Les opposants à Netanyahu célèbrent au rassemblement de Tel Aviv

Alors que la musique explosait sur la place, elle était recouverte de personnes de tous âges portant des drapeaux israéliens, des drapeaux arc-en-ciel et des drapeaux roses, la couleur adoptée par les membres du mouvement pour renverser le Premier ministre.

L’atmosphère euphorique reflétait le soulagement de nombreux Israéliens qu’un nouveau jour était arrivé et qu’une personnalité publique que beaucoup dans l’enclave libérale méprisaient avait enfin été envoyée.

Des Israéliens extatiques sont descendus dimanche sur la place Rabin de Tel-Aviv pour une célébration marquant l’éviction de Benjamin Netanyahu et la prestation de serment d’un nouveau gouvernement, quoique précaire.

Omer Ziv, dansant sous une grande bannière « Ministre du Crime » avec l’image de M. Netanyahu dessus, était ravi. « Nous avons l’impression que la démocratie est de retour et nous en sommes très heureux », a-t-elle déclaré.

Chany Gross a déclaré qu’elle se sentait « haut, haut dans le ciel », déclarant qu’Israël s’était « enfin débarrassé de l’horrible personne – je ne veux pas dire son nom ».

« Nous sommes au paradis », a-t-elle déclaré.

Mais alors même qu’ils profitaient de l’instant présent, certains parlaient d’émotions mitigées. Ils restent méfiants vis-à-vis de Naftali Bennett, le remplaçant de M. Netanyahu, car il est issu d’un parti d’extrême droite pas nécessairement aligné avec leurs vues.

Aviv et Inbal Adashi ont trouvé une baby-sitter pour la soirée afin qu’ils puissent assister au rassemblement. Alors que M. Adashi se sent ambivalent quant à l’élévation de M. Bennett et nourrissait initialement des doutes sur Yair Lapid, un autre acteur clé de la coalition, il était soulagé de voir M. Netanyahu partir.

« C’est un très mauvais rêve depuis très longtemps », a déclaré M. Adashi. «Ça a été un cauchemar.»

Noam Goodman, également incertain du nouveau Premier ministre, était toujours optimiste, compte tenu de la présence d’autres partis dans la coalition.