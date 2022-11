Les options de la star de Man United Cristiano Ronaldo après la Coupe du monde

Cristiano Ronaldo quittera Manchester United après la Coupe du monde, mais où ira-t-il ? Le deuxième passage de la superstar portugaise à Old Trafford touche à sa fin après que le club a entamé des démarches pour résilier son contrat à la suite de son interview choquante avec Piers Morgan. United espère que cela pourra être résolu “rapidement” pour éviter une longue bataille juridique et s’ils réussissent, Ronaldo sera libre de trouver un autre club après son retour du Qatar.

2 Connexe

Le niveau d’intérêt auquel le joueur de 37 ans peut s’attendre dépend de qui vous croyez. Des sources proches de United insistent sur le fait qu’il est disponible depuis l’été mais qu’ils n’ont reçu qu’une seule approche d’un club en Arabie saoudite, ce que Ronaldo a refusé. Les représentants de Ronaldo, cependant, ont maintenu qu’il avait un certain nombre d’options et que les mouvements avaient échoué lors de la dernière fenêtre de transfert parce que United exigeait des frais importants.

Mais une fois son contrat résilié – United doit donner un préavis écrit de 14 jours – ce ne sera plus un problème et ce sera à Ronaldo de décider ce qu’il veut des dernières années de ce qui est déjà une brillante carrière.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

En plus de suggérer à Morgan qu’il “prendrait sa retraite sur place” si le Portugal remportait cette Coupe du monde, Ronaldo dit qu’il veut jouer jusqu’à ses 40 ans, ce qui le mènerait à la fin de la saison 2024-25. En fin de compte, les deux questions clés lorsqu’il décide de son prochain déménagement sont ce qu’il veut réaliser et combien d’argent il veut gagner.

LIBRE DE JOUER. 10 000 $ en prix disponibles! Qui allez-vous choisir pour gagner ? Faites vos choix

Son salaire hebdomadaire à Old Trafford est de 500 000 £ par semaine, plus les primes, et s’il fait les mêmes demandes de son prochain club, il n’y aura qu’une poignée qui pourrait même se rendre à la table des négociations. Le Paris Saint-Germain en est un mais ils ont déjà Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar dans leur équipe. Chelsea est un autre et le nouveau propriétaire Todd Boehly a rencontré l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, cet été, mais il n’est pas clair si l’entraîneur-chef Graham Potter serait disposé à intégrer Ronaldo dans son équipe. Le bref intérêt de Chelsea pour l’été a pris fin dès que l’entraîneur de l’époque, Thomas Tuchel, a exclu l’idée.

Une autre option consiste pour Ronaldo à sacrifier la possibilité de jouer en Ligue des champions et à accepter un transfert lucratif au Moyen-Orient. L’offre totale de forfaits de l’été en provenance d’Arabie saoudite aurait garanti près de 350 millions de livres sterling, mais le prix serait d’accepter que sa carrière au plus haut niveau soit terminée. Il en va de même pour un passage en MLS avec, potentiellement, l’Inter Miami de David Beckham.

Le marché des services de Ronaldo ne s’élargit que s’il est prêt à accepter un salaire inférieur. Son premier club, le Sporting CP, sauterait sur l’occasion d’un retour romantique mais, s’exprimant en octobre, l’entraîneur Ruben Amorim a déclaré qu’ils “n’avaient pas l’argent pour payer son salaire”. Ronaldo, bien sûr, peut résoudre cela lui-même.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait également un intérêt pour le passé du côté italien Napoli, un club toujours associé à leur soutien fanatique d’un autre des plus grands joueurs du jeu : Diego Maradona. Napoli pourrait proposer le football de la Ligue des champions dès février lorsqu’ils affronteront l’Eintracht Francfort en huitièmes de finale mais, encore une fois, Ronaldo devrait faire des compromis avec ses revendications salariales.

jouer 1:51 Mark Ogden réagit à la nouvelle selon laquelle Manchester United cherche à résilier le contrat de Cristiano Ronaldo à la suite d’une interview où il a critiqué le club et le manager Erik Ten Hag.

Une fois que United a appris l’interview de Ronaldo avec Morgan il y a près d’une semaine, et sa critique féroce du club et du manager Erik ten Hag, la balle était dans leur camp pour savoir comment réagir. Ten Hag, le co-président Joel Glazer, le directeur général Richard Arnold et le directeur du football John Murtough ont convenu qu’il était temps de forcer sa sortie, mais avec cette décision maintenant prise, l’impulsion est de retour avec Ronaldo et il contrôle la façon dont cela se déroule à partir de ici.

Sa première décision est de combattre ou non la décision de United de résilier son contrat et de risquer une longue querelle juridique qui pourrait prendre des mois, voire des années. Au-delà de cela, sa prochaine décision est ce qu’il veut réaliser avant de raccrocher les bottes. Ses capacités, aussi incroyables soient-elles, diminuent au cours de sa 22e année en tant que professionnel, mais 24 buts dans toutes les compétitions pour United la saison dernière prouvent qu’il a toujours la capacité de marquer au plus haut niveau.

Si Ronaldo décide qu’il veut un dernier jour de paie après sa sortie d’Old Trafford, nous avons peut-être déjà vu le dernier de lui dans le football européen. Mais s’il choisit le football avant le salaire, il pourrait encore y avoir un autre chapitre réussi dans une carrière qui comprend déjà 701 buts en club, cinq médailles en Ligue des champions et des titres nationaux dans trois pays différents.

Après une semaine de réclamation et de demande reconventionnelle suite à son interview explosive, United a fait son choix et Ronaldo ne jouera plus pour eux. Ce qui se passe ensuite dépend de Ronaldo et de la façon dont il veut se retirer d’un sport qu’il a déjà terminé.