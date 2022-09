Les options de couleur de OnePlus Nord Watch révélées par des rendus divulgués

OnePlus a taquiné la Nord Watch plus tôt cette semaine et nous a donné un aperçu de sa conception en confirmant que la smartwatch sera livrée avec un écran AMOLED couleur de 1,78″ d’une résolution de 448 x 368 pixels et d’une luminosité maximale de 500 nits. La Nord Watch prendra en charge plus de 100 montres en ligne. visages, et pendant que nous attendons plus de détails sur le portable de OnePlus, un nouvel ensemble de rendus de la montre Nord a été divulgué en ligne le montrant en noir et bleu.

Ces images révèlent également que OnePlus Nord Watch viendra avec une surveillance de la fréquence cardiaque, une mesure du niveau d’oxygène dans le sang et un suivi du sommeil. La smartwatch mesurera également votre niveau de stress, comptabilisera vos pas quotidiens et les calories brûlées, et prendra en charge le suivi de la santé des femmes.

La source affirme que les bracelets de la OnePlus Nord Watch sont en silicone et que la smartwatch sera gérée via l’application N Health, corroborant une fuite précédente qui nous a montré l’interface utilisateur de l’application.

Le reste des détails divulgués de la montre OnePlus Nord comprend la connectivité Bluetooth 5.2, la compatibilité Android et iOS et jusqu’à 10 jours d’autonomie de la batterie avec une autonomie en veille de 30 jours.

La OnePlus Nord Watch prendra en charge 105 modes d’exercice, et son écran de 1,78 “aurait un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une densité de pixels de 326 ppi. Le taux de rafraîchissement sera officiellement confirmé demain alors que OnePlus taquine la révélation du taux de rafraîchissement de la Nord Watch sur son site officiel.

