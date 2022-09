Les opinions sont divisées alors que la frénésie de dépenses record démarre l’ère post-Abramovich Chelsea

Roman Abramovich est peut-être parti, mais les dépenses de Chelsea n’ont montré aucun signe de ralentissement

Si les supporters de Chelsea craignaient que l’ère post-Abramovich ne conduise à un ralentissement des dépenses à Stamford Bridge, ces inquiétudes ont bel et bien été dissipées après une séquence record de rotations et de transactions sur le marché des transferts d’été.

L’homme d’affaires américain Todd Boehly a dirigé un consortium qui a mis fin au mandat de 19 ans de Roman Abramovich chez les géants londoniens en mai ; une vente qui s’est déroulée au milieu d’un brouillard de sanctions imposées au milliardaire russe à la suite de la campagne militaire en cours en Ukraine.

La relève de la garde dans l’ouest de Londres a suscité de nombreuses inquiétudes. Chelsea serait-il en mesure de concourir au plus haut niveau sans le portefeuille apparemment sans fond d’Abramovich? Le club s’effondrerait-il sous son propre poids compte tenu de l’éventail des sanctions dont il a été frappé ?

Il y avait même des inquiétudes quant au statut du club en tant qu’entreprise viable alors que divers délais se rapprochaient dans les derniers jours de la vente.

Mais une fois l’accord approuvé, Boehly – qui s’est nommé directeur sportif par intérim du club – n’a pas perdu de temps pour afficher sa richesse considérable (et celle de son consortium).

La frénésie de transfert de Chelsea a peut-être été accélérée par le démarrage lent que les hommes de Thomas Tuchel ont connu jusqu’à présent cette saison après avoir subi des défaites décourageantes contre Leeds et Southampton – une paire de défaites qui ont déjà présenté à l’entraîneur allemand une lutte difficile s’il veut attraper La puissante équipe de Pep Guardiola à Manchester City.

Cela, couplé à la perspective d’un Arsenal revitalisé, de Tottenham et peut-être même de Manchester United, a laissé un peu plus de marge d’erreur après seulement cinq matchs de la saison 2022-23.

Les dépenses de Chelsea ont jusqu’à présent reflété les défis auxquels ils seront confrontés.

Le premier est venu l’international anglais Raheem Sterling; un réfugié de Manchester City qui a été marginalisé par l’arrivée du phénomène des buteurs Erling Haaland du Borussia Dortmund. Il a été suivi par le skipper sénégalais Kalidou Koulibaly, cible de longue date de Chelsea, l’homme chargé d’injecter la puissance et le rythme laissés par le départ d’Antonio Rudiger au Real Madrid.

Les mouvements se sont succédés.

Marc Cucurella était le suivant, le joueur de Brighton de l’année dont l’apprentissage de footballeur a été entrepris à la célèbre académie de jeunesse La Masia de Barcelone.

Il a été rejoint par le jeune défenseur français prodigieusement talentueux Wesley Fofana, qui, avec environ 70 millions de livres sterling (80 millions d’euros), a été la plus grosse dépense financière de Chelsea cet été.

En plus d’une poignée de jeunes, dont le plus important est peut-être la star mineure anglaise Carney Chukwuemeka d’Aston Villa, Chelsea a signé ses affaires d’été jeudi soir lorsqu’ils ont finalisé les captures de Pierre-Emerick Aubameyang de Barcelone et du milieu de terrain suisse Denis Zakaria, qui rejoint Chelsea grâce à un prêt d’une saison de la Juventus.

Le prix combiné de la première incursion de Boehly dans un mercato estival ? Estimé à un record de 271,1 millions de livres sterling (313 millions d’euros) – les dépenses totales les plus élevées jamais réalisées par un seul club dans l’histoire de la Premier League.

“Vous pouvez discuter sans fin si nous dépensons trop, ou si c’est trop d’argent pour les joueurs, mais les joueurs que nous avons sont de très, très bons joueurs et de très bonnes personnalités», a déclaré vendredi le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, après les dépenses somptueuses de son équipe.

🗣 “Vous pouvez discuter sans fin si nous avons trop dépensé ou trop d’argent pour les joueurs, mais les joueurs que nous avons sont de très, très bons joueurs.” Thomas Tuchel sur les dépenses de transfert de Chelsea cet été qui ont totalisé le plus en Premier League [£278.4m] pic.twitter.com/eYFPlfjw5v – Quotidien du football (@footballdaily) 2 septembre 2022

« Tout était nécessaire, désespérément nécessaire pour reconstruire le groupe et inspirer le groupe. Je pense que nous avons fait d’excellentes signatures. Cela n’aide pas si nous parlons trop du prix… Vous trouverez toujours des gens qui disent que c’est beaucoup trop d’argent.

“D’accord, mais c’est comme ça que le marché était pour nous. Peut-être n’étions-nous pas en parfaite position pour trouver toujours le bon timing et le bon prix pour ce que nous faisions, mais ce n’était la faute de personne – c’était dû à la situation.

“Les joueurs que nous avons eus s’adaptent parfaitement et je suis très heureux de travailler avec ce groupe maintenant.”

Aussi provocant que soit Tuchel, les affaires estivales de Chelsea ont eu leurs détracteurs.

“Votre homme Todd Woodward doit arrêter de se promener comme un enfant dans une confiserie», a déclaré le spécialiste du football Gary Neville dans un message sur les réseaux sociaux adressé à la légende de Chelsea John Terry, faisant référence à l’ancien directeur général de Manchester United, Ed Woodward.

« C’est juste une bombe à dispersion et non durable. Je doute que cette approche ira bien.”

Les mots de Neville, cependant, représentent sans doute la philosophie « damné si vous le faites, damné si vous ne le faites pas » qui a imprégné la stratégie de dépenses estivales de Chelsea – exactement la chose à laquelle les commentaires de Tuchel faisaient allusion.

Au début de la fenêtre, certains ont accusé Chelsea de ne pas en faire assez pour combler le fossé entre eux et les puissances de la Premier League Liverpool et Manchester City – mais aujourd’hui, le matin après la fermeture de la fenêtre, Chelsea est accusé d’en faire trop.

Il n’y a pas si longtemps, les Blues étaient accusés d’avoir “acheté la ligue” sous la direction d’Abramovich.

Si cette accusation se répète au début du mandat de Boehly chez les géants de la Premier League, on soupçonne que les fans de Chelsea ne seront pas trop préoccupés par les étiquettes de prix tant que plus d’argenterie brillera dans leur armoire à trophées.