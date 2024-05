Les opinions israéliennes sur la guerre à Gaza sont divisées, selon Pew Research

La majorité des Israéliens soutiennent la réponse militaire de leur pays au Hamas à Gaza, mais sont divisés sur sa portée, selon un rapport. enquête par Pew Research publié jeudi. L’enquête a révélé que 39 pour cent des Israéliens ont déclaré que la réponse militaire du pays contre le Hamas à Gaza a été « à peu près correcte », et 34 pour cent ont déclaré il n’est « pas allé assez loin » – ce qui indique un soutien continu à la guerre. Un autre 19 pour cent ont déclaré qu’ils estimaient que cela était allé trop loin. L’enquête a été menée entre le 3 mars et le 4 avril, principalement avant que les frappes aériennes israéliennes ne tuent sept travailleurs humanitaires du groupe caritatif World Central Kitchen et avant la frappe aérienne de cette semaine à Rafah qui a tué au moins 45 Palestiniens.

Plus de 36 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre, selon le ministère de la Santé de Gaza, qui ne fait pas de distinction entre civils et combattants. L’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a fait environ 1 200 morts.

Dimanche, dans l’une des scènes les plus horribles de la guerre, une frappe israélienne à Rafah, dans le sud de Gaza, a tué au moins 45 Palestiniens, dont certains ont été brûlés vifs, selon le ministère de la Santé de Gaza. Israël a déclaré que l’attaque était une frappe « ciblée » contre deux militants du Hamas et qu’il enquêtait sur les « incendies inattendus et involontaires » dans le camp.

SE RATTRAPER Des histoires résumées pour rester informé rapidement

Bien que les opinions sur la réponse militaire diffèrent, la plupart des Israéliens ont exprimé leur confiance dans la capacité d’Israël à atteindre ses objectifs dans la lutte contre le Hamas, selon l’enquête Pew. Il existe cependant des inquiétudes partagées quant à la durée et à l’ampleur de la guerre. Un peu moins de sept personnes sur dix sont sérieusement préoccupées par la durée de la guerre, selon l’enquête.

Laura Silver, directrice associée de recherche à Pew, a déclaré que les résultats du sondage montraient que les Israéliens restaient globalement optimistes quant à la guerre à Gaza, même si les gens de la société israélienne percevaient la guerre de manières très différentes.

« Les gens qui ont une opinion favorable du Premier ministre Benjamin Netanyahu sont beaucoup plus susceptibles de dire que la réponse militaire au Hamas a été juste ou n’est pas allée assez loin que ceux qui ont une opinion défavorable de lui », a déclaré Silver.

Mercredi, le conseiller à la sécurité nationale d’Israël, Tzachi Hanegbi, a déclaré à la radio publique Kan qu’il s’attendait à « sept mois supplémentaires de combats » à Gaza pour éliminer le Hamas et d’autres groupes militants.

Dans le sondage, il y a eu un manque de consensus clair parmi les Israéliens sur l’avenir de la gouvernance à Gaza. Quarante pour cent ont déclaré qu’Israël devrait gouverner l’enclave après la guerre, tandis que 18 pour cent ont déclaré que l’Autorité palestinienne, qui administre une partie de la Cisjordanie occupée par Israël, devrait être en charge de Gaza, selon le sondage.

Les citoyens palestiniens d’Israël sont fortement divisés sur cette question avec les Juifs israéliens. La plupart des citoyens palestiniens d’Israël ont déclaré que soit les habitants de Gaza devraient prendre cette décision, soit approuver que l’Autorité palestinienne le gère.

Netanyahu a été largement critiqué pour l’absence de stratégie politique d’après-guerre de son gouvernement pour Gaza. Le ministre de la Défense Yoav Gallant et le membre du cabinet de guerre Benny Gantz ont, ces dernières semaines, fait monter la pression sur Netanyahu sur cette question.

Une part croissante des Israéliens — 58 % — a une opinion négative de Netanyahu, qui a fait face à des manifestations anti-gouvernementales massives pour ne pas avoir ramené tous les otages kidnappés par les militants du Hamas le 7 octobre. Cela représente un bond de 6 points de pourcentage par rapport à l’année dernière. année et le plus élevé depuis que Pew a commencé à poser cette question en 2013, le Pew » a déclaré le Centre.

De nombreux Israéliens ont également semblé critiques à l’égard de la gestion de la guerre à Gaza par le président Biden, 60 % d’entre eux exprimant leur désapprobation. Aux États-Unis, Biden fait face à de fortes pressions intérieures et à l’examen minutieux de certains démocrates et partisans de sa politique à l’égard de Gaza, dans un contexte de lourd bilan civil et de crise humanitaire catastrophique.

Mais les Israéliens veulent que les États-Unis jouent un rôle majeur dans la résolution diplomatique de la guerre, plus important que celui de tout autre pays ; 72 pour cent étaient favorables aux États-Unis pour cette tâche, contre 38 pour cent en faveur. pour les pays européens. L’Égypte, qui a participé aux négociations sur un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, a reçu le soutien de 45 % des Israéliens, soit un soutien supérieur à celui des Nations Unies et d’autres pays de la région comme le Qatar et l’Arabie saoudite.