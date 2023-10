Les options d’Israël ne semblent pas bonnes, mais une campagne militaire à grande échelle dans un avenir proche est inévitable | Nouvelles du monde

Israël examinera actuellement toutes les options militaires.

Et cela n’a pas l’air très bon – pas avec environ 130 otages israéliens emprisonnés et dispersés dans tout Gaza.

Mais après la campagne de bombardement actuelle d’Israël – conçue pour s’en prendre aux réserves de munitions et aux installations de commandement du Hamas, dont la plupart sont dissimulées dans des bâtiments apparemment civils – il n’y aura pas d’autre alternative pour les Forces de défense israéliennes que d’envahir toute la bande de Gaza.

Israël s’engage à « éliminer » le Hamas – mises à jour en direct

Biden condamne le Hamas « assoiffé de sang »



Rien de moins ne suffirait au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahoul’objectif déclaré de « détruire » complètement le groupe terroriste Hamas. Il n’a aucun avantage à lui « faire du mal » ou à lui offrir Hamas une moindre réponse.

Après les attentats de samedi, le gouvernement israélien a réagi de la même manière que les gouvernements britannique et américain ont réagi aux atrocités commises par l’État islamique en Syrie et en Irak – avec une justification juridique et une détermination politique à l’éradiquer complètement.

La question de savoir si cela peut ou non être réalisé par une campagne militaire reste sans objet, mais il y aura certainement une campagne militaire à grande échelle dans un avenir très proche.

Le gouvernement israélien veut surtout faire comprendre à toute la région – au Hezbollah, au Jihad islamique palestinien, à la Syrie et surtout à l’Iran – que le pays ne restera jamais passif face à une attaque. Il ne tendra jamais l’autre joue.

Quelle forme pourrait prendre une réponse à grande échelle ? La préférence militaire écrasante serait qu’Israël lance une attaque sur plusieurs fronts sur Gaza, probablement simultanément depuis le côté terre et côté mer, couplée à une campagne aérienne d’une intensité encore plus grande dans les heures précédant zéro heure.

Image:

Des chars israéliens près de Gaza





La réponse d'Israël « résonnera pendant des générations »



Attaquer en milieu urbain est toujours la chose la plus éprouvante et la plus destructrice que puisse faire une force militaire. Les défenseurs disposent de bâtiments et de décombres sur lesquels se battre ; il y a des bâtiments dominant les réservoirs, et des tunnels et des égouts en dessous. Les villes sont le cimetière des principaux chars de combat et de la plupart des équipements lourds.

Les premières percées doivent être réalisées – dangereusement – avec l’infanterie, et dans ce cas elles seront accompagnées de drones, de capteurs électroniques, d’armes personnelles de haute technologie et de tout ce qui peut donner un avantage au fantassin contre le groupe de trois ou quatre défenseurs qui attendent juste autour. le coin avec un RPG (grenade propulsée par fusée).

La logique d’attaquer partout à la fois est de réduire les chances que de petits groupes de défenseurs se déplacent librement autour des « zones sûres » à l’intérieur de l’agglomération – en s’assurant que toutes les zones soient constamment « dangereuses » pour eux. Cette approche constitue également la meilleure chance dont disposeront les Israéliens pour sauver certains de leurs otages.

Le fait qu’il y ait tant d’otages détenus à Gaza ne les dissuadera pas d’attaquer, même s’ils travailleront très dur avec leurs services de renseignement et leurs forces spéciales pour en localiser autant que possible – et peut-être organiser des missions de sauvetage de leurs otages, juste avant. ou dans les premières minutes d’une attaque principale.

Image:

Soldats israéliens au kibboutz Kfar Aza, dans le sud d'Israël





Pourquoi Israël cible-t-il les civils ?



Israël supposera que plusieurs milliers de militants du Hamas combattront à l’intérieur de Gaza. Les dirigeants du Hamas pourraient décider qu’il serait préférable de ne pas affronter directement une force aussi supérieure au moment où elle s’installe. Mais de toute façon, un grand nombre d’individus sont très susceptibles de se battre s’ils se trouvent dans leur propre district d’origine. Et le Hamas devait savoir que c’était la réponse israélienne la plus probable. Dans la mesure du possible, ils seront préparés.

Personne en Israël ne prétend que cela sera rapide, ou facile, ou rien de moins que brutal. Ils n’avaient pas imaginé que lors de la guerre de 1973, Israël était étonnamment proche d’une défaite écrasante après une attaque surprise de l’Égypte, de la Libye et de la Syrie. Et ils ne le supposeront pas maintenant.

Ils savent que de nombreuses vies seront perdues de tous côtés, et le gouvernement israélien ne sait pas non plus où tout cela pourrait mener.

Ils savent simplement qu’après samedi dernier, ils devront s’y rendre.