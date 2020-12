Les détails présumés des prix et du stockage du Mi 11 sont apparus en ligne avant son lancement le 28 décembre en Chine. Auparavant, Xiaomi avait révélé que la prochaine gamme de smartphones serait l’une des premières à intégrer le SoC Qualcomm Snapdragon 888. La série devrait inclure la vanille Mi 11 avec Mi 11 Pro. Les deux téléphones peuvent présenter une esthétique de conception similaire, y compris un écran incurvé et un dos en verre.

Selon un rapport de Phone Talks citant un article de Weibo, le Mi 11 vanille arriverait dans trois modèles de stockage. Le téléphone coûterait 4500 CNY, soit environ 50700 Rs pour la variante de stockage de base 8 Go de RAM + 128 Go, tandis que sa variante 8 Go de RAM + 256 Go pourrait être disponible à 4800 CNY (environ 54000 Rs). Le haut de gamme de 12 Go de RAM + 256 Go de stockage coûterait 5 200 CNY (environ 58 600 Rs). Pour rappel, le prix de la vanille Mi 10 en Inde commence à Rs 44 999 pour l’option de base 8 Go + 128 Go et monte à Rs 49 999 pour le modèle haut de gamme 8 Go + 256 Go. Auparavant, un rapport avait suggéré que le Mi 11 Pro aurait un prix compris entre 5 299 CNY et 5 499 (environ 60 000 Rs et 62 000 Rs). Comme Xiaomi n’a pas révélé les détails de prix des smartphones à venir, les lecteurs devraient prendre les informations ci-dessus avec une pincée de sel.

D’autres rumeurs associées à la série Xiaomi Mi 11 incluent un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une configuration de triple caméra arrière. On dit que le vanilla Mi 11 abrite un capteur principal de 108 mégapixels, un tireur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un téléobjectif de 5 mégapixels. D’autre part, la variante Pro est conçue pour contenir un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un tireur ultra grand angle de 48 mégapixels et d’un téléobjectif de 48 mégapixels. Plus tôt ce mois-ci, un pronostiqueur notable qui s’appelle Digital Chat Station a indiqué que le Mi 11 et le Mi 11 Pro emballeraient respectivement une batterie de 4780 mAh et de 4970 mAh. Selon les rumeurs, les deux smartphones prennent en charge une solution de charge rapide allant jusqu’à 55W.

Récemment, la liste Geekbench a suggéré qu’un téléphone Xiaomi avec le numéro de modèle Xiaomi M2011K2C (selon la rumeur, être Mi 11) possède 12 Go de RAM.