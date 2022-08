Les options de la Chine pour punir Taïwan économiquement sont limitées

Pression calibrée

La décision de la Chine de ne pas interdire les exportations manufacturières taïwanaises, en particulier les semi-conducteurs, est conforme à une stratégie “très sélective” de représailles économiques, a déclaré Christina Lai, chercheuse à l’Academia Sinica, la meilleure académie de recherche de Taïwan.

“Pour l’instant, les mesures coercitives de la Chine semblent de nature symbolique”, a déclaré Mme Lai.

L’industrie des semi-conducteurs de l’île est un nœud de plus en plus indispensable dans les chaînes d’approvisionnement mondiales pour les smartphones, les voitures et d’autres éléments clés de la vie moderne. Un producteur, la Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, fabrique environ 90 % des semi-conducteurs les plus avancés au monde et les vend à la fois à la Chine et à l’Occident.