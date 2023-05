Les opposants au Premier ministre indien Narendra Modi boycottent l’ouverture du parlement

NEW DELHI – Les principaux partis d’opposition indiens ont boycotté dimanche l’inauguration d’un nouveau bâtiment du Parlement par le Premier ministre Narendra Modi dans une rare démonstration d’unité contre son parti nationaliste hindou au pouvoir, qui a gouverné pendant neuf ans et brigue un troisième mandat l’année prochaine. élections.

Modi a inauguré le nouveau Parlement dans la capitale de New Delhi en offrant des prières pendant que des prêtres hindous chantaient des hymnes religieux. Les partis d’opposition ont critiqué l’événement en affirmant que Modi avait écarté le président Draupadi Murmu, qui n’a que des pouvoirs cérémoniels mais qui est le chef de l’État et la plus haute autorité constitutionnelle.

Peu de temps après l’inauguration, un Modi visiblement rayonnant est entré au Parlement sous les applaudissements enthousiastes des députés de son parti qui ont scandé « Modi, Modi ». Il a prononcé un discours de près de 40 minutes dans lequel il a salué la démocratie parlementaire indienne et a déclaré que le pays avait laissé derrière lui son passé colonial, faisant référence à l’ancien bâtiment du Parlement construit par les Britanniques lorsqu’ils dirigeaient l’Inde.

« L’Inde est la mère de la démocratie », a déclaré Modi, alors que les législateurs frappaient leurs bureaux. « Plusieurs années de domination étrangère nous ont volé notre fierté. Aujourd’hui, l’Inde a laissé derrière elle cet état d’esprit colonial.

Le chef du parti d’opposition du Congrès, Rahul Gandhi, a tweeté : « Le Parlement est la voix du peuple. Le Premier ministre considère l’inauguration du Parlement comme un sacre.

Au moins 19 partis d’opposition ont sauté l’événement, qui a coïncidé avec l’anniversaire de naissance d’un idéologue nationaliste hindou.

PHOTOS : les opposants à Modi boycottent l’ouverture du nouveau bâtiment du parlement alors que le Premier ministre remodèle le couloir du pouvoir indien

Les partis d’opposition ont déclaré mercredi dans un communiqué que la décision de Modi d’inaugurer le bâtiment était « une grave insulte » à la démocratie indienne, car le gouvernement avait « disqualifié, suspendu et mis en sourdine » les législateurs de l’opposition tout en adoptant une « législation controversée » avec peu de débats.

« Lorsque l’âme de la démocratie a été aspirée du parlement, nous ne trouvons aucune valeur dans un nouveau bâtiment », ont déclaré les partis.

Le puissant ministre indien de l’Intérieur, Amit Shah, a déclaré que l’opposition avait politisé l’événement. D’autres dirigeants du parti de Modi ont déclaré que le boycott était une insulte au Premier ministre.

Le nouveau bâtiment de forme triangulaire – construit à un coût estimé à 120 millions de dollars – fait partie d’une refonte de 2,8 milliards de dollars de bureaux et de résidences de l’ère britannique dans le centre de New Delhi qui comprendra également des blocs de bâtiments pour abriter les ministères et départements du gouvernement, et Modi’s nouvelle résidence privée. L’ensemble du projet, appelé «Central Vista», s’étend sur 3,2 kilomètres (1,9 miles).

Le projet a été annoncé en 2019 et Modi a jeté les bases en décembre 2020.

Le plan a suscité de vives critiques de la part des politiciens de l’opposition, des architectes et des experts du patrimoine, dont beaucoup l’ont qualifié d’irresponsable pour l’environnement, de menace pour le patrimoine culturel et de trop coûteux.

L’indignation a grandi en 2021, lorsqu’au moins 12 partis d’opposition ont remis en question le calendrier du projet, affirmant qu’il avait été construit alors que le pays faisait face à une augmentation dévastatrice des cas de coronavirus. Ils ont qualifié la refonte de «projet de vanité» de Modi et ont déclaré que sa construction était prioritaire par rapport à la perte de vies et de moyens de subsistance pendant la pandémie.

Un an plus tôt, un groupe de 60 anciens fonctionnaires avait écrit une lettre ouverte à Modi pour souligner la valeur architecturale de l’ancien Parlement et déclaré que le nouveau plan détruirait « irrévocablement » le patrimoine culturel de la région.

Le gouvernement de Modi a déclaré que la refonte était nécessaire parce que l’ancien bâtiment « montrait des signes de détresse et de surutilisation » et que le nouveau design « combine l’héritage et les traditions du pays ».

Le nouveau bâtiment se trouve juste en face de l’ancien Parlement indien, une structure circulaire conçue par des architectes britanniques au début du XXe siècle. Le nouveau bâtiment de quatre étages compte au total 1 272 sièges répartis en deux chambres, soit près de 500 de plus que le précédent.

L’ancien Parlement sera transformé en musée.

Au cours de la cérémonie télévisée dimanche, Modi s’est prosterné devant un sceptre royal en or qui, selon son parti Bharatiya Janata, symbolisait le transfert de pouvoir lorsqu’il a été offert au premier Premier ministre du pays à la veille de l’indépendance de l’Inde vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1947. Des dizaines de prêtres hindous a suivi Modi à l’intérieur du Parlement, où il a installé le sceptre près de la chaise du président.

Les critiques de Modi et les chefs de l’opposition ont remis en question l’historicité du sceptre et ont déclaré que l’emblème était approprié pour une monarchie, pas pour une démocratie.

L’année dernière, Modi a inauguré une avenue rénovée de l’époque coloniale au cœur de New Delhi, utilisée pour les défilés militaires de cérémonie. Le boulevard s’appelait auparavant Rajpath, ou Kingsway, mais le parti de Modi l’a changé en Kartavya Path, ou Road to Duty, arguant que l’ancien nom était un « symbole de l’esclavage » qui avait été « effacé pour toujours ».

La controverse sur le nouveau bâtiment législatif survient quelques mois seulement après que les dirigeants de l’opposition ont protesté contre la disqualification de Gandhi du Parlement dans une affaire de diffamation suite à des remarques qu’il a faites sur le nom de famille de Modi.

À peine à un mile de la cérémonie, une forte présence policière a maîtrisé une centaine de lutteurs indiens protestataires et leurs partisans. Ils accusent leur président de fédération d’inconduite sexuelle et avaient prévu de marcher vers le nouveau bâtiment du Parlement. Certains des manifestants se sont heurtés à la police et ont été emmenés dans un bus.

Le président de la Fédération indienne de lutte, Brij Bhushan Sharan Singh, qui a nié les accusations, est un puissant législateur du parti de Modi.