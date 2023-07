Les opioïdes ne sont pas efficaces pour traiter les douleurs au cou et au bas du dos : étude

Les opioïdes ne devraient pas être prescrits pour traiter les douleurs aiguës au cou et au bas du dos, selon de nouvelles recherches.

L’étude australienne, publiée mercredi dans The Lancet, a révélé que les patients recevant des comprimés d’opioïdes avaient le même niveau de douleur après six semaines que ceux recevant un placebo.

Les chercheurs ont examiné spécifiquement les douleurs au cou et au bas du dos car « c’est une affection très, très répandue » et les opioïdes sont fréquemment prescrits pour les soulager, a déclaré l’auteur principal Christine Lin, professeur à l’institut de santé musculo-squelettique de l’Université de Sydney.

L’essai contrôlé randomisé a recruté 347 participants qui avaient ressenti au moins une douleur modérée pendant 12 semaines ou moins. Environ la moitié des participants (174) ont reçu quotidiennement de l’oxycodone-naloxone et 172 ont reçu des pilules placebo. Un participant a quitté l’essai pour cause de maladie.

Les participants ne savaient pas s’ils recevaient des médicaments opioïdes ou un placebo.

Les médecins de l’essai ont reçu pour instruction de donner à tous les patients les «soins recommandés par les lignes directrices», notamment en les rassurant sur le fait que leur douleur s’atténuerait avec le temps et en les encourageant à rester actifs et à éviter le repos au lit.

Certains patients des deux groupes ont également reçu des médicaments non opioïdes tels que des anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Des exemples courants d’AINS sont l’ibuprofène, l’aspirine ou le naproxène sodique.

Après six semaines, les chercheurs ont interrogé les participants sur la gravité de leur douleur, en l’évaluant sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le niveau de douleur le plus élevé. Le score moyen de douleur pour les personnes ayant reçu des opioïdes était de 2,78, contre 2,25 dans le groupe placebo.

L’étude australienne est « bonne » et la plupart des participants souffraient probablement de douleurs musculaires, étant donné que les personnes souffrant de graves problèmes de colonne vertébrale étaient exclues, a déclaré le Dr Hance Clarke, directeur médical de l’unité de recherche sur la douleur au University Health Network de Toronto, qui n’était pas impliqués dans l’étude.

Les résultats reflètent la façon dont les douleurs musculaires dans le cou et le bas du dos sont de plus en plus traitées au Canada, a déclaré Clarke, qui est également présidente désignée de la Société canadienne de la douleur.

« L’impulsion pour tous ces types d’essais contrôlés randomisés examinant les opioïdes et leur réponse dans des populations de patients spécifiques est une réponse directe à la crise des opioïdes et à la manière dont nous améliorons les habitudes de prescription et comment assurons-nous la sécurité des personnes », a déclaré Clarke.

« Il y a très peu de rôle pour les opioïdes dans une affection de type douleur musculaire aiguë et je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de débats à ce sujet », a-t-il déclaré.

Clarke et Lin ont tous deux noté que la plupart des blessures musculaires aiguës ont tendance à s’améliorer avec le temps.

Mais les opioïdes sont toujours nécessaires pour le soulagement à court terme d’autres types de douleur intense, comme juste après la chirurgie et avec des os cassés, a souligné Clarke.

« Une blessure musculaire aiguë est complètement différente d’une fracture du fémur », a-t-il déclaré.

Lorsque des opioïdes sont utilisés dans ces cas, il est important de les prendre le moins longtemps possible pour éviter des conséquences à plus long terme, a déclaré Lin.

« Ce n’est pas seulement une dépendance », a-t-elle déclaré. « Les gens développent une tolérance aux opioïdes. Ainsi, avec le temps, vous avez besoin de plus en plus de médicaments pour obtenir le même niveau de soulagement de la douleur. »

Les personnes qui prennent des opioïdes souffrent également souvent de constipation et de nausées, a déclaré Lin.

De plus, des recherches antérieures ont montré qu’après quelques jours, les opioïdes ne sont plus efficaces que d’autres mesures de soulagement de la douleur, a-t-elle déclaré.

Clarke a noté que les soins de fin de vie sont un autre cas où les opioïdes sont souvent nécessaires.

Bien que l’étude montre que les opioïdes ne sont pas efficaces pour traiter les douleurs musculaires au cou et au bas du dos, toute personne qui en prend actuellement ne devrait pas arrêter soudainement, mais devrait demander l’aide de son médecin ou d’autres professionnels de la santé pour éviter les effets de sevrage, a averti Lin.

L’étude s’est déroulée sur 157 sites en Australie entre 2016 et 2021.

Les limites de l’étude comprenaient de nombreux participants qui ne prenaient pas leurs pilules comme indiqué. Cependant, les chercheurs ont noté que le taux de conformité ne différait pas entre les groupes opioïdes et placebo et que le taux était cohérent avec d’autres essais de médicaments impliquant des maux de dos.



