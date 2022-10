Les options hybrides du Ford Escape poussent le multisegment vers de nouveaux sommets – Shaw Local

L’Escape est un héros des ventes de longue date pour Ford et cela a beaucoup à voir avec un prix de base bas et un haut niveau de style pour aller avec cette valeur. Il y a à peine un an, nous avions notre premier aperçu de l’Escape remanié et les changements étaient impressionnants.

L’Escape 2022 n’a pas trop de changements, mais le plus gros élément à souligner est peut-être le prix de base incroyablement bas de 27 500 $. À 181 pouces de long, l’Escape offre une habitabilité qui rivalise avec n’importe qui dans la classe et, pour 2022, il existe plusieurs options hybrides.

Mon testeur comportait le package Titanium (2 500 $). Cela ajoute beaucoup de cloches et de sifflets à la cabine, ce qui augmente vraiment le facteur de confort. Le plus remarquable était l’immense toit panoramique Vista et la super commodité de la recharge sans fil.

À l’extérieur, il n’y a vraiment rien à redire sur Escape. Même avec des jantes en alliage de 19 pouces en option, qui semblent un peu trop grandes pour l’Escape, il parvient à ajouter un degré de raffinement. Escape offre un profil lisse et élégant qui est très contemporain.

Recharge

L’Escape PHEV dispose d’une batterie lithium-ion de 14,4 kWh qui permet une autonomie de conduite tout électrique de 37 miles sur une charge complète. Le moteur à essence aide si plus de puissance est nécessaire (ou si la batterie est faible). Mon testeur Escape PHEV a obtenu un équivalent économe en carburant de 105 MPG en conduite combinée ville / autoroute lorsqu’il fonctionne en mode EV et 40 mpg combinés en mode hybride.

De nombreux propriétaires demandent quelles sont les meilleures options de charge et je dis souvent qu’il ne fait aucun doute qu’une fois que vous avez utilisé le chargeur 240 volts amélioré, vous ne voudrez plus jamais revenir à la prise standard 120 volts. La recharge de la batterie dans une prise standard peut prendre jusqu’à 11 heures ou aussi peu que 3,5 heures à l’aide d’un chargeur de 240 volts (niveau 2). Croyez-moi, lorsque vous en achetez un, ajoutez simplement l’installation de 240 volts.

Performances/maniabilité

L’Escape Hybrid est doté d’un moteur quatre cylindres de 2,5 litres et d’un moteur électrique d’une puissance combinée de 200 chevaux, d’une transmission automatique à variation continue (CVT) et d’une traction avant. Le plug-in hybride de mon testeur partageait la même configuration, bien que la plus grande batterie élève la puissance à 221 chevaux. Notamment, la transmission intégrale n’est optionnelle que pour l’Escape Hybrid.

Dans l’ensemble, vous n’obtenez pas un Escape pour laisser les autres conducteurs dans la poussière. Escape offre une excellente dynamique de conduite. Je l’ai trouvé très capable d’atténuer les mauvaises conditions routières pour le confort des passagers.

Cinq modes de conduite vous permettent de personnaliser votre expérience de conduite : Sport, Normal ou Eco varient suffisamment pour faire une nette différence dans la sensation de l’habitacle et la réactivité du conducteur. Je pensais que le système hybride faisait la transition en douceur entre la propulsion électrique uniquement et la propulsion à essence. Se mettre à la vitesse de l’autoroute était facile et ne s’est jamais senti tendu.

Confort de la cabine

La cabine de l’Escape est belle, même si vous reconnaîtrez des panneaux en plastique bon marché sur les portes et le tableau de bord. Je suppose que c’est le compromis pour le prix. Les concurrents de la catégorie s’en sortent tous, bien que beaucoup optent pour des surfaces plus douces au toucher.

Les places assises à l’avant et à la deuxième rangée sont généreuses et l’espace pour les jambes et la tête sont excellents. Avec le Titanium haut de gamme, vous obtenez du cuir véritable et j’ai pensé que cela ajoutait vraiment un niveau de qualité à toute l’expérience de conduite.

L’Escape de base n’offre peut-être qu’un écran audio de 4,2 pouces et une radio AM/FM, mais les niveaux de finition SE et supérieurs bénéficient d’un écran tactile plus grand de 8,0 pouces avec la dernière interface d’infodivertissement Sync 3 de Ford et la capacité Apple CarPlay/Android Auto.

Tous les Escapes ont un accès à distance à la télématique du véhicule et au démarrage à distance. My Titanium Escape dispose d’un système audio B&O Play standard à 10 haut-parleurs, d’une navigation intégrée au tableau de bord et d’un affichage de jauge numérique de 12,3 pouces.

Peut-être que la meilleure chose à propos de l’Escape est la large gamme de prix parmi lesquels vous pouvez choisir. Si vous ne recherchez pas des performances élevées et que vous n’écrasez pas la pédale d’accélérateur, considérez les options hybrides comme un moyen d’économiser de l’argent en évitant de faire le plein chaque semaine.

Lorsque vous entrez dans des modèles hybrides, vous obtenez de grandes variations de la garantie. Escape a une garantie de base qui couvre 3 ans ou 36 000 miles, la garantie du groupe motopropulseur couvre 5 ans ou 60 000 miles et la garantie des composants hybrides couvre 8 ans ou 100 000 miles. Mon testeur Escape Titanium hybride-électrique (PHEV) avait un prix final de 41 780 $.

• John Stein est un journaliste indépendant basé à Chicago. Il a plus de 25 ans d’expérience dans la conduite, les essais et la rédaction sur l’industrie automobile, ses dernières innovations et les véhicules.