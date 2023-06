Les options de couleur d’iQOO Neo 7 Pro révélées

La semaine dernière, iQOO a révélé le design du iQOO Neo 7 Pro lancé le 4 juillet et a confirmé qu’il serait de couleur orange avec un dos en similicuir. La société a révélé aujourd’hui que cette version couleur s’appellera Fearless Flame, et elle sera rejointe par un autre modèle de couleur appelé Dark Storm, qui ne comportera pas le dos en similicuir.

iQOO n’a pas encore détaillé la fiche technique du Neo 7 Pro, mais il a confirmé que le smartphone sera alimenté par le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 et prendra en charge une charge de 120 W, annoncée pour remplir la batterie du téléphone jusqu’à 50 % en huit minutes.

Le Neo 7 Pro sera également livré avec une « puce de jeu indépendante » et une fonction de contrôle de mouvement pour améliorer l’expérience de jeu.

L’iQOO Neo 7 Pro serait un Neo7 Racing renommé actuellement disponible en Chine. Il a la puce Snapdragon 8+ Gen 1 sous le capot avec une batterie de 5 000 mAh chargeant jusqu’à 120 W.







iQOO Neo7 Course

Le Neo7 Racing contient un écran AMOLED FullHD + 120 Hz de 6,78 pouces avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous et quatre caméras – 50MP primaire, 8MP ultra large, macro 2MP et selfie 16MP. Il a jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage à bord et démarre Android 13 OriginOS prêt à l’emploi Cependant, l’iQOO Neo 7 Pro exécutera probablement Funtouch OS puisque OriginOS est exclusif à la Chine.

Source