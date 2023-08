Les options de stockage du Samsung Galaxy S24 Ultra vont de 128 Go à 2 To

Le moulin à rumeurs de la série Galaxy S24 tourne à plein régime depuis quelques semaines et il semble que @Tech_Reve sur X est sur une séquence ici. Le pronostiqueur a partagé un rapport intéressant concernant les options de stockage du Galaxy S24 Ultra pour l’année prochaine et nous avons de bonnes et de mauvaises nouvelles.

La bonne nouvelle est que l’appareil offrira probablement jusqu’à 2 To de stockage interne, ce qui est suffisant même pour les utilisateurs les plus lourds. Cependant, la variante de mémoire de base resterait à 8 Go/128 Go, ce qui est loin d’être suffisant pour un téléphone de cette catégorie de prix. Même les utilisateurs de milieu de gamme adoptent désormais 256 Go comme stockage de base.

Cela n’aura pas l’air bien puisque le Galaxy S23 Ultra commence à 8 Go/256 Go, à moins que Samsung ne baisse le prix d’entrée du S24 Ultra avec une configuration de mémoire de 8 Go/128 Go. Au moins l’option 256 Go sera cette fois-ci accompagnée de 12 Go de RAM.

