hordes de personnes sur TikTok et Snapchat semblent le penser. Ils ont commencé à utiliser des filtres d’intelligence artificielle comme diseurs de bonne aventure et prédicteurs du destin, devinant tout, de l’âge de leur béguin à la durée de leur mariage.

Les cas les plus viraux ont présenté des femmes au cœur brisé qui se sont découragées parce que leur filtre d’IA efface les hommes de leur vie des photos d’eux deux. Pour les femmes, cela signifie soit qu’elles ne retrouveront jamais l’amour, soit que l’amour qu’elles avaient était voué à l’échec.

La tendance à utiliser les signifiants de l’IA comme oracles a également pris son envol de manière plus générale. TikTok est inondé de personnes qui jurent fidélité à tout, des prédicteurs aléatoires «d’âme sœur» aux détecteurs du troisième œil. La balise « filtre de l’âme sœur » a accumulé plus de 30 millions de vues pour une multitude d’options telles que des filtres indiquant à quelle distance se trouve votre âme sœur, quand elle est née, à quel point vous êtes compatible et si vous avez une bague d’âme sœur générée par l’IA ( indiquant que vous avez déjà trouvé votre âme sœur). D’autres utilisent des IA pour s’appuyer sur des lectures de tarot, voir des chakras ou générer des horoscopes qui ne ressemblent pas tout à fait à ceux de votre journal local (« les étoiles recommandent d’être dans un état d’antilope quantique »).

Pour la plupart, ces mèmes ne sont pas sérieux et la plupart apparaissent comme de la pure bêtise – bien que parfois, les choses deviennent un peu plus alarmantes. Une prétendue veuve réelle a posté son oracle généré par l’IA en effaçant la photo de son mari décédé. L’IA peut également commencer à détecter des fantômes tout autour de votre maison.

Tous ces problèmes dans la matrice peuvent se démarquer dans le cadre d’une tendance virale TikTok, mais ils témoignent également d’un désir culturel plus large pour que l’intelligence artificielle soit plus que ce qu’elle est. À son stade actuel de développement, l’IA n’est rien de plus qu’une collection géante de points de données qui peuvent être transformés en modèles prédictifs. Il n’y a rien de sensible ou de surnaturel là-dedans.

Pourtant, les humains cherchent inévitablement des moyens d’humaniser l’IA – et, vraiment, cela ne devrait pas être une surprise. Les humains lisent dans tout. Nous anthropomorphisons les robots. Nous prétendons que nos animaux de compagnie nous aiment. Nous imaginons que nos vies sont dirigées par tout, des dieux du ciel aux cartes à jouer en passant par les modèles d’étoiles.

« Il est fondamentalement humain que les gens veuillent jouer avec et explorer ces technologies », déclare Karen Gregory, professeur de sociologie à l’Université d’Edimbourg. « C’est l’essence et l’histoire de la divination et du jeu. Les cartes, les os, les feuilles de thé, toutes sortes d’objets (qu’ils soient numériques ou non) peuvent être utilisés pour jouer avec le changement et l’incertitude – pour jouer avec la question « et ensuite ? »

Elle explique qu' »à un certain niveau, nous sommes obligés de jouer ». Il semble donc inévitable que les humains fassent de leur mieux pour transformer les robots IA générés automatiquement en prédicteurs du destin.

« En général, nous avons tendance à rechercher des modèles dans notre environnement », me dit AJ Marsden, professeur agrégé de psychologie au Beacon College de Leesburg, en Floride. « Nos cerveaux essaient de donner un sens au monde qui nous entoure et de rechercher toute menace potentielle. La recherche de modèles aide notre cerveau à traiter les informations plus rapidement afin de faire des prédictions concernant des événements futurs. » En d’autres termes, avec ces oracles virtuels, nous faisons ce que nous avons toujours fait – juste avec des outils plus récents et plus originaux.

« Ce qui se passe ici s’apparente à obtenir » une lecture « , un peu comme vous obtiendriez d’une lecture psychique ou d’une lecture de carte de tarot, sauf qu’ici le sujet est votre contenu multimédia », me dit Gregory. « Je pense qu’il est tout à fait logique que les gens jouent et expérimentent les filtres AI de TikTok. Les normes des médias sociaux et le contexte social plus large de la création de contenu encouragent et récompensent ce type d’expérimentation et de création de mèmes.

Gregory souligne qu’Internet a déjà donné lieu à d’innombrables formes d’innovations numériques dans les pratiques New Age. Prenez, par exemple, le très populaire tarot Labyrinthos, qui est livré avec une application mobile sophistiquée qui génère automatiquement des lectures de cartes et des méditations en un clic. Elle note également qu’il existe une similitude frappante entre ce que les gens font avec l’IA en ligne et ce que les gens font déjà avec les cartes de tarot – peut-être parce que les mécanismes que nous utilisons pour donner un sens à des résultats aléatoires sont pratiquement identiques.

« Comme une carte de tarot qui a été retournée, tout ce que l’IA génère peut être lu comme personnellement significatif et significatif », déclare Gregory. « Dans mon propre travail sur les communautés de tarot, j’ai examiné les relations des gens avec les cartes de tarot, et ce qui se passe ici semble très similaire – le pouvoir du retournement de carte pour produire rapidement et presque sans effort quelque chose de nouveau, perspicace et utile est d’être trouvé dans la réponse du filtre AI. Une fois qu’une carte a été retournée, votre attention a été attirée vers un moment suivant dans le temps, une prochaine interprétation possible. C’est exceptionnellement précieux dans un monde très incertain.

Vous pourriez penser à partir de ce type d’observation que la divination par IA s’intégrerait parfaitement dans les traditions ésotériques établies. Pourtant, alors que beaucoup de gens sont optimistes quant aux possibilités créatives du tarot, d’autres débattent vivement de leur utilisation dans la sphère créative de la divination.

Certains insistent sur le fait que l’essence spirituelle de la divination se perd lorsque vous essayez de cartographier le processus créatif sur une machine. En avril, la druide et tarotologue de longue date Dana O’Driscoll a écrit un long article de blog contre l’utilisation de l’IA dans la divination pour un certain nombre de raisons. De nombreux arguments d’O’Driscoll sont familiers à tous ceux qui ont suivi le débat en cours sur l’IA et la créativité : l’IA ne remplace pas l’inspiration artistique. Mais O’Driscoll est allé plus loin, exprimant sa crainte que le recours à l’IA éloigne les gens d’une connexion avec toute la perspicacité spirituelle intérieure que la divination est censée cultiver. «Le problème plus large tel que je le vois», écrit-elle, «est qu’en mécanisant le monde et en transformant les gens en consommateurs, nous avons également vu une perte majeure d’une chose vraiment importante pour le développement humain et la conscience – la culture d’un une vie intérieure riche et un lien profond avec la nature.

Étant donné que la philosophie animiste d’O’Driscoll soutient que toutes choses, même l’intelligence artificielle, sont imprégnées d’un esprit, ses préoccupations englobent l’inquiétude que « puisque l’IA a été créée pour des raisons capitalistes évidentes », les esprits des machines pourraient avoir une intention douteuse. Avec les jeux de tarot IA et d’autres outils métaphysiques, quelle que soit l’énergie spirituelle présente, elle est sceptique. « Ce que je dis, c’est qu’en aucun cas je ne toucherai à quoi que ce soit de spirituel qui a été créé avec l’IA », a-t-elle écrit. « Faites très attention, mes amis.

Bien sûr, d’un point de vue sceptique, il existe de nombreuses raisons non métaphysiques pour lesquelles les oracles générés par l’IA sont de mauvaises nouvelles. « Bien qu’ils soient amusants à utiliser, dans presque tous les cas, les outils divinatoires ne sont que des coïncidences », nous rappelle Marsden.

Marsden admet que de nombreuses personnes semblent trouver un avantage psychologique à utiliser le tarot et d’autres outils de divination comme formes d’autoréflexion. « Si j’utilise les cartes de tarot comme moyen de prédire la probabilité de trouver un partenaire, il n’y aura probablement pas beaucoup d’avantages sur le plan psychologique. Si, cependant, j’utilise les cartes de tarot comme une forme d’autoréflexion – que recherche-t-on chez un partenaire, qu’est-ce qui me rendrait heureux, etc. – alors les cartes auraient probablement plus d’avantages psychologiques pour nous. La science suggère, note-t-elle, que lorsque nous faisons des choses avec intention, comme lancer des sorts ou visualiser des objectifs, nous sommes plus susceptibles de travailler dur pour réaliser les choses que nous voulons.

En fin de compte, cependant, elle soutient que tout avantage psychologique dérivé de tels outils ésotériques pourrait ne pas compenser le coût de nous tromper en croyant que la divination est réelle. «Nous trouvons souvent des modèles dans des phénomènes aléatoires, de sorte que tout raccourci basé sur ces modèles ne serait pas fiable. Et c’est là que réside le problème de la divination. Dans la plupart des cas, nous nous illusionnons probablement plus que nous ne nous en profitons vraiment.

Pourtant, bien qu’il soit franc – « L’IA n’a pas de pouvoirs magiques, elle ne vous connaît pas mieux que vous ne vous connaissez vous-même, et elle ne révèle pas d’informations spéciales sur lesquelles on devrait compter ou faire confiance » – Gregory soutient que c’est un trait très humain de être attiré par la promesse d’un oracle d’IA. « Un peu comme [a psychic’s] lecture à froid, l’IA n’a pas de pouvoirs spéciaux. Il répond à l’entrée et crache une réponse. Cependant, quelle que soit cette réponse – quelque chose de beau ou même de charabia – elle peut devenir le fondement d’un nouveau sens ou de nouvelles interprétations. Elle décrit le phénomène comme « une grande extension d’une curiosité très humaine pour voir ce qui vient ensuite et pour gérer cette incertitude et cette anxiété ».

Et si une grande partie de cette incertitude et de cette anxiété implique la question de l’IA elle-même, eh bien, peut-être que l’humanisation de votre filtre TikTok pourrait être d’autant plus utile pour accueillir nos maîtres robots.