« L’espoir a été mobilisé au Venezuela », a déclaré Guaidó peu avant l’annonce des résultats. « Nous devons souligner un peuple héroïque qui s’est mobilisé à travers le pays et dans le monde pour défendre ses droits. »

Les chefs de l’opposition ont rapporté que près de 6,5 millions de personnes ont répondu à l’enquête. L’Associated Press n’a pas été en mesure de vérifier indépendamment la validité des chiffres, et même certains experts électoraux de l’opposition ont remis en question le nombre.

Selon le rapport de l’opposition, plus de 3,2 millions de personnes ont participé en personne au Venezuela et ont visité près de 850 000 centres à l’extérieur du pays, tandis que plus de 2,5 millions ont soumis leurs réponses par voie numérique.

Le sondage a demandé si les gens veulent mettre fin au règne de Maduro et organiser de nouvelles élections présidentielles et parlementaires, ainsi que la pression encore plus grande des alliés internationaux pour que cela se produise.

Bien que l’événement n’ait aucune force légale, les dirigeants de l’opposition ont déclaré que l’enquête unirait les ennemis de Maduro. Il en va de même pour les 5 millions de Vénézuéliens qui ont fui l’hyperinflation du pays et le manque de services de base tels que l’eau courante, l’électricité et l’essence fiables, ont-ils déclaré.

Mirla De Lorenzo, une employée de banque, a visité un centre de son quartier de Caracas pour y participer et a déclaré qu’elle profiterait de toute occasion pour s’exprimer s’il y avait une chance que cela puisse attirer l’attention internationale sur le sort du Venezuela. et pourrait mettre fin au règne de Maduro.

«Nous sommes absolument fatigués de cette situation qui ne nous a apporté que de la pauvreté», a-t-elle déclaré, ajoutant que sa fille a déménagé en Espagne et sa sœur au Chili, parmi des parents qui ont fui la crise.

«Vous ne pouvez pas rivaliser avec des gens trompeurs, avec des gens qui utilisent la violence, avec des gens qui ont des armes», dit-elle. « Il n’y a pas moyen. »

La consultation est intervenue quelques jours après que le parti socialiste au pouvoir de Maduro a déclaré la victoire aux élections au Congrès boycottées par la coalition de Guaidó, arguant que le vote était une fraude. Les États-Unis et l’Union européenne font partie des nations et des organismes régionaux qui ont rejeté les élections comme étant antidémocratiques.

Guaidó, agissant en tant que chef de l’Assemblée nationale, s’est proclamé président par intérim au début de 2019, affirmant que Maduro était un dirigeant illégitime parce que ses adversaires les plus populaires n’avaient pas le droit de se présenter à l’élection présidentielle de l’année précédente.

Guaidó a rapidement obtenu un large soutien chez lui parmi les partisans énergiques qui ont inondé les rues, ainsi que le soutien des dirigeants de dizaines de pays, y compris les États-Unis.L’administration Trump a pris les devants et a imposé des sanctions à Maduro, à des dizaines de ses alliés politiques et à l’État. dirigez la compagnie pétrolière PDVSA. Le ministère américain de la Justice a également révélé les accusations portées contre Maduro qui l’a accusé de «narcoterroriste» et lui a offert une récompense de 15 millions de dollars pour son arrestation.

Près de deux ans plus tard, cependant, Maduro reste au pouvoir avec le contrôle des alliés militaires et internationaux, notamment l’Iran, la Russie, la Chine, Tukey et Cuba.

Le 5 janvier, le mandat de l’actuelle Assemblée nationale dominée par l’opposition prend fin et les alliés politiques de Maduro prennent le contrôle du dernier organe gouvernemental non contrôlé par le parti socialiste du président. Guaidó et ses alliés politiques s’engagent à continuer à se battre.

Risa Grais-Targow, analyste vénézuélienne pour Eurasia Group, a déclaré que le référendum symbolique visait non seulement à unir les Vénézuéliens qui n’aiment pas Maduro, mais aussi à envoyer un message aux partisans internationaux.

« Ils ont organisé un processus pour leurs partenaires étrangers, des États-Unis à l’Union européenne et aux gouvernements régionaux », a déclaré Grais-Targow. « Pour qu’ils puissent continuer à le soutenir même quand il ne contrôle plus l’Assemblée nationale. »

L’ambassadeur américain au Venezuela, James Story, a salué l’enquête de l’opposition depuis la capitale colombienne, où il travaille depuis que les États-Unis et le Venezuela ont rompu leurs relations diplomatiques et que les États-Unis ont fermé leur ambassade à Caracas.

«Nous sommes fiers que le peuple vénézuélien vote dans la rue pour son droit à la démocratie, à la justice et à la liberté», a tweeté l’histoire. Leurs voix ont été entendues. La démocratie doit revenir au Venezuela. «

Le soutien des Vénézuéliens à l’opposition a diminué en raison de la frustration croissante face au maintien au pouvoir de Maduro.

La popularité de Maduro est encore plus faible. Seuls 31% des électeurs vénézuéliens ont voté lors des élections législatives du 5 décembre – moins de la moitié du taux de participation aux élections législatives de 2015.

Le parti au pouvoir de Maduro a accueilli samedi une fête dans le centre historique de Caracas pour marquer les victoires des candidats à l’Assemblée nationale, dont l’épouse et le fils de Maduro. Les politiciens ont prononcé des discours condamnant l’opposition intérieure et l’ingérence de la politique américaine au Venezuela. On jouait de la salsa et on dansait.

Un talk-show politique à la télévision d’État a présenté un segment samedi soir qui se moquait du référendum en montrant des vidéos de téléphones portables qui auraient été enregistrées par des personnes passant devant des centres de recherche dans des villes du pays.

«Il n’y a personne, absolument personne», déclare un pilote inconnu. « Regardez, il y a quatre personnes debout autour de dire des bêtises. »

Scott Smith sur Twitter: @ScottSmithAP