Les options de couleur du Galaxy Z Fold 4 sonnent parfaitement

Au cours des dernières années, j’ai l’impression que Samsung est devenu un peu plus audacieux avec ses options de couleur sur certains appareils. La société a vendu la gamme Galaxy S22 dans quelques couleurs douces, cependant, elles étaient exclusives à la boutique en ligne de Samsung. En repensant au Galaxy Note 10, la couleur de cet appareil était également assez impressionnante. Pour la prochaine Galaxy Z Fold 4il semble que l’entreprise puisse opter pour une approche plus naturelle et discrète dans le département des couleurs.

Grâce à @evleaksnous avons maintenant les noms des couleurs dans lesquelles le prochain pliable sera proposé. Il y a le beige, le rouge bordeaux, le vert gris et le noir fantôme.

Si j’étais un parieur, je mettrais de l’argent sur ceux-ci étant de la variété mate, ce qui signifie qu’ils ne seront pas très réfléchissants et seront similaires à l’apparence extérieure du Z Fold 3 existant. Personnellement, Samsung peut garder Beige et donnez-nous plutôt une belle couleur bleue à la place. Si je devais opter pour l’une des couleurs énumérées ci-dessus, je suppose que le vert gris est la seule option logique. Nous savons déjà que le Rouge Bourgogne est assez faible.

Tu pars avec quoi ?

// @evleaks