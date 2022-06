Les opinions internationales sur la Russie ont chuté, tandis que les opinions sur l’OTAN et les États-Unis ont augmenté, selon une enquête Pew

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

En temps de crise, l’image internationale des États-Unis, de l’OTAN et de la Russie a changé – les opinions sur la Russie plongent et les opinions sur les États-Unis et l’OTAN restent positives, voire en augmentation, selon une nouvelle étude Pew portant sur 18 pays. En Pologne, les changements ont été spectaculaires. Les opinions sur les États-Unis, l’Union européenne et l’OTAN ont atteint des sommets historiques – tous oscillant autour de 90% – depuis que la question a été posée pour la première fois en 2007. Et les opinions sur la Russie ont chuté d’un tiers des Polonais partageant une opinion favorable en 2019 à un maigre 2% en 2022.

Dans l’ensemble, la Russie a connu une forte baisse de sa popularité depuis 2020. Les 18 pays interrogés ont enregistré des parts historiquement faibles d’opinions positives sur la nation – même si la nation était déjà vue sous un jour relativement défavorable.

Une médiane de 85% à travers les nations a vu la Russie défavorablement cette année. Aux États-Unis, les opinions positives sur la Russie sont passées de 15 % en 2020 à 7 % cette année.

La confiance dans le chef de la nation, Vladimir Poutine, a également pris un coup – atteignant un creux de deux décennies dans la majorité des endroits étudiés. Seule une médiane de 9 % à travers les nations avait confiance en Poutine pour « faire ce qu’il faut concernant les affaires mondiales ».

Soixante pour cent ont ressenti la même chose à propos de Biden, même si ses notes ont chuté dans la plupart des pays au cours de l’année.

L’UE prête à soutenir le statut de candidat de l’Ukraine. Voici ce que cela signifie.

Parmi les 11 États membres de l’OTAN et la Suède, une médiane des deux tiers avait une opinion positive de l’alliance militaire. L’attitude des Suédois à l’égard de l’OTAN est devenue progressivement positive au cours des six dernières années. En 2016, seuls 58 % des Suédois interrogés avaient une opinion favorable de l’OTAN ; le nombre a progressivement augmenté pour atteindre environ 70% en 2021. Même au fil des semaines d’enquête en 2022, les chiffres ont encore augmenté – de 77% vers début mars à 84% à la mi-avril.

Les opinions sur les États-Unis sont restées largement positives à environ 60%, selon le sondage. Mais alors qu’une médiane de 79% a trouvé que les États-Unis étaient «un partenaire fiable», un pourcentage similaire a décrit les conflits partisans américains comme forts ou très forts. Dans la plupart des pays étudiés, l’opinion sur la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire s’est renforcée au cours de l’année, notamment de 25 % en Corée du Sud.

En Pologne, les notes des États-Unis sont à un niveau record ; seulement 3 % des personnes interrogées avaient une opinion défavorable de la nation. Cela se compare à plus de 30% avec des opinions américaines défavorables en Allemagne, au Canada et au Royaume-Uni, par exemple.

Le Pew Research Center a mis en lumière la Pologne, qui, selon le centre, a connu un « changement spectaculaire d’attitudes » depuis l’invasion russe de l’Ukraine. Quatre-vingt-quatorze pour cent des Polonais interrogés n’ont « aucune confiance » en Poutine et considèrent la Russie comme une menace majeure – cette dernière étant de 65 % en 2018.

Dans le même temps, la Pologne, qui faisait autrefois partie du bloc de l’Est de l’Union soviétique et est maintenant membre à la fois de l’OTAN et de l’UE, a enregistré des opinions record sur les États-Unis, l’UE et l’OTAN.

Le directeur associé de Global Attitudes Research, Jacob Poushter, a déclaré au Post que « les attitudes polonaises envers les affaires étrangères sont affectées par des considérations politiques nationales ».

Il a déclaré qu’en général, les personnes qui ont des opinions défavorables sur le parti au pouvoir Droit et justice (PiS) ont tendance à voir l’UE plus favorablement et affirment que le bloc de 27 membres promeut la prospérité et respecte les valeurs polonaises. Et il en est de même de l’inverse.