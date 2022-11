Les options de Cristiano Ronaldo sont minces pour le prochain club | Man Utd veut un attaquant d’élite | Nouvelles du football

Alors que Cristiano Ronaldo a des choix minces pour son prochain mouvement, Manchester United vise déjà un nouvel attaquant d’élite, déclare Melissa Reddy.

S’exprimant sur une édition spéciale du Football Essentiel podcast, le journaliste principal de Sky Sports News, Reddy, a déclaré qu’un manque d’intérêt de la part de Napoli, de l’Atletico Madrid et de Chelsea, qui avaient tous courtisé Ronaldo cet été, signifiait que les options de l’attaquant vilipendé pour son prochain mouvement étaient limitées.

United a déclaré qu’il attendait que les faits complets autour de son interview explosive avec Piers Morgan deviennent apparents avant de faire son prochain pas, mais dans des extraits déjà publiés, le joueur de 37 ans dit qu’il se sent “trahi” par le club, et que il n’a aucun respect pour le manager Erik ten Hag.

Le club prend déjà des conseils juridiques en prévision de ce qui pourrait suivre avant que l’interview complète ne soit diffusée mercredi et jeudi soir, et Reddy a déclaré que si Ronaldo était contraint de quitter le club, soit pendant la fenêtre de transfert de janvier, soit plus tôt, il n’y avait que un geste évident qu’il pouvait faire.

“Chelsea le voulait, Thomas Tuchel s’y est opposé, et Graham Potter ne veut pas s’occuper du spectacle parallèle de Ronaldo comme United”, a-t-elle déclaré.

“Ensuite, il y a le Bayern Munich, l’Atletico Madrid, tous ces clubs qui se sont déclarés hors course. Napoli a catégoriquement déclaré qu’il ne bougerait pas en janvier pour Ronaldo ou tout autre grand joueur.

“Ils sont satisfaits de leur forme et de la façon dont ils voient leur avenir progresser. C’est l’une des équipes les plus divertissantes à regarder en Europe en ce moment. C’est interdit pour eux. Il semble qu’il ait un bassin assez limité de options.

“Peut-être qu’il pense que cela changera s’il est agent libre, mais je ne vois pas à quel point les meilleurs clubs, qui croient qu’ils peuvent gagner la Ligue des champions, peuvent le voir faire une différence cruciale de manière positive pour y parvenir.

“Le sport est celui qui a romancé l’idée du retour de Ronaldo. Ils ont dit que ce serait un rêve pour lui de revenir, et le seul obstacle est les implications financières de son retour.

“Même en acceptant une énorme réduction de salaire, il serait difficile de faire fonctionner les chiffres. Cependant, ils savent qu’il leur donnerait un coup de pouce commercial comme aucun autre joueur ne pourrait le faire – et cela pourrait aider à générer les fonds nécessaires à son déménagement. Cela semble être le cas. seule option réaliste pour lui.”

“United déjà à la recherche d’un attaquant d’élite”

Manchester United donnait déjà la priorité à un attaquant “d’élite” avant l’interview de Ronaldo – et ses retombées – étant donné que l’ancien joueur du Real Madrid n’a joué qu’un rôle mineur pour Ten Hag cette saison, tandis qu’Anthony Martial a dépensé le plus de la campagne jusqu’à présent sur la table de traitement.

Cette recherche deviendra plus urgente si Ronaldo quitte le club, United étant alors réduit à deux attaquants seniors après le départ d’Edinson Cavani cet été.

Reddy a déclaré: “J’ai récemment parlé à l’équipe de recrutement de United, et ils disaient que leur cible prioritaire était un attaquant. Ils veulent un attaquant d’élite, ils l’avaient examiné cet été, et ils savent que le marché de janvier est très difficile mais dépend de disponibilité et à quel point leur situation change en termes de blessures et de dépenses, ils seraient prêts à bouger.

“Je ne pense pas qu’il s’agisse de restrictions financières pour eux, mais plutôt de ce qui est possible pour eux dans cette fenêtre. Beaucoup de clubs ne veulent pas laisser partir leurs meilleurs joueurs, surtout s’ils sont en huitièmes de finale de la Ligue des champions. ou des choses comme ça, mais finalement c’est une position que United veut corriger. Ils ont examiné beaucoup d’options, ils aiment Benjamin Sesko, ils aiment Osimhen, ils attendaient de voir ce qui se passerait avec Ronaldo mais aussi comment Anthony La situation de blessure de Martial se développe.

“Ten Hag a déclaré à plusieurs reprises que lorsque Martial est en forme, la chimie entre les trois premiers et les joueurs attaquants est là, c’est ce qu’il veut voir. United veut reproduire cela, mais avec un attaquant qui est disponible tout le temps parce que les problèmes de blessure de Martial ne leur laissez aucune place pour pouvoir miser sur lui.”

Quelles sont les options de Man Utd? Y a-t-il des raisons de virer Ronaldo ?

Stephen Taylor Heath, avocat spécialiste du sport et des médias, s’exprimant sur Sky Sports News :

“La première chose qu’ils feront, c’est de regarder son [Cristiano Ronaldo] Contrat. Cela énonce les droits du club en ce qui concerne la réponse à une conduite qui, selon lui, jette le discrédit sur le club ou ses employés.

“Ils discuteront de la question de savoir si ce comportement constitue une faute grave, car les procédures prévues par le contrat de travail sont différentes selon qu’il atteint ce seuil ou qu’il s’agit simplement d’une question disciplinaire.

“Il y a beaucoup de bruit, en termes de facteurs externes, qui joueront un rôle dans la réaction du club à cette affaire. Mais la vraie question est de savoir si les commentaires jettent le discrédit sur le club.

“Le fait qu’il ait prévu une interview sous le couvert d’un représentant du club signifie que si ses commentaires reflètent mal le club, alors le club prendra une décision quant à la manière proportionnée de répondre à cela.

“Ils examineront ses délits antérieurs, pour déterminer s’il existe ou non un modèle de comportement qui équivaut effectivement à un motif de licenciement. S’ils devaient le renvoyer [Ronaldo] en cas de faute grave, par exemple, il disposerait d’un certain délai pour faire appel.

“Il se peut qu’ils négocient un accord de règlement, en vertu duquel il s’agit d’une résiliation d’un commun accord. Mais ils devront également déterminer s’ils veulent résilier son contrat – s’il essaie lui-même de planifier un départ du club. Qui tombe dans son piège, en le limogeant.

“Les joueurs au niveau de Cristiano Ronaldo n’ont pas seulement un contrat de jeu. Ce qu’ils font, c’est qu’ils divisent les droits commerciaux et les droits de jeu. Il aura un contrat de droits d’image séparé. Ils devront examiner les motifs des deux. .”