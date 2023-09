Les options de mémoire du Nio Phone révélées lors du dépôt de certification

On dirait NioLe prochain smartphone de est sur le point de sortir ce mois-ci, car il a été officiellement confirmé pour 21 septembre annonce. Il vient d’être répertorié sur le site Web du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information avec un dossier réglementaire.

Le dossier décrit quelques modifications apportées à la version initiale du téléphone, notamment des modifications extérieures, des ajustements logiciels, des options d’appel, et révèle également deux options de stockage : 16 Go/512 Go et 16 Go/1 To. Et malheureusement, c’est tout ce que nous avons obtenu de la liste à ce stade. Des photos du combiné devraient cependant apparaître assez tôt sur le site Web du MIIT.

Des fuites précédentes suggèrent un SoC Snapdragon 8 Gen 2 au volant, Charge rapide 100 W et éventuellement un montre intelligente sur la route également.

