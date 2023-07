Les options de crédit limitées poussent les Canadiens à s’endetter davantage, selon un rapport

Selon un nouveau rapport, les personnes à revenu faible à moyen au Canada sont éloignées des banques, et les ressources alternatives les laissent dans des difficultés financières plus profondes.

Le rapport de l’Association des organisations communautaires pour la réforme maintenant (ACORN) a révélé que les personnes à faible revenu demandent souvent des prêts à des prêteurs à coût élevé parce qu’elles se voient refuser l’accès aux services bancaires ou financiers réguliers.

Donna Borden, coprésidente de la section Est d’ACORN, a déclaré que de nombreuses personnes à faible revenu se voient refuser des produits bancaires traditionnels, tels que des marges de crédit, des cartes de crédit ou des prêts bancaires, car les banques les considèrent comme un risque de crédit élevé.

« Nous supposons simplement que tout le monde peut simplement aller dans une banque, ouvrir son compte et (demander) les mêmes services que tout le monde, mais ce n’est pas le cas », a déclaré Borden, membre de l’association depuis plus de dix ans. , a déclaré à CTVNews.ca par téléphone vendredi.

Pour le rapport, ACORN a interrogé 623 personnes entre février et mars de cette année et a constaté que seulement 7% des répondants se sont rendus dans une banque face à une «situation financière difficile», tandis que 31% ont utilisé une carte de crédit et 29% ont approché un membre de la famille ou un ami.

Près de la moitié des répondants, 46 %, ont déclaré que la principale raison de ne pas utiliser les services bancaires ou financiers réguliers était qu’ils avaient été rejetés auparavant. Environ 30% ont déclaré se sentir jugés et un quart ne fait pas confiance aux banques ou à leurs produits. 22% supplémentaires ont déclaré avoir l’impression que « les banques sont hostiles et les rendent nerveux ».

« PRÊTEURS PRÉDATEURS »

Outre le manque d’accès aux services bancaires traditionnels, le rapport a également révélé qu’il existait des options limitées d’options de crédit à faible coût ou équitables pour les personnes qui se heurtent à ces obstacles financiers. Le rapport a montré que de nombreux Canadiens à revenu faible à moyen ont opté pour des prêteurs à tempérament à coût élevé.

Ces prêts à tempérament imposent un taux d’intérêt annuel en pourcentage aussi élevé que 47 %, bien que le projet de loi C-47, qui a reçu la sanction royale à la fin juin, abaisse le taux d’intérêt maximal autorisé à 35 %.

La principale raison de contracter un prêt à coût élevé était de faire face aux dépenses de la vie quotidienne comme le paiement du loyer ou de l’épicerie. D’autres raisons comprenaient les réparations de voiture, les dépenses médicales ou pour animaux de compagnie et l’amélioration des cotes de crédit.

Le rapport qualifie ces prêteurs à coût élevé de «prédateurs» car, dans de nombreux cas, ces prêts comportent des frais et des taux d’intérêt élevés, et souvent les prêteurs refinancent le prêt sans le plein consentement de l’emprunteur, a expliqué Borden.

Borden a déclaré qu’elle avait vécu cela de première main lorsqu’elle avait contracté un prêt en 2007 et que les prêteurs l’avaient refinancé à trois reprises sans le lui divulguer entièrement.

« Finalement, j’ai compris ce qui se passait… mais personne n’a accepté ma plainte à propos de ces personnes », a-t-elle déclaré.

Cette tactique courante fait que les gens restent plus longtemps dans le piège de la dette.

Le cas de Borden n’est pas isolé. Un tiers des répondants au sondage d’ACORN ont déclaré que leurs prêts avaient été refinancés plusieurs fois, tandis que 20 % ont déclaré que cela leur était arrivé au moins une fois.

INFLATION ET PAIEMENTS

Selon le rapport ACORN, plus de la moitié des répondants ne peuvent pas couvrir les dépenses d’un mois, tandis que 40 % ont connu de graves difficultés financières en raison de la pandémie et/ou de l’inflation.

Bien qu’il ait été difficile de joindre les deux bouts, le paiement des frais de prêt à intérêt élevé a également mis les répondants dans une situation financière difficile.

Dans l’enquête, 66 % des personnes ont indiqué que si elles remboursaient leur prêt à temps, elles ne pourraient pas se permettre les produits de première nécessité, tandis que 48 % ont déclaré qu’elles ne pourraient pas payer une autre facture.

De plus, les conséquences du non-paiement du prêt étaient également sévères. Là où 80% ont déclaré que leurs niveaux de stress, d’anxiété et de dépression augmenteraient, 72% ont déclaré qu’ils s’endetteraient encore plus, suivis de 67% qui écraseraient leur pointage de crédit et 11% devraient déposer le bilan.

Le rapport arrive à un moment crucial où des millions de Canadiens ont du mal à payer leurs factures dans un contexte d’inflation élevée. Plus tôt ce mois-ci, la Banque du Canada a relevé son taux à 4,75 %; le plus élevé depuis avril 2001.

Le rapport final d’ACORN recommande aux gouvernements fédéral, provinciaux et locaux de commencer à soutenir les alternatives de prêt à faible coût, de réduire le taux criminel des prêts à tempérament à 20 % et d’améliorer l’inclusion financière en éliminant les frais de découvert et en réduisant les frais de fonds insuffisants de 48 $ à 10 $.