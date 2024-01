Les opposants à l’avortement s’apprêtent à défiler à Washington, avec des obstacles à venir

« Le GOP ne peut pas et n’arrêtera pas de perdre les élections, et sa réponse est de doubler ses politiques horribles en célébrant une minorité de plus en plus extrémiste et en diminution avec une marche », a déclaré Mini Timmaraju, président de Reproductive Freedom for All. “Ils sont tellement déconnectés.”

Environ 70 pour cent des électeurs à l’échelle nationale, un record, déclarent désormais que l’avortement devrait être légal au cours des 12 premières semaines de grossesse, selon un rapport. récent sondage Gallup. Environ 60 pour cent pensent que renverser Roe était une « mauvaise chose », selon le sondage.

“Il y a une contradiction entre être en faveur d’une limite raisonnable et humaine et vouloir que Roe reste tel qu’il était”, a déclaré Marjorie Dannenfelser, présidente de Susan B. Anthony Pro-Life America, à propos des résultats du sondage.

Son groupe est favorable à une interdiction fédérale de l’avortement après 15 semaines de grossesse. En vertu de Roe contre Wade, l’avortement était illimité jusqu’à ce que le fœtus puisse survivre en dehors de l’utérus, généralement vers 23 ou 24 semaines de grossesse.

Le mouvement anti-avortement continue de compter des partisans influents au plus haut niveau du pouvoir conservateur. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, républicain et l’élu anti-avortement le plus puissant du pays, prévoit de s’adresser à la marche de cette année depuis la scène. Il a participé à la marche dans le passé, et son accession inattendue à la présidence l’automne dernier a donné un coup de pouce aux chrétiens conservateurs qui partagent son point de vue.