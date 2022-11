Les opposants exilés au régime biélorusse ont un plan pour la victoire – et cela pourrait commencer par l’Ukraine

Cela s’appelle le Plan Pieramoha – le “Plan de la Victoire”.

Jamais entendu parler? Tu n’es pas seul.

Le plan de résistance civile en Biélorussie présenté par la chef de l’opposition en exil Sviatlana Tsikhanouskaya – qui est au Canada cette semaine et doit rencontrer le premier ministre Justin Trudeau – a reçu très peu d’attention en Occident.

Le monde s’est plutôt concentré sur la fusillade en Ukraine. Tsikhanouskaya, qui a rencontré des journalistes canadiens pour une table ronde cette semaine, a reconnu que son pays et les actions du régime autocratique du président biélorusse Alexandre Loukachenko sont souvent oubliés dans la crise actuelle.

Le président russe Vladimir Poutine et son homologue biélorusse Alexandre Loukachenko se serrent la main lors d’une conférence de presse à la suite de leurs entretiens au Kremlin à Moscou le 9 septembre 2021. (Shamil Joumatov/Reuters)

“On voit que parfois la participation de [the] Le régime de Loukachenko est négligé », a déclaré Tsikhanouskaya, qui souligne avec force que Moscou n’aurait pas été en mesure de faire ce qu’il a en Ukraine sans un régime flexible en Biélorussie.

Tsikhanouskaya est largement considérée comme ayant remporté l’élection présidentielle de 2020. Elle a été poussée à l’exil à la suite d’une répression brutale de l’opposition par Loukachenko.

Au cours de sa vaste discussion avec des journalistes canadiens, elle – avec ses conseillers – a expliqué comment une victoire en Ukraine est essentielle pour renverser l’actuel leadership béralrusien.

“Nous ne considérons pas les Ukrainiens comme nos ennemis”, a déclaré Tsikhanouskaya. “Nous sommes des nations très proches et nous avons toujours eu de bonnes relations.”

Cela peut être vrai pour les gens — ce n’est pas nécessairement vrai pour les gouvernements. Alors que l’Ukraine a l’habitude d’être plus orientée vers l’ouest dans ses perspectives, les experts disent que la Biélorussie s’est davantage tournée vers Moscou pour son soutien politique, économique et militaire.

L’opposition en exil a vu une opportunité plus tôt cette année avec le début des hostilités à grande échelle en Ukraine pour mettre en place un bureau où ils ont coordonné les activités avec le gouvernement ukrainien.

Sabotage, tracts, attaques en ligne

“Nous distribuons des tracts avec des nouvelles honnêtes. Nous avons envoyé des informations sur le déploiement de troupes russes et de lanceurs de missiles pour avertir l’armée ukrainienne”, a déclaré Tsikhanouskaya. “Les partisans mènent des actions de sabotage sur les voies ferrées pour empêcher l’avancée du matériel et des armes russes.”

L’opposition emploie des pirates qui, selon Tsikhanouskaya, ont réussi à infiltrer une agence de surveillance de l’État russe non identifiée et ont obtenu deux téraoctets de données et de correspondance qui seront partagées avec les médias.

Mais Tsikhanouskaya a déclaré que l’opposition biélorusse estime qu'”il devrait y avoir un partenariat entre nos pays lorsque la guerre sera terminée”.

Un membre de la diaspora biélorusse tient une pancarte représentant Alexandre Loukachenko avec du sang sur la bouche alors qu’elle participe avec d’autres à un rassemblement devant l’ambassade de Biélorussie à Kyiv le 13 août 2020. (Sergei Supinksy/AFP via Getty Images)

Et c’est là que le “plan de victoire” entre en jeu.

Tsikhanouskaya a déclaré que les exilés essayaient de maintenir vivante la flamme de la résistance à l’intérieur de la Biélorussie et prétendaient travailler avec plusieurs “groupes clandestins” différents qui parfois “se coordonnent, parfois non”.

Les signes les plus visibles en sont les cheminots qui ont saboté le mouvement du matériel militaire russe au printemps dernier. Le personnel de Tsikhanouskaya a déclaré qu’il existe également des maîtres de poste locaux qui distribuent des tracts de l’opposition avec les journaux d’État.

Attendre le bon moment

Le conseil de l’opposition en exil appelle ses membres et les groupes clandestins à être actifs, auto-organisés et prêts à agir quand le bon moment arrivera.

Tsikhanouskaya a insisté sur le fait qu’ils s’en tenaient à la résistance non violente et ne prévoyaient pas de résistance armée au régime biélorusse.

Mais quel est le bon moment ?

Cela dépend, a déclaré Tsikhanouskaya. Ce pourrait être une victoire en Ukraine qui ébranlerait l’emprise du Kremlin sur la Biélorussie. Cela pourrait être le déclenchement d’un bouleversement politique en Russie.

En plus d’être invité à imposer davantage de sanctions aux responsables biélorusses et à fournir des vêtements d’hiver aux Biélorusses combattant avec l’armée ukrainienne, le Canada pourrait aider à financer des groupes de la société civile et des médias indépendants qui contribueraient à maintenir la résistance, a-t-elle déclaré.

Il pourrait également envisager de lancer des programmes humanitaires pour les enfants d’anciens prisonniers politiques qui ont fui le pays.

Les experts en histoire et en science politique disent qu’avec les batailles en Ukraine qui attirent autant l’attention du public, peu de gens réfléchissent en détail à ce qui se passe après la guerre – et à l’instabilité qui en résulte et qui pourrait secouer le reste de l’Europe de l’Est.

“L’histoire est que l’Ukraine et la Biélorussie vont être liées, mais il est plus probable que l’Ukraine va se libérer et cela institue une sorte de changement à long terme en Russie”, a déclaré Matthew Schmidt, un expert d’Europe de l’Est à l’Université. de New Haven, Connecticut.

La question de savoir si une défaite de Moscou sur le champ de bataille se traduit par un soulèvement pacifique en Biélorussie, a-t-il dit, est une autre question.

Une vue aérienne montre le Maidan Nezalezhnosti, ou Place de l’Indépendance, bondé de partisans de l’intégration européenne lors d’un rassemblement à Kiev le 1er décembre 2013. (Vasily Fedosenko/Reuters)

Ce qui doit se passer en Biélorussie est un “moment de Maïdan pour faire tomber Loukachenko”, a déclaré Schmidt, faisant référence au soulèvement pro-européen de 2014 qui a balayé un gouvernement favorable à Moscou du pouvoir en Ukraine.

“Mais le problème est que la Biélorussie n’est pas l’Ukraine” d’un point de vue économique, social et politique, a déclaré Schmidt. La plus grande différence est Loukachenko lui-même – un autoritaire avec une histoire de répressions violentes.

Une autre question, a déclaré l’historien de la guerre froide Sean Maloney du Collège militaire royal du Canada, est de savoir si la Russie a recommencé à stocker des armes nucléaires sur le sol biélorusse. Lorsque l’Union soviétique s’est effondrée, ces appareils ont été rapatriés en Russie.

Plus tôt cette année, a-t-il dit, il y avait des signes que “la relation de protection nucléaire de Moscou avec la Biélorussie a été réactivée ou révisée ou remise en place”.

Maloney a déclaré que les décideurs politiques canadiens et alliés doivent commencer à réfléchir et à parler de “ce qui vient ensuite” en Europe de l’Est, s’ils ne le font pas déjà.

Ils doivent avoir leur propre plan, a-t-il ajouté.