Les opposants à Netanyahu parviennent à un accord de coalition pour renverser le Premier ministre israélien

JERUSALEM (AP) — Les opposants au Premier ministre Benjamin Netanyahu ont annoncé qu’ils étaient parvenus à un accord pour former une nouvelle coalition gouvernementale, ouvrant la voie à l’éviction du leader israélien de longue date.

L’annonce dramatique du chef de l’opposition Yair Lapid et de son principal partenaire de coalition, Naftali Bennett, est intervenue quelques instants avant minuit et a empêché le pays de plonger dans ce qui aurait été sa cinquième élection consécutive en un peu plus de deux ans.

Dans une déclaration sur Twitter, Lapid a déclaré qu’il avait informé le président du pays de l’accord. « Ce gouvernement travaillera pour tous les citoyens d’Israël, ceux qui ont voté pour et ceux qui n’ont pas voté. Il fera tout pour unir la société israélienne », a-t-il déclaré.

En vertu de l’accord, Lapid et Bennett se partageront le poste de Premier ministre par rotation. Bennett servira les deux premières années, tandis que Lapid servira les deux dernières années. L’accord historique comprend également un petit parti islamiste, la Liste arabe unie, ce qui en ferait le premier parti arabe à faire partie d’une coalition gouvernementale.

L’accord doit encore être approuvé par la Knesset, ou le parlement, lors d’un vote qui devrait avoir lieu au début de la semaine prochaine. Si cela se concrétise, Lapid et son large éventail de partenaires mettront fin au règne record de 12 ans de Netanyahu.

Netanyahu, désespéré de rester au pouvoir alors qu’il combat les accusations de corruption, devrait faire tout son possible dans les prochains jours pour empêcher la nouvelle coalition de prendre le pouvoir. S’il échoue, il sera poussé dans l’opposition.