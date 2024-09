Les opioïdes et le cancer sont les principales préoccupations du dernier profil communautaire d’Algoma Public Health

« Nous avons la plus forte incidence de nouveaux cancers en Ontario et nous savons que la grande majorité de ces cancers pourraient être évités en arrêtant de fumer. »

Santé publique Algoma a présenté son dernier profil de santé communautaire à son bureau principal sur Willow Avenue mercredi.

Présenté par le Dr John Tuinema, médecin hygiéniste par intérim de l’APH, dans une salle remplie de représentants de plusieurs organismes de soins de santé, le rapport décrit une variété de défis en matière de soins de santé auxquels est confrontée la population du district de Sault et Algoma.

Sans surprise, la crise des opioïdes et les taux de cancer dans le district de Sault et Algoma (de nombreux nouveaux cas de cancer dus au tabagisme) figurent en tête de liste des préoccupations.

D’autres préoccupations concernent les maladies associées au vieillissement de la population, la santé mentale, la santé sexuelle, le coût de la vie et l’insécurité alimentaire, la santé bucco-dentaire, les maladies chroniques telles que les maladies cardiaques et les préoccupations alimentaires telles que la diminution de la consommation de fruits et légumes dans les communautés APH.

« La crise des opioïdes est importante et particulièrement difficile car elle semble se développer de plusieurs manières et elle affecte vraiment les individus plus jeunes très tôt dans leur vie d’adulte, ce qui la place certainement en tête de liste », a déclaré Tuinema. SooAujourd’hui après la présentation de mercredi.

Comme SooAujourd’hui Comme indiqué précédemment, 13 décès par intoxication aux opioïdes ont été signalés à Sault Ste. Marie entre janvier et mars 2024. Avec un taux de mortalité de 69,6 pour 100 000, Sault Ste. Marie a enregistré le taux de mortalité par intoxication aux opioïdes le plus élevé de la province pour ce trimestre.

« Nous savons que notre communauté est touchée par un certain nombre de problèmes de santé importants, dont la crise actuelle des opioïdes. Nous sommes régulièrement parmi les trois premières communautés de l’Ontario en matière de mortalité liée aux opioïdes. Nous travaillons en étroite collaboration avec des partenaires communautaires non seulement pour fournir des informations, mais aussi pour envisager des approches en amont qui peuvent aider à faire face à la crise actuelle », a déclaré Tuinema.

Cette « approche en amont » est une approche de médecine préventive, a déclaré Tuinema, créant des conditions de vie plus saines qui contribuent à une population en meilleure santé.

« Les personnes qui ont accès à un logement sûr et abordable et à un emploi sont moins susceptibles de se retrouver confrontées à des problèmes de toxicomanie dans leur vie. Nous devons adopter cette approche sociétale pour nous attaquer à ce problème plutôt que de nous concentrer uniquement sur la question du traitement. Les déterminants économiques qui ont un impact sur la santé, comme le revenu, ont une grande influence sur notre santé. Par conséquent, tout ce que nous pouvons faire pour améliorer notre bien-être économique, comme l’accès à un emploi stable et de qualité, contribuera grandement à améliorer notre santé. »

« Nous étudions les raisons sociales pour lesquelles cela peut se produire », a déclaré Tuinema.

« Certains des facteurs qui peuvent influer sur la situation sont le revenu moyen dans notre région, les niveaux d’emploi ainsi que les niveaux d’emploi de qualité. Un emploi stable peut jouer un rôle important, tout comme l’accès à des choses comme une alimentation saine, des possibilités de vie saine et active et l’environnement des communautés dans lesquelles nous vivons. Nos communautés sont-elles propices à des activités comme la marche au travail ou le vélo ? Voilà un aperçu des facteurs en amont qui influent sur la santé. »

Le profil de santé communautaire de l’APH a montré que le district de Sault et Algoma présente le taux le plus élevé de nouveaux diagnostics de cancer, dont plusieurs sont liés au tabagisme.

Algoma affiche des taux de tabagisme, de consommation excessive d’alcool et de consommation de cannabis plus élevés que la moyenne provinciale. Le taux de tabagisme quotidien à Algoma est supérieur à 16 pour cent, contre un peu plus de 10 pour cent pour l’ensemble de l’Ontario, selon le rapport de l’APH.

« Nous avons la plus forte incidence de nouveaux cancers en Ontario et nous savons que la grande majorité de ces cancers pourraient être évités en arrêtant de fumer et en réduisant la consommation d’alcool », a déclaré Tuinema.

« Nous entendons ce message depuis des décennies. Il y a très peu de gens qui ignorent les dangers du tabagisme, mais c’est pourquoi nous devons nous assurer que ceux qui sont prêts à arrêter de fumer ont facilement accès à des moyens de le faire par l’intermédiaire de leurs fournisseurs de soins de santé primaires », a déclaré Tuinema, reconnaissant la pénurie de fournisseurs de soins de santé primaires à Sault Ste. Marie et Algoma.

Tout en exhortant les fumeurs à arrêter de fumer, Tuinema a déclaré qu’il était nécessaire de sensibiliser davantage les gens au lien entre la consommation excessive d’alcool et le cancer.

« De nombreuses recherches ont été menées au cours des 10 à 15 dernières années et ont montré que l’alcool contribue au cancer bien plus que ce que l’on pensait. Sept cancers en particulier sont fortement influencés par la consommation d’alcool », a déclaré Tuinema.

Il s’agit notamment des cancers colorectaux, du foie, de l’estomac, du sein, de la tête, du cou et de la gorge.

Santé publique Algoma a exhorté le gouvernement fédéral à apposer des étiquettes d’avertissement sur les bouteilles de boissons alcoolisées.

Projet de loi S-254, Loi modifiant la Loi sur les aliments et droguesdemande au gouvernement fédéral du Canada de mettre en œuvre des étiquettes d’avertissement sur l’alcool qui :

Indiquer le volume d’alcool dans une boisson standard

Afficher des messages de santé concernant la relation entre le nombre de boissons standard consommées et les effets sur la santé, y compris le risque de cancer.

« Il y a des projets de loi dans différentes assemblées législatives provinciales et fédérales qui visent à mettre des informations plus détaillées sur les bouteilles d’alcool, afin de savoir exactement quelle quantité d’alcool y est contenue, au-delà du pourcentage, afin que les gens puissent faire des choix éclairés sur la quantité qu’ils veulent boire », a déclaré Tuinema.

Tuinema a déclaré que l’APH ne pourrait pas faire son travail sans l’aide de partenaires communautaires tels que l’hôpital de Sault-Sainte-Marie, les cliniques de soins primaires, les spécialistes médicaux et les organisations telles que les Services familiaux d’Algoma, l’Association canadienne pour la santé mentale, la Société Alzheimer et bien d’autres.

Le dernier profil de santé communautaire de Santé publique Algoma a été réalisé en 2018.

L’APH publie généralement de tels profils tous les trois à cinq ans, mais Tuinema a déclaré qu’en raison des retards causés par la lutte contre la pandémie de COVID-19, l’APH a commencé à compiler le dernier profil il y a 18 mois.

Le profil de santé communautaire peut être consulté sur Site Web de Santé publique Algoma.