Les opposants à Netanyahu annoncent un accord pour former un gouvernement, ce qui pourrait signifier l’éviction de Netanyahu en tant que Premier ministre – The Right Scoop

Les opposants à Netanyahu viennent d’annoncer qu’ils ont conclu un accord pour former un gouvernement, ce qui pourrait signifier l’éviction de Netanyahu en tant que Premier ministre :

TEMPS D’ISRAELL – Trente-cinq minutes avant minuit, le chef de Yesh Atid, Yair Lapid, a informé mercredi soir le président Reuven Rivlin qu’il était en mesure de former un gouvernement dans lequel lui et le chef de Yamina, Naftali Bennett, quitteraient le poste de Premier ministre, se positionnant pour remplacer le plus long gouvernement d’Israël. -Le leader en exercice Benjamin Netanyahu en tant que Premier ministre.

Aux termes de la nouvelle coalition, Bennett occupera le poste de Premier ministre jusqu’en septembre 2023, date à laquelle Lapid lui succédera jusqu’à la fin du mandat de la Knesset en novembre 2025. L’accord a été conclu après que le chef de Ra’am Mansour Abbas a lancé son soutien derrière le gouvernement potentiel tard mercredi soir, faisant de son parti islamiste le premier parti à majorité arabe à faire partie d’une coalition au pouvoir dans l’histoire d’Israël.

Malgré la déclaration de Lapid, il n’est pas clair que le futur « changement de gouvernement » franchira la ligne d’arrivée. Il devrait inclure 61 des 120 députés – la majorité la plus étroite possible. Et un député de Yamina de Bennett, Nir Orbach, plus tôt mercredi soir, a annoncé qu’il pourrait voter contre la nouvelle coalition, une décision qui pourrait potentiellement condamner le futur gouvernement ultra-mince des partis de droite, centristes, de gauche et de l’islamiste Ra ‘un m.