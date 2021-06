Les options de couleur du Samsung Galaxy Z Flip3 révélées

La dernière rumeur concernant le prochain Galaxy Z Flip3 est ici gracieuseté d’un pronostiqueur réputé Univers de glace et cela apporte une certaine clarté sur les options de couleur du pliable à clapet. Sur la base de ces nouvelles informations, nous devrions nous attendre à quatre coloris au lancement, dont un violet clair, un noir simple et des options vertes et beiges plus intéressantes. Selon le bailleur de fonds, ce sont les dernières options de couleur que nous verrons lors de l’événement Galaxy Unpacked du mois prochain.

Violet clair, Vert, beige, Noir

Z Flip 3,100% – Univers de glace (@UniverseIce) 7 juin 2021

Le Z Flip3 a déjà été divulgué dans quelques documents promotionnels le mois dernier, qui détaillaient les quatre couleurs susmentionnées. Ailleurs, le prochain appareil devrait emballer Gorilla Glass Victus de tous les côtés avec un écran extérieur plus grand et une configuration de caméra verticale.









Options de couleur du Samsung Galaxy Z Flip3 dans les documents promotionnels divulgués

L’écran principal pliable devrait être doté de cadres plus fins et de la même découpe de trou de perforation pour la caméra selfie. Une liste 3C a également révélé que l’appareil contiendrait le même adaptateur de charge de 15 W dans la boîte, tout comme le modèle de l’année dernière.