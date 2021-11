Les options de Man United pour remplacer Solskjaer

Manchester United est de retour sur le marché pour un nouveau manager, pour la cinquième fois depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013, après la fin dimanche du règne de 35 mois d’Ole Gunnar Solskjaer.

L’absence d’un candidat éprouvé – et disponible – pour remplacer Solskjaer a incité United à annoncer que l’ancien milieu de terrain Michael Carrick assumera temporairement la responsabilité jusqu’à ce qu’un manager par intérim soit nommé jusqu’à la fin de la saison. Mais bien que les propriétaires de United, la famille Glazer, commencent avec une feuille de papier vierge à la recherche d’un nouveau manager, il existe un certain nombre de candidats de qualité.

Alors, qui sont les principaux prétendants à ce qui est devenu l’un des emplois les plus difficiles du football ?

MAURICIO POCHETTINO

L’entraîneur du Paris Saint-Germain est le premier choix de United pour remplacer Solskjaer. Mauricio Pochettino était également la principale cible pour remplacer Jose Mourinho en 2018-19, mais le succès initial de Solskjaer en tant que manager par intérim a incité United à abandonner sa poursuite de Pochettino en faveur de l’octroi d’un contrat à durée indéterminée à Solskjaer.

Des sources ont déclaré à ESPN que Pochettino était prêt à quitter le PSG pour United, ce qui signifie que le club d’Old Trafford a une réelle opportunité d’avoir enfin son homme, bien que ce ne soit pas si simple. Pochettino a signé un contrat de deux ans au PSG cet été et le club de Ligue 1, l’un des plus riches du monde, devrait exiger une énorme rémunération s’il envisage même une approche de United. Quoi qu’il en soit, le record de Pochettino dans le développement d’une jeune équipe passionnante à Tottenham a fait de lui le choix privilégié des meilleurs cuivres de United, ils doivent donc maintenant décider s’ils sont prêts à affronter le PSG.

Après que Manchester United ait envisagé Mauricio Pochettino avant de confier le poste à Ole Gunnar Solskjaer, l’entraîneur du PSG est cette fois-ci son meilleur candidat. Getty

BRENDAN RODGERS

Bien que Leicester City ait eu du mal cette saison à reproduire les performances des deux dernières années sous Rodgers, l’ancien manager de Liverpool et du Celtic est considéré par les hauts responsables de United comme la meilleure option nationale pour succéder à Solskjaer.

Les blessures de joueurs clés comme Wesley Fofana, James Justin et Youri Tielemans ont blessé Leicester cette saison, mais offrir une place sur la scène européenne et une toute première victoire en FA Cup au King Power Stadium est un succès tangible, et c’est grâce à Rodgers. Il est également salué comme un entraîneur qui offre le football attrayant et offensif exigé par les supporters de United.

L’inconvénient est son passé à Liverpool. United ne voudrait pas être perçu comme embauchant un homme qui a été limogé par ses plus grands rivaux, mais Rodgers a amélioré Liverpool, Celtic et Leicester, confirmant qu’il a le bilan dont United a besoin.

ZINEDINE ZIDANE

Un manager au chômage avec trois titres en Ligue des champions et une capacité avérée à tirer le meilleur parti de certains des plus grands noms du football au Real Madrid semble être un candidat évident. Mais le fait que United n’ait pas embauché Zidane laisse déjà entrevoir des doutes des deux côtés quant à son aptitude au poste à Old Trafford.

Des sources ont déclaré à ESPN que Zidane, dont la maîtrise de l’anglais est limitée, n’a pas vraiment envie de travailler en Angleterre et que sa préférence serait l’entraîneur de la France ou le Paris Saint-Germain. Et malgré son record de victoires au Real, des sources à United ont déclaré qu’il y avait des inquiétudes quant à sa capacité à améliorer les bons joueurs, plutôt que de simplement gérer l’ego des grands.

Il est peu probable que Zidane soit le prochain manager de United, mais tant qu’il est toujours disponible, les deux parties pourraient être tentées de surmonter leurs réserves si leurs options préférées s’avèrent respectivement hors de portée.

ERIK TEN HAG

Ten Hag, 51 ans, est considéré comme une étoile montante, ayant guidé l’Ajax vers des doubles successifs de championnat et de coupe aux Pays-Bas. Ancien demi-centre dont la carrière de joueur s’est limitée à Twente, Utrecht et RKC Waalwijk, Ten Hag a gravi les échelons des entraîneurs, dont deux ans avec l’équipe réserve du Bayern Munich, avant de se retrouver à l’Ajax.

Mais alors qu’il a développé une équipe jeune et dynamique dans les traditions de l’Ajax, le manque d’expérience de haut niveau de Ten Hag dans une ligue majeure fait de lui une nomination risquée pour United. La transition de l’Eredivisie à la Premier League est difficile, comme l’ont souligné récemment des joueurs comme Donny van de Beek et Hakim Ziyech, et Ten Hag devra probablement franchir une nouvelle étape avant de relever un défi aussi important que celui d’Old Trafford.

MICHAEL CARRICK

L’ancien milieu de terrain de United, qui a remporté tous les honneurs majeurs à sa disposition au cours d’une carrière de joueur de 12 ans à Old Trafford, est passé de son poste d’entraîneur au rôle de manager par intérim après le départ de Solskjaer. A ce stade, le quadragénaire n’est considéré que comme un palliatif jusqu’à la nomination d’un manager de transition, mais s’il peut inspirer une amélioration des résultats, n’écartez pas la possibilité d’une prolongation jusqu’à la fin de saison.

Des sources ont déclaré que United était déterminé à s’en tenir au processus d’embauche d’un manager éprouvé l’été prochain, mais après avoir mis fin au même plan pour donner le poste à Solskjaer à temps plein, Carrick pourrait devenir un concurrent sérieux si les résultats lui donnaient et l’élan de l’équipe.

Carrick en tant que manager permanent est un très long terme, mais étant donné l’approche précédente du club pour embaucher un manager, il serait insensé de l’écarter complètement en tant que candidat.

LAURENT BLANC

Si United s’en tient à son plan d’embauche d’un manager par intérim, l’ancien entraîneur de la France et du PSG Blanc serait un bon candidat, ne serait-ce que pour sa précédente association avec United en tant que joueur sous Sir Alex Ferguson entre 2001 et 2003.

Le joueur de 56 ans est désormais à la tête d’Al-Rayyan dans la Qatar Stars League, mais les choses ne vont pas très bien là-bas, avec l’équipe huitième dans la ligue à 12 équipes. Blanc a connu un succès national constant en Ligue 1 avec Bordeaux et le PSG plus tôt dans sa carrière d’entraîneur, remportant le titre de champion et des coupes avec les deux équipes, mais sa star est en déclin depuis son départ du PSG en 2016.

En termes de paire de mains sûre et éprouvée, Blanc apporterait son expérience et ses connaissances en tant que manager de transition, mais ne vous attendez pas à ce qu’il figure actuellement sur la liste de United pour un manager permanent.

DIEGO SIMÉONE

Le facteur X dans la recherche managériale de United est l’entraîneur de l’Atletico Madrid Simeone. United a tenté à deux reprises sans succès de tenter l’Argentin à Old Trafford : en 2013 avant d’embaucher David Moyes comme successeur de Sir Alex Ferguson, puis un an plus tard lorsque Simeone et Jurgen Klopp ont tous deux refusé United avant la nomination de Louis van Gaal.

Simeone n’a jamais montré un grand désir de travailler en Premier League, mais des sources ont déclaré qu’il continuait d’être admiré par la hiérarchie de United après avoir transformé l’Atletico en un challenger constant du duopole du Real Madrid et de Barcelone en Liga.

Après 10 ans à la tête de l’Atletico, la perspective d’un nouveau défi à United pourrait désormais plaire et si le joueur de 51 ans laisse entrevoir qu’il serait intéressé, les Glazers devraient le placer aux côtés de Pochettino comme cible de choix.

Manchester United a courtisé à deux reprises l’entraîneur de l’Atletico Madrid Diego Simeone, en vain. David S. Bustamante/Soccrate/Getty Images

GRAHAM POTTER

Des sources ont déclaré à ESPN le mois dernier que United était prêt à embaucher un manager britannique si les principaux objectifs s’avéraient insaisissables, et dans ce cas, le principal candidat est Rodgers. Mais Potter est considéré par les initiés comme un entraîneur talentueux capable de réussir un gros travail en Premier League après son passage à Brighton.

L’échec de David Moyes, limogé après moins d’un an à la tête de United, ne serait qu’une ombre planant sur une nomination nationale comme Potter, et il reste un fait qu’aucun manager anglais n’a jamais remporté le titre de Premier League. Mais si United manque Pochettino et Simeone, et ne parvient pas non plus à tenter Rodgers, Potter pourrait être la meilleure option au sein de la Premier League. Cela dit, le joueur de 46 ans devra remporter un trophée avec Brighton cette saison, ou les guider vers l’Europe, pour avoir un espoir réaliste d’être considéré par United.

GARETH PORTE SUD

En signant un nouveau contrat en tant que manager de l’Angleterre lundi, 24 heures seulement après la confirmation de la sortie de Solskjaer, Gareth Southgate semble avoir mis fin à toute perspective de succéder à Manchester United. Avec la Coupe du monde 2022 dans 12 mois, il serait difficile d’imaginer Southgate laisser passer la chance de faire de l’Angleterre les champions du monde.

Cela dit, en termes de confiance en les jeunes joueurs, de gestion avec une discipline discrète et de volonté de travailler au sein d’une structure de football, Southgate pourrait être une cible potentielle pour United, surtout après avoir transformé l’Angleterre d’éternels sous-performants en une équipe qui défie désormais les honneurs. Il est clairement un outsider dans n’importe quelle liste de candidats, mais même avec une Coupe du monde à l’horizon, ce serait un grand appel pour un Anglais de rejeter l’opportunité de gérer Manchester United.