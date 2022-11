Les opposants au Sénat du 21e État divisés sur l’amendement constitutionnel du «droit de se syndiquer» – Shaw Local

En tant que co-sponsor de la législation sur le “droit de se syndiquer” au Sénat de l’État, la démocrate Laura Ellman est claire sur son soutien à l’ajout de l’amendement 1 à la Constitution de l’Illinois.

La républicaine Kathleen Murray est tout aussi claire sur son opposition.

C’est l’un des nombreux problèmes auxquels sont confrontés les candidats alors que Murray tente de renverser Ellman dans la course du 21e district du Sénat de l’État.

Murray, un responsable technologique de Lombard, a déclaré que les partisans qualifiant l’amendement 1 d'”amendement sur les droits des travailleurs” tentent de “tromper” les électeurs non informés en leur faisant croire que c’est une bonne chose. Ellman, de Naperville, a déclaré que l’amendement 1 ajouterait une couche supplémentaire de protection pour les travailleurs de l’État.

“Il a été parrainé non seulement par des démocrates mais aussi par des républicains”, a déclaré Ellman, qui a une formation en fabrication et en ingénierie. “Cela garantira principalement que les relations de travail et les travailleurs ont les droits dont ils ont besoin ici dans l’Illinois.”

La proposition est soutenue par plusieurs grands syndicats, dont l’Illinois AFL-CIO. Des groupes comme la Chambre de commerce de l’Illinois s’y opposent.

Les partisans affirment que l’amendement 1 garantirait aux travailleurs le droit de s’organiser et de négocier collectivement pour de meilleures conditions de rémunération et de travail. Les opposants insistent sur le fait que l’amendement 1 augmenterait les impôts fonciers en donnant aux syndicats du secteur public une portée trop large dans les négociations.

“Je le considère comme anti-entreprise et anti-contribuable”, a déclaré Murray. “Cela donne aux syndicats un pouvoir excessif … et donne aux patrons syndicaux un pouvoir extrême pour exiger quoi que ce soit dans les négociations et leur permettre de faire grève pour obtenir ce qu’ils veulent.”

Pour que l’amendement 1 soit ajouté à la Constitution de l’Illinois, il faut soit des votes “oui” des trois cinquièmes des personnes votant spécifiquement sur la proposition, soit des votes “oui” de la majorité de ceux qui votent lors de l’élection.

Le 21e district du Sénat comprend des parties de Downers Grove, Glen Ellyn, Lisle, Lombard, Naperville, Villa Park, Warrenville et Wheaton.

https://www.dailyherald.com/news/20221024/21st-state-senate-opponents-divided-on-right-to-unionize-constitutional-amendment