Les options de divertissement de Zanesville incluent la musique live de Matt Frampton

Parfois, tout ce dont vous avez besoin pour vous vider la tête, c’est d’une boisson fraîche et de quelques airs d’enfer. Si c’est ce que vous recherchez, allez voir Matt Frampton se produire à The Barn. Frampton possède un catalogue de musique extrêmement diversifié, allant des reprises aux originaux. Le spectacle est prévu de 19h à 23h le vendredi 2 février. Les prochaines performances sur place incluent David Spiers le 3 février et DJ Naps le 7 février. Pour plus d’informations, appelez le 740-455-2276. La grange est située au 1947 Linden Ave., Zanesville.

Spectacle hommage

Fleetwood Macked : The Ultimate Tribute to Fleetwood Mac est l’endroit idéal pour écouter tous les succès torrides. Venez célébrer la musique de Fleetwood Mac dans le confort du Pritchard Laughlin Civic Center. Selon la page Facebook du groupe, “avec les changements de costumes, les dialogues et les arrière-plans vidéo, c’est un spectacle à ne pas manquer.” Le spectacle devrait commencer à 19 h le samedi 3 février et les portes ouvriront à 18 h 30. Les billets coûtent 25 $ et peuvent être achetés en visitant www.etix.com. Pour plus d’informations, appelez le 740-439-7009. Le centre civique Pritchard Laughlin est situé au 7033 Glenn Highway, Cambridge.

Pizza et airs

Weasel Boy Brewing est le cadre idéal pour une soirée de bonne humeur et de bonne pizza. Complétez le tout avec le style musical d’Angela Perley, originaire de l’Ohio, se produisant en duo avec Nick Kurth, et vous obtenez un événement parfait. Le spectacle est prévu de 20 h à 21 h 30 le vendredi 2 février. Pour plus d’informations, appelez le 740-455-3767. Weasel Boy Brewing est situé au 126 Muskingum Avenue, St. E., Zanesville.

Spectacle d’humour

Le Warehouse Restaurant Dresden accueillera un spectacle humoristique vendredi de 20h45 à 22h00. Les têtes d’affiche de l’événement seront Derrick Knopsnyder, un comédien basé à Pittsburgh qui se produit depuis l’âge de 19 ans, et Mike Travers, également de Pittsburgh. Lorsqu’il n’est pas sur la route, Travers fait la une du Steel City Comedy Tour. Les billets pour la soirée coûtent 15 $ et doivent être achetés à l’avance. Il n’y aura pas de vente de billets à la porte. Pour plus d’informations ou pour acheter des billets, appelez le 740-754-5646. Le Warehouse Restaurant Dresden est situé au 18 E. Ninth St., Dresde.

Auditions de théâtre

Si vous rêvez de monter sur scène, voici votre chance de tenter votre chance. Le Renner organisera des auditions pour “Nana’s Naughty Knickers” de 19h à 21h dimanche et lundi. L’histoire de la jeune Bridget et de l’activité secondaire unique de sa grand-mère vous tiendra en haleine. Selon la page Facebook de l’événement, “le réalisateur recherche des gens qui souhaitent vivre une aventure théâtrale un peu désagréable”. Il n’y a pas de limite d’âge, les auditions sont ouvertes à tous et il n’est pas nécessaire de préparer une pièce. Pour plus d’informations, appelez le 740-453-8481. Le Renner est situé au 148 N. Seventh St., Zanesville.