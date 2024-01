Les options artistiques du Vermont augmentent pour une année bissextile

Tous les quatre ans, le Vermont connaît un petit avant-goût supplémentaire de l’hiver grâce aux jours d’année bissextile. Pour certains, c’est une bénédiction – c’est un autre jour pour faire quelques descentes supplémentaires sur une piste de ski préférée. Pour d’autres, cependant, c’est une tournure cruelle d’ajouter une autre période sombre de 24 heures à ce qui est déjà une saison interminablement longue.

Ceux de ce dernier camp devraient s’en réjouir : les années bissextiles offrent une journée supplémentaire d’événements artistiques et de divertissement. Février est toujours le mois le plus court, mais la prolongation de cette année jusqu’au 29 février signifie qu’il y aura un peu plus de concerts, de pièces de théâtre et autres que dans un mois normal de 28 jours. Voici un peu de ce que le Vermont a à offrir en ce mois de février engraissé.

Peintures à l’huile, aquarelles à Middlebury

Jusqu’au 17 février, l’exposition de peintures à l’huile et à l’aquarelle intitulée «Thomas Munschauer, Une nouvelle voie» poursuit sa diffusion qui a débuté le 12 janvier, Jackson Gallery, Town Hall Theatre, Middlebury. Gratuit. www.townhalltheater.org

Stowe expose « Dans le jardin »

Jusqu’au 11 avril, prenant le jardin comme motif, l’exposition collective « Jen le Jardin : une plateforme pour les artistes, poètes et interprètes» a ouvert ses portes le 18 janvier et reste à The Current, Stowe. Gratuit. www.thecurrentnow.org

Les photos de Patrick Leahy exposées

De 16 h 30 à 19 h Le vendredi 1er février, une réception d’ouverture aura lieu pour «L’oeil du sénateur Patrick Leahy», une collection de photographies de l’ancien sénateur américain du Vermont qui sera exposée jusqu’au 29 mars à la Vermont Supreme Court Gallery, à Montpellier. Gratuit. www.vermont.gov

IA (en quelque sorte) issue du vol du travail

19 h 30 du jeudi 1er février au samedi 3 février, 16 h du samedi 3 février au dimanche 4 février, le groupe de sketchs-comédies de Burlington Voler au travail crée une véritable irrévérence pour son dernier spectacle, “Non-pertinence artificielle», Off Centre for the Dramatic Arts, Burlington. 17 $ ou « payez ce que vous pouvez ». www.offcentervt.com Le groupe donne ensuite une représentation à 19h30 le vendredi 9 février au Town Hall Theatre de Middlebury. 20 $. www.townhalltheater.org

Lily Seabird reporte son spectacle

20 h 30 Jeudi 1er février, numéro indie-folk-rock de Burlington Lily oiseau de mer – qui vient d’être sélectionné par la publication de culture pop en ligne Consequence comme l’un de ses 15 artistes émergents à surveiller en 2024 – a reporté son spectacle de sortie d’album reporté en janvier, auquel se joindront Près de et Voleur Voleur, magasin de lampes Light Club, Burlington. 12$ à l’avance, 15$ le jour du spectacle. www.radiobean.com

‘Righty Tighty’ à Montpellier

16h-20h Vendredi 2 février, l’exposition collective «Righty Tighty, noir et blanc», exposée jusqu’au 15 mars, présente des œuvres d’art visuel réalisées en noir et blanc, Galerie Hexum, Montpellier. Gratuit. www.hexumgallery.com

Les cordes sont la chose à l’UVM

19h30 Vendredi 2 février, la série Lane de l’Université du Vermont présente des musiciens acoustiques Mike Marshall, Darol Colère et Eugène Friesen avec le Cordes Berklee World, Salle de récital UVM, Burlington. 6,50 $ à 50,50 $. www.uvm.edu/laneseries

Josiah et les Bonneville à Stowe

19h samedi 3 février, acte Americana Josias et les Bonneville joue au Spruce Peak Performing Arts Center, Stowe. 40 $ à 125 $. www.sprucepeakarts.org

« Birdland » atterrit à Middlebury

19h30 Samedi 3 février, la série The House of Jazz se poursuit avec «Une nuit à Birdland – Les années Bepop», un concert dirigé par le corniste et professeur de musique du Middlebury College Miles Donahue, Théâtre de l’hôtel de ville, Middlebury. 25$-35$. www.townhalltheater.org

Montpellier accueille un concert gratuit

13h30 Dimanche 4 février, Capital City Concerts présente le groupe musical sœur Sibylle, Église Unitarienne de Montpellier. Gratuit. www.capitalcityconcerts.org

Joy Clark au PM les dimanches

16h00 dimanche 4 février, auteur-compositeur-interprète né à la Nouvelle-Orléans Joy Clark joue le concert PM Sundays de ce mois-ci présenté par Valley Stage, Richmond Congregational Church. 17,50 $ à 27,50 $. www.valleystage.net

Les sons cajuns pendant le mois du Mardi Gras

16 heures dimanche 4 février, le groupe basé au Vermont Groupe cajun de Pointe Noir lance la saison du Mardi Gras avec un événement de danse cajun, le Plainfield Opera House. Don suggéré de 20 $. www.plainfieldartsvt.org

Josh Ritter revient sur Higher Ground

19h30 lundi 5 février, auteur-compositeur-interprète Josh Ritter et le Royal City Band célébrez les 20 ans de l’album révolutionnaire de Ritter « Hello Starling », Higher Ground, South Burlington. 35$ à l’avance, 39$ le jour du spectacle. www.highergroundmusic.com

La musique bulgare arrive au Royaume

19h mercredi 7 février, basé en Bulgarie, le groupe de 80 Orchestre Philharmonique de Sofia donne un concert dans le Royaume du Nord-Est, Lyndon Institute Auditorium, Lyndon Center. 16 $ à 58 $. www.catamountarts.org

Ali McGuirk termine sa résidence

19 h mercredi 7 février, le musicien émouvant basé à Burlington Ali McGuirk conclut une résidence de quatre semaines avec cette exposition incluant des membres du Groupe de boogie toute la nuit et la finale à 19h le mercredi 14 février avec des chanteurs locaux Giovanna Bucci et Andriana Chobot, Radio Bean, Burlington. 8$ à l’avance, 10$ le jour du spectacle. www.radiobean.com

Début du Festival mondial du film Roots

Du jeudi 8 février au dimanche 11 février, la fête annuelle Festival mondial du film Racines concentre cette année la majeure partie de sa douzaine de films sur le travail de jeunes cinéastes et dévoile une nouvelle salle de projection intime en plus de The Film House à Main Street Landing, Burlington. 5 $ à 12 $ par film, 36 $ à 45 $ pour les pass festival. www.vtiff.org

Dana Robinson donne deux concerts

19 h le jeudi 8 février, auteur-compositeur-interprète de Cabot Dana Robinson joue un spectacle dans sa ville natale avec son trio, Willey Building Auditorium, Cabot. 12$ à l’avance, 15$ à la porte. www.cabotarts.org. Il se produira également à 19h30 le samedi 17 février au Ripton Community Coffee House. 15$-25$. www.rcch.org

Le Centre BCA organise une réception d’ouverture

17h Vendredi 9 février, début du vernissage des expositions hiver/printemps »Ici maintenant : art et migration” et “Margaret Jacobs : parenté», Centre BCA, Burlington. Gratuit. www.burlingtoncityarts.org

Country-blues à Burlington

19 h vendredi 9 février, artistes de blues teintés de country Jontavious Willis et basé au Vermont Paul Asbell se produire en concert au Main Street Landing Performing Arts Center, Burlington. 25 $. www.jontaviouswillis.com

Kat Edmonson chante du jazz à l’UVM

19h30 vendredi 9 février, chanteuse de jazz Kat Edmonson, dans un spectacle présenté par la série Lane de l’Université du Vermont, amène la romance d’avant la Saint-Valentin au UVM Recital Hall de Burlington. 6,50 $ à 45 $. www.uvm.edu/laneseries

Le président Randy Rainbow ?

19h30 vendredi 9 février, comédien et musicien Randy arc-en-ciel amène sa tournée « Randy Rainbow for President » – juste à temps pour les grandes élections nationales de cette année – au Flynn, Burlington. 42,50 $ à 177,50 $. www.flynnvt.org

Opry noir à Barre

19h30 Vendredi 9 février, la Black Opry Revue présente des artistes musicaux Mehuman, Grace Givertz, LW Watterson, Sug Daniels et Tylar Bryant, Opéra de Barre. 35 $. www.barreoperahouse.org

Chandler Center rouvre pour la saison

15h samedi 10 février, l’orchestre Baroque de la Haute Vallée présente un concert en matinée mettant en vedette la musique de Haendel pour rouvrir le Chandler Center for the Arts, Randolph, récemment rénové. 15 $ à 45 $. www.chandler-arts.org

« Enchantement de l’après-midi » à Waterbury

15 heures samedi 10 février, le Joueurs de chambre Eleva présenter des musiciens du Vermont Laurel Ann Maurer à la flûte et au pianiste Michael Siton lors d’un concert en matinée intitulé « Afternoon Enchantment », Église Unie du Christ/Église congrégationaliste de Waterbury, 20 $ à 25 $. www.elevachamberplayers.com

Guster vend une petite pièce

17h30 samedi 10 février, avant de partir en tournée le mois prochain, rock vets Guster -avec les Vermontois Ryan Miller et Luke Reynolds – rejoignez DJ Tad prudent à l’intérieur de la salle d’une capacité de 225 personnes après seulement à l’intérieur du Field Guide Lodge, Stowe. Épuisé. www.apresonly.com

Double-tête pour VSO Jukebox

19 h vendredi 10 février, le Vermont Symphony Orchestra’s Quatuor de Jukebox joue un concert intitulé « Hammer & Glass », au Paramount Theatre, Rutland, et suit celui-ci à 17 heures le dimanche 11 février, Zenbarn, Waterbury Center. 15 $ à 35 $. www.vso.org

Les lumières des marais illuminent Lincoln

19h30 samedi 10 février, composé de l’ancien groupe folk/bluegrass du Vermont PossumHaw, Colby Crehan et son groupe Lumières des marais jouer un concert de Burnham Presents, Burnham Hall, Lincoln. 15$-25$. www.burnhampresents.org

Rejoignez la foule à Pardyalone

20h30 samedi 10 février, artiste hip-hop Pardyaloneplus les ouvreurs John Wilde et Malcolm Miller, joue au Higher Ground Showcase Lounge, à South Burlington. 15$ à l’avance, 18$ le jour du spectacle. www.highergroundmusic.com

Middlebury célèbre le Nouvel An lunaire

12h30 dimanche 11 février, un Célébration du Nouvel An lunaire comprend des spectacles et des démonstrations de danse de l’éventail chinois, de tambours pungmul coréens et de wushu chinois et se termine à 17h30 par une conversation sur les identités américano-asiatiques avec le contributeur du New Yorker E. Tammy Kim, Théâtre de l’hôtel de ville, Middlebury. Gratuit. www.townhalltheater.org

VYO joue un concert d’hiver

15 heures dimanche 11 février, le Orchestre des jeunes du Vermont donne son concert d’hiver, le Flynn, Burlington 22 $-25 $. www.flynnvt.org

Mécanique du Cirque au Flynn

18h30 mardi 13 février, le groupe du cirque moderne Mécanique du Cirque visite le Flynn, Burlington. 20 $ à 45 $. www.flynnvt.org

Mardi Gras à Burlington

19h mardi 13 février, les groupes du Vermont Yankee Chank et Confiture de Mangue organisez une soirée dansante du Mardi Gras le Fat Tuesday lui-même, à l’hôtel Vermont, à Burlington. 15 $. www.aflcr.org

Jazz gratuit pour le Mois de l’histoire des Noirs

19h mardi 13 février, en tournée en l’honneur du Mois de l’histoire des Noirs, le trio free-jazz Ensemble du patrimoine ethnique de Kahil El’Zabar joue Radio Bean, Burlington. 18$ à l’avance, 22$ le jour du spectacle. www.radiobean.com

Death metal pour la Saint-Valentin

18h30 mercredi 14 février, cela ne semble peut-être pas être la façon la plus romantique de passer la nuit de la Saint-Valentin, mais les spécialistes du death metal de l’Arizona Allez-y et mourez rejoindre Bodybox, voix à moitié entendues et Divisé en deux pour une représentation au Higher Ground Showcase Lounge, à South Burlington. 25$ à l’avance, 28$ le jour du spectacle. www.highergroundmusic.com

Jazz à la Lanterne continue

