Les opposants à la réforme des retraites en France ne parviennent pas à faire adopter le projet de loi d’abrogation

Les opposants à la réforme des retraites du président français Emmanuel Macron n’ont pas réussi jeudi à faire adopter un projet de loi d’abrogation, dans leur dernier effort pour maintenir l’âge de la retraite à 62 ans.

Le groupe d’opposition centriste LIOT a décidé de retirer son projet de loi quelques heures après le début du débat houleux car le texte avait été vidé de son contenu initial.

La réforme impopulaire de Macron prévoit que l’âge légal de la retraite passera à 64 ans d’ici 2030.

Bertrand Pancher, du groupe LIOT, a déclaré : « cette réforme des retraites est actée, mais à quel prix ? A quel prix pour les plus modestes de nos concitoyens qui souffriront davantage de l’impact de cette réforme ? … Et à quel prix pour notre démocratie, notre cohésion sociale ?

Le projet de loi d’abrogation a été soutenu par la gauche et l’extrême droite.

Le parti centriste de Macron n’a pas la majorité à l’Assemblée nationale, la chambre basse du parlement, mais il s’est allié à certains législateurs républicains pour repousser les efforts de l’opposition.

En conséquence, l’article clé stipulant l’âge de la retraite a été retiré du projet de loi lors de son examen par la commission des affaires sociales la semaine dernière.

Les législateurs de gauche ont déclaré qu’ils allaient désormais déclencher un vote de confiance, qui se tiendra au début de la semaine prochaine. Le gouvernement Macron a survécu aux précédents votes de confiance.

Marine Le Pen, chef du groupe de législateurs d’extrême droite du Rassemblement national, a déclaré que le gouvernement n’avait pas la majorité sur le projet de loi ni à l’Assemblée ni parmi les Français. « Vous avez peur du vote, oui c’est vrai, mais parce qu’en fait vous avez peur du peuple. La conséquence est que votre réforme des retraites est illégitime », a-t-elle déclaré.

La décision de Macron de relever l’âge de la retraite – et de forcer la mesure à être adoptée par le Parlement sans vote – a enflammé les émotions du public et déclenché certaines des plus grandes manifestations de France depuis des années. Mais l’intensité de la colère contre la réforme des retraites a diminué depuis les dernières grandes manifestations du 1er mai et depuis que la mesure est devenue loi en avril.

Le taux de participation aux manifestations de mardi à Paris et dans toute la France a été inférieur à celui des manifestations précédentes.

Ces dernières semaines, Macron a cherché à attirer l’attention du public sur d’autres changements qu’il avait promis pour réindustrialiser la France, améliorer les conditions de travail et finaliser un nouveau projet de loi sur l’immigration. Pourtant, sans majorité au parlement, son gouvernement devrait continuer à lutter pour faire adopter la plupart des mesures.

Certains textes plus consensuels ont cependant été approuvés ces dernières semaines par l’Assemblée nationale.

Cela comprend un projet de loi clé pour augmenter les dépenses militaires de la France pour la période 2024-2030 de plus d’un tiers par rapport à la période précédente, en raison de la guerre en Ukraine. Il a été approuvé mercredi à une large majorité, avec 408 députés pour et 87 contre. Le projet de loi se dirige maintenant vers le Sénat, où il devrait être approuvé.

Paris, l’Associated Press