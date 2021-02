Les options restantes des démocrates pour augmenter le salaire minimum, expliquées

Le groupe progressiste Our Revolution détient des panneaux de 15 $ de salaire minimum à l’extérieur du complexe du Capitole le 5 février, appelant le Congrès à adopter une augmentation du salaire minimum dans le cadre du projet de loi de secours Covid-19. | Bill Clark / CQ-Roll Call Inc. via Getty Images

Les démocrates n’ont pas encore renoncé à augmenter le salaire minimum.

Jeudi, le parlementaire du Sénat a porté un coup décevant aux démocrates dans la lutte pour le salaire minimum de 15 dollars – déclarant qu’il ne pouvait pas être inclus dans un plan de secours Covid-19 si les législateurs souhaitaient utiliser la réconciliation budgétaire.

Cette décision signifie probablement que le salaire minimum de 15 $ est effectivement mort – pour le moment. Comme le sénateur Bernie Sanders (I-VT) l’a dit à plusieurs reprises, 10 sénateurs républicains ne vont pas signer ce type d’augmentation, ce qui signifie que les législateurs ne seront pas en mesure d’obtenir les 60 voix dont il a besoin pour passer à l’ordre.

Compte tenu de cette dynamique, les démocrates s’efforcent maintenant de comprendre comment ils pourraient encore faire pression pour une sorte d’augmentation du salaire minimum via le plan de secours ou un projet de loi de compromis autonome avec les républicains sur toute la ligne. « Nous n’allons pas abandonner la lutte pour augmenter le salaire minimum à 15 dollars pour aider des millions de travailleurs américains en difficulté et leurs familles », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, dans un communiqué.

Quelques options ont été proposées, mais aucune ne semble avoir le soutien total du caucus du parti pour le moment.

L’une des possibilités les plus simples – que les progressistes ont poussé – est que les démocrates ignorent simplement la décision du parlementaire et incluent de toute façon le salaire minimum de 15 $ dans le projet de loi. Cette suggestion a été repoussée par les modérés Sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ), cependant, signe que cela ne se produira probablement pas.

Sanders a également proposé une autre option: il a annoncé qu’il introduirait un amendement au projet de loi d’allègement, qui établirait une pénalité fiscale qui inciterait les grandes entreprises à payer à leurs travailleurs un salaire minimum de 15 $ et accorderait aux petites entreprises un crédit d’impôt pour ce faire. Ce changement ne définirait pas une nouvelle norme fédérale pour le salaire minimum, mais il pourrait aider les entreprises à offrir un meilleur salaire à leurs employés. Schumer a également offert son soutien à un plan qui frappe les entreprises qui n’augmentent pas leurs salaires.

En fin de compte, les démocrates devront peut-être envisager un compromis potentiel avec les républicains pour faire progresser tout type de changement autonome du salaire minimum. Jusqu’à présent, cinq républicains – dirigés par le sénateur Mitt Romney (R-UT) et Tom Cotton (R-AR) – ont soutenu une législation qui augmenterait le salaire minimum à 10 $ d’ici 2025, un changement qui serait également lié à l’application de la loi en matière d’immigration. . Le sénateur Josh Hawley (R-MO) a également présenté un projet de loi qui exigerait un salaire minimum de 15 dollars dans les entreprises qui réalisent 1 milliard de dollars ou plus de revenus annuels.

Ces changements limités, cependant, sont loin de ce que de nombreux démocrates ont exigé, ce qui suggère que le salaire minimum pourrait faire partie des domaines politiques qui plaident en faveur de l’élimination de l’obstruction systématique sur toute la ligne. Si les démocrates empruntaient cette voie, ils seraient en mesure d’approuver tous les types de législation, y compris un salaire minimum de 15 dollars, avec 51 voix.

Voici un aperçu des idées qui ont été suggérées jusqu’à présent.

Renvoyer ou ignorer le parlementaire

Parce que la décision du parlementaire n’est qu’un conseil et non un verdict contraignant, les démocrates ont toujours la possibilité de la renvoyer ou d’ignorer ses conseils, bien qu’ils ne le fassent probablement pas.

De nombreux progressistes ont appelé les démocrates à maintenir le salaire minimum de 15 dollars dans le projet de loi malgré la position du parlementaire, une décision qui provoquerait probablement un défi de la part des républicains sur le terrain. Si une contestation est déposée pendant le débat sur le projet de loi, la vice-présidente Kamala Harris – ou quiconque préside le Sénat – est en mesure de passer outre à cette contestation, préservant ainsi le salaire minimum de 15 $. Ensuite, 60 votes seraient nécessaires pour annuler la décision de Harris.

Il existe un précédent pour ignorer le parlementaire, comme le souligne le Washington Post:

Les parlementaires ont été ignorés dans le passé, comme en 1975, lorsque le vice-président Nelson Rockefeller a ignoré l’avis du parlementaire alors que le Sénat débattait des règles de l’obstruction systématique. [Current parliamentarian Elizabeth] MacDonough a déjà été annulé à deux reprises: en 2013, lorsque les démocrates ont déployé la soi-disant option nucléaire pour éliminer les filibusters pour approuver les candidats à la présidence, et en 2017, lorsque les républicains ont étendu l’interdiction d’obstruction aux candidats à la Cour suprême.

Et les dirigeants progressistes ont exprimé leur désir de poursuivre sur cette voie. «Nous ne pouvons pas permettre à l’avis consultatif du parlementaire non élu de faire obstacle», a déclaré la présidente du Congressional Progressive Caucus Pramila Jayapal dit dans un communiqué.

Mandchin et Sinema, cependant, ont déjà déclaré qu’ils ne violeraient pas le caractère sacré du processus de réconciliation, suggérant qu’ils ne soutiendraient pas une telle initiative. L’administration Biden a également déclaré qu’elle avait l’intention de suivre la procédure standard. Alors que le désaccord des sénateurs modérés n’empêcherait pas Harris d’annuler l’avis du parlementaire, les démocrates pourraient risquer de perdre leurs votes sur le projet de loi de secours plus large s’ils adoptaient cette approche.

Les démocrates pourraient également renvoyer le parlementaire, un acte que l’ancien chef de la majorité au Sénat, Trent Lott, a effectivement fait en 2001, après que le fonctionnaire ait bloqué l’adoption de réductions d’impôts républicaines. Un tel effort provoquerait probablement également un retour de flamme modéré – et est considéré comme peu probable en conséquence.

Taxer les entreprises qui ne paient pas 15 $

Sanders a indiqué qu’il pourrait faire preuve de créativité pour trouver un moyen indirect d’augmenter le salaire minimum par le biais du code des impôts. Dans une déclaration jeudi soir, le Vermont indépendant a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec la décision du parlementaire et qu’il allait essayer de la contourner.

«Dans les prochains jours, je travaillerai avec mes collègues du Sénat pour aller de l’avant avec un amendement visant à supprimer les déductions fiscales des grandes entreprises rentables qui ne paient pas les travailleurs au moins 15 $ l’heure et à fournir aux petites entreprises le les incitations dont ils ont besoin pour augmenter les salaires », a-t-il déclaré. «Cet amendement doit être inclus dans ce projet de loi de réconciliation.»

Le sénateur Ron Wyden (D-OR), qui préside le Comité sénatorial des finances, a fait écho à cette possibilité et a déclaré qu’il «envisageait une pénalité fiscale pour les méga-sociétés qui refusent de payer un salaire décent» dans un communiqué. Un assistant démocrate principal a également confirmé que Schumer envisageait une disposition visant à pénaliser les entreprises qui ne paieraient pas les travailleurs 15 $.

Fondamentalement, cela se traduirait par une taxe sur les entreprises au-dessus d’un seuil de revenus encore à déterminer qui ont des employés payés à moins de 15 $ l’heure. Wyden a déclaré dans un communiqué qu’il travaillait sur un «plan B» qui imposerait une pénalité de 5% sur la masse salariale totale des entreprises si les travailleurs gagnaient en dessous d’un certain montant, et la pénalité augmenterait avec le temps. Il a dit qu’il chercherait à mettre en place des garanties qui empêchent les entreprises, par exemple, de remplacer les travailleurs par des entrepreneurs qu’elles paient moins. Il a dit qu’il chercherait également à «inciter la plus petite des petites entreprises» à augmenter les salaires grâce à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 25 pour cent des salaires jusqu’à 10 000 $ par an pour les petites entreprises qui paient mieux les travailleurs.

Augmenter les salaires par le biais des impôts pourrait entrer dans les limites du rapprochement budgétaire, car cela a des implications fiscales directes, bien qu’il y ait un débat la question de savoir si le parlementaire pourrait également s’y opposer. Ce n’est pas tout à fait différent de ce que les républicains ont fait dans leur tentative d’abroger le mandat individuel de la loi sur les soins abordables lorsqu’ils ont adopté les réductions d’impôt de 2017. Ils n’ont pas été en mesure de l’éliminer directement par rapprochement, mais ils ont réduit la pénalité pour ne pas avoir d’assurance maladie à 0 $.

Il n’est pas clair si les démocrates modérés accepteraient une telle solution et augmenteraient les impôts. Et le temps presse pour envoyer un projet de loi au bureau du président Biden – l’assurance-chômage élargie dans le cadre du dernier projet de loi prend fin le 14 mars.

Compromis avec les républicains

Sauf action supplémentaire sur le projet de loi de secours, les démocrates peuvent faire face à une option moins acceptable: la législation de compromis avec les républicains.

Cette semaine, plusieurs républicains du Sénat ont publié des projets de loi indiquant leur intérêt à augmenter le salaire minimum – bien que leurs propositions soient beaucoup plus étroites que ce que les démocrates ont soutenu.

Comme le rapporte Gabby Birenbaum de Vox, la législation de Romney et Cotton augmenterait le salaire minimum à 10 $ d’ici 2025, au lieu des 15 $ proposés dans le projet de loi de Sanders. De plus, il obligerait les employeurs à utiliser le système E-Verify, qui interdirait aux entreprises d’embaucher des employés sans papiers. En raison à la fois de l’augmentation plus conservatrice proposée dans ce projet de loi et de la composante d’application de la loi en matière d’immigration, les démocrates ne devraient pas être très favorables.

Un nouveau projet de loi de Hawley obligerait également les sociétés qui ont 1 milliard de dollars ou plus de revenus annuels à payer un salaire minimum de 15 dollars et à fournir des crédits d’impôt aux employés des petites entreprises dont le salaire est inférieur au salaire médian. La mesure de Hawley comporte également un élément d’application de la loi en matière d’immigration: tout crédit potentiel ne serait pas accessible aux sans-papiers.

Ces projets de loi indiquent qu’au moins six républicains sont intéressés par un type d’action sur le salaire minimum, bien que cela ne soit toujours pas le nombre de 10 qui seraient nécessaires pour approuver un projet de loi via une commande régulière. De plus, les propositions qu’ils ont faites ont déjà provoqué un retour de flamme progressif en raison de leur caractère restrictif.

Éliminer l’obstruction systématique

La décision du parlementaire a déclenché un débat en cours parmi les démocrates: s’il est temps d’éliminer l’obstruction systématique et de permettre à n’importe quel projet de loi, et pas seulement à ceux qui font l’objet d’un rapprochement budgétaire, de passer à la majorité simple. Le Sénat établit ses propres règles et peut les modifier par un vote majoritaire à tout moment. Si les démocrates veulent vraiment adopter le salaire minimum – ou beaucoup d’autres lois, vraiment – avec 51 voix, ils le peuvent.

Dans une interview avec Politico, la sénatrice Elizabeth Warren (D-MA) a suggéré qu’ils pourraient emprunter cette voie avec le salaire minimum. «Si nous pouvons le faire par la réconciliation, tant mieux», a-t-elle déclaré. «Si nous ne pouvons pas, nous devons nous attaquer au problème de l’obstruction systématique et ensuite adopter le salaire minimum.»

Elle n’est pas la seule à attirer l’attention sur l’obstruction systématique. Dans un tweeter jeudi, le sénateur Brian Schatz (D-HI) a écrit: «L’obstruction systématique n’a jamais été inscrite dans la constitution, elle a pour origine la plupart du temps un accident et a historiquement été utilisée pour bloquer les droits civils. Aucune législature sur terre n’a d’exigence de supermajorité parce que c’est stupide et paralysant. Il est temps de détruire l’obstruction systématique de Jim Crow. » De nombreux autres législateurs ont emboîté le pas.

Mettez fin à l’obstruction systématique. Augmentez le salaire minimum. – Sénateur Alex Padilla (@SenAlexPadilla) 26 février 2021

Nous devons abolir l’obstruction systématique. – Jamaal Bowman (@JamaalBowmanNY) 26 février 2021

Encore une fois, l’abolition de l’obstruction systématique n’a pas le soutien de l’ensemble du caucus démocrate. Sinema a récemment déclaré à Politico qu’elle souhaitait renforcer l’obstruction systématique et «rétablir le seuil de 60 voix pour tous les éléments du travail du Sénat». Manchin a clairement indiqué qu’il ne voulait pas non plus abandonner l’obstruction systématique.

Quoi qu’il arrive avec le salaire minimum, cette conversation ne disparaît pas: l’obstruction systématique va faire obstacle à une grande partie du programme des démocrates.