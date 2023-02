Les options de mémoire, de stockage et de couleur OnePlus 11 pour l’Inde dévoilées

OnePlus annonce le OnePlus 11 pour les marchés mondiaux, y compris l’Inde, le 7 février. Si vous vous demandiez dans quelles versions de RAM/stockage il sera proposé pour le marché indien, et dans quelles couleurs, vous avez de la chance, pour la fuite d’aujourd’hui est exactement à ce sujet.

Selon un pronostiqueur bien connu, l’image que vous voyez ci-dessous est une capture d’écran du site Web officiel de OnePlus India, d’une page qui n’est pas encore en ligne pour le public, mais qui est en préparation pour le lancement mardi.

Comme vous pouvez le voir, cette page révèle clairement que le OnePlus 11 sera disponible en deux versions de RAM/stockage, du moins en Inde : 8/128 Go et 16/256 Go. De plus, vous pourrez le commander en “Eternal Green” ou “Titan Black”.

Bien sûr, il peut y avoir des variations régionales à travers le monde, donc même si ces spécificités se déroulent pour l’Inde, notez que si vous êtes ailleurs, vous pourriez voir d’autres combos RAM/stockage, et peut-être même une ou deux couleurs différentes (bien que si nous nous basons sur les événements passés, c’est moins probable).

Le OnePlus 11 a déjà été lancé en Chine en janvier. Il est livré avec un écran tactile AMOLED de 6,7 pouces 1440×3216 120 Hz, une configuration de caméra arrière triple (principale 50 MP avec OIS, téléobjectif 2x 32 MP, ultra large 48 MP avec autofocus) et une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge filaire de 100 W. À la barre se trouve le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm.

