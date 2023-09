Les options de couleur du Samsung Galaxy S23 FE révélées dans une image officielle divulguée

Le Samsung Galaxy S23 FE dont nous entendons parler depuis quelques mois devrait devenir officiel ce mois-ci. Nous sommes à la mi-septembre et Samsung n’en a toujours pas entendu parler, mais il semble que la marque dévoilera bientôt le S23 FE puisque le smartphone est apparu dans une image officielle, corroborant les fuites de conception précédentes et révélant les options de couleur.

Le Samsung Galaxy S23 FE ressemble au Galaxy A54, mais il a un cadre en métal puisqu’il y a des lignes d’antenne sur le côté gauche du téléphone dans l’image, avec le bouton d’alimentation et la bascule de volume sur la droite.

Le Galaxy S23 FE sera disponible en quatre couleurs, mais on ne sait pas quels seront leurs noms marketing. Des rendus précédemment divulgués ont révélé que le S23 FE arborerait un port USB-C en bas, flanqué d’une grille de haut-parleur et d’un microphone.

Les spécifications supposées du Samsung Galaxy S23 FE incluent un écran AMOLED dynamique FullHD+ de 6,4 pouces à 120 Hz, 6 Go/8 Go de RAM, 128 Go/256 Go de stockage et une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire de 25 W. Le smartphone comportera quatre caméras – 50MP primaire avec OIS, Ultra-large 8MP, téléobjectif 12MP et selfie 10MP.









Fuite des rendus du Samsung Galaxy S23 FE (Source : Sur les fuites et Smartprix)

Le Samsung Galaxy S23 FE devrait avoir un SoC Exynos 2200 ou la puce Snapdragon 8 Gen 1 à la barre, selon les régions.

