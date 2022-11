Les opposants déposent une plainte contre les avortements médicamenteux

AUSTIN, Texas (AP) – Les opposants à l’avortement qui ont aidé à contester Roe v. Wade ont déposé une plainte vendredi qui vise les avortements médicamenteux, demandant à un juge fédéral du Texas d’annuler l’approbation vieille de plusieurs décennies des médicaments qui sont devenus la méthode préférée de fin grossesse aux États-Unis

Même avant que la Cour suprême n’invalide le droit constitutionnel à l’avortement plus tôt cette année, l’utilisation de pilules abortives avait augmenté aux États-Unis et la demande devrait augmenter à mesure que de plus en plus d’États demandent des limites à l’avortement.

Le procès a été intenté par l’Alliance pour la défense de la liberté, qui était également impliquée dans l’affaire du Mississippi qui a conduit à l’annulation de Roe v. Wade. Le procès soutient que la Food and Drug Administration des États-Unis a commis une erreur en approuvant les médicaments mifépristone et misoprostol et a outrepassé son autorité en le faisant.

Contactée pour commentaires, la FDA a déclaré qu’elle ne commentait pas les litiges en cours ou en cours.

La poursuite a été déposée devant le tribunal fédéral d’Amarillo, au Texas. L’État a interdit l’avortement après la décision Roe et fait partie des États où les législateurs du GOP ont interdit la livraison par courrier des pilules.

Les avortements médicamenteux ont gagné en popularité depuis que les régulateurs ont commencé à les autoriser et représentent désormais environ 40 % des avortements aux États-Unis. Le médicament peut coûter aussi peu que 110 $ pour obtenir par la poste, comparativement à au moins 300 $ pour un avortement chirurgical. La recherche a montré que les pilules sont sans danger.

Cependant, les personnes qui recherchent des pilules abortives doivent souvent naviguer dans différentes lois d’État, y compris les interdictions de livraison des médicaments et les consultations de télémédecine pour discuter du médicament avec un fournisseur de soins de santé. Et jusqu’à ce que le démocrate Joe Biden devienne président, la politique du gouvernement américain interdisait la livraison du courrier dans tout le pays.

Les médicaments contre l’avortement sont approuvés jusqu’à la 10e semaine de grossesse. Les pilules peuvent être prises dans un cabinet médical ou une clinique, où les patients subissent parfois une échographie ou des tests de laboratoire au préalable.

Paul J. Weber, The Associated Press