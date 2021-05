Les opposants à Netanyahu Naftali Bennett et Yair Lapid se rapprochent

Mais Saar, un ancien député du Likud, a rapidement déposé l’offre, écrivant sur Twitter : « Notre position et notre engagement étaient et restent : changer le régime de Netanyahu. »

Netanyahu, 71 ans, qui dirige le parti de droite du Likud, a lancé dimanche une offre de dernière minute pour proposer une alliance de leadership à trois avec lui-même, Bennett et un autre politicien de droite, Gideon Saar. Sa tentative d’attirer les législateurs a offert un poste de Premier ministre tournant entre les trois hommes pour le reste du mandat de leur gouvernement, s’il parvenait à former une coalition gagnante avec eux.

Netanyahu est actuellement jugé pour plusieurs accusations de corruption, ce qu’il nie. Mais à part cela, Shuja et d’autres analystes soulignent l’une des plus grandes préoccupations de nombreux électeurs israéliens : la sécurité.

« Israël ne semble pas très sûr à cause de ces 12 années de règne. Il existe de nombreux problèmes géopolitiques qui peuvent illustrer ce point de vue », a déclaré Shuja. Les observateurs régionaux signalent plusieurs affrontements entre Israël et des militants palestiniens, principalement le Hamas, au cours de son mandat, le plus récemment les violences à Gaza en mai qui ont fait plus de 250 morts palestiniens et 12 israéliens.

« C’est pourquoi cette opposition se raffermit et nous pouvons voir qu’il y a une réelle opposition à son gouvernement, et cette nouvelle coalition est de nature très diversifiée, nous devrons donc voir ce qui se passera exactement à l’avenir », a ajouté Shuja.