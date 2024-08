WASHINGTON — WASHINGTON (AP) — Vice-présidente Kamala Harris entre à la Convention nationale démocrate avec enthousiasme accru des démocrates et une augmentation constante de sa popularité auprès des Américains dans leur ensemble.

Près de la moitié des adultes américains – 48 % – ont une opinion très ou plutôt favorable de Harris, selon un nouveau sondage réalisé par Centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORC. C’est une hausse par rapport aux 39 % du début de l’été, avant que la mauvaise performance du président Joe Biden lors de son débat contre l’ancien président Donald Trump ne le conduise finalement à abandonner la course à la présidence.

Ce n’est pas seulement une amélioration pour Harris, mais aussi par rapport à la position du président Joe Biden avant son retrait, lorsque 38 % des personnes interrogées déclaraient avoir une opinion favorable de lui. C’est également un peu mieux que les 41 % d’adultes qui déclarent avoir une opinion favorable de Trump.

La hausse de popularité de Harris intervient alors que de plus en plus d’Américains se sont fait une opinion sur elle, tandis que les campagnes de Harris et de Trump s’empressent de définir sa candidature naissante. La part de ceux qui déclarent ne pas en savoir assez sur elle pour se faire une opinion a diminué de moitié, passant de 12 % en juin à 6 % aujourd’hui.

Les dernières données correspondent à la façon dont les Américains percevaient Kamala Harris au début de 2021, lorsque Kamala et Biden ont pris leurs fonctions. Elles suggèrent un regain de positivité à son égard (la part des Américains qui ont une opinion « très favorable » d’elle a également augmenté au cours de la même période), mais elle risque d’atteindre un plafond à mesure qu’elle se rapproche de sa note la plus élevée précédente.

Depuis juin, la popularité de Harris a légèrement augmenté parmi certains groupes qui sont généralement déjà favorables au Parti démocrate. Elle a connu une légère augmentation de popularité parmi les démocrates, les indépendants, les femmes et les jeunes adultes de moins de 30 ans. Il n’y a pas eu de mouvement significatif de la part des adultes noirs ou hispaniques – d’autres groupes dont Harris aura probablement besoin du soutien en novembre.

Selon le dernier sondage, la moitié des adultes de moins de 30 ans ont une opinion très ou plutôt favorable de Harris, contre 34 % en juin. Ce chiffre s’explique par le fait que de plus en plus de jeunes adultes se sont fait une opinion à son sujet, la part des adultes qui disent ne pas en savoir assez pour se prononcer passant d’environ 2 sur 10 à environ 1 sur 10. Le nombre de jeunes adultes ayant une opinion défavorable à son égard n’a pas changé de manière significative.

Harris jouit d’une popularité relativement élevée parmi les adultes noirs, même si elle est restée relativement stable au cours du dernier mois. Environ deux tiers des adultes noirs ont une opinion très ou plutôt positive d’Harris. Cela inclut environ 4 sur 10 qui disent que leur opinion d’elle est « très favorable ». Les adultes noirs sont plus susceptibles que l’ensemble des Américains d’avoir une impression favorable d’Harris. Environ 6 hommes et femmes non blancs sur 10 ont une opinion positive d’Harris.

Johnita Johnson, une femme noire de 45 ans vivant en Caroline du Nord, a déclaré qu’elle comptait voter pour Harris en novembre, mais qu’elle souhaitait que la campagne soit honnête et réaliste quant à ses promesses. Elle a un problème avec les politiciens, en général, qui promettent trop de choses sur ce qu’ils seront capables d’accomplir une fois élus.

« Si (Harris) était capable de faire exactement ce qu’elle veut faire et ce qu’elle dit qu’elle ferait, elle ferait un travail formidable », a déclaré Johnson. « Eh bien, nous savons tous que cela ne se passera pas comme ça. Elle pourra peut-être faire certaines des choses qu’elle voulait faire. Fera-t-elle tout ? Je ne peux pas dire qu’elle le fera. Et elle ne peut pas me le promettre. »

Johnson a noté que même si Harris est une candidate historique en raison de sa race et de son sexe, ce n’est pas quelque chose qui influence son soutien.

« Peu importe qui c’est. … Tant qu’ils sont bons, et bons pour nous, c’est ce qui compte pour moi », a déclaré Johnson. « Oui, bien sûr, pour beaucoup de gens, c’est excitant parce qu’elle est noire et qu’elle est la première femme. Mais je ne m’intéresse pas à ça. »

Pour gagner en novembre, l’équipe de Harris va essayer de limiter la marge de manœuvre de Trump pour augmenter son nombre de voix parmi les électeurs blancs et masculins, groupes qui ont penché vers les républicains lors des dernières élections. Actuellement, environ la moitié des hommes ont une opinion négative d’Harris. Environ 6 hommes blancs sur 10 ont une opinion défavorable d’elle. Les hommes blancs sans diplôme universitaire, un groupe qui a traditionnellement constitué la base solide de soutien de Trump, sont particulièrement susceptibles d’avoir une opinion défavorable.

Les femmes blanches, en particulier celles qui ont un diplôme universitaire, voient Harris d’un œil plus positif. Environ 6 femmes blanches sur 10 ayant un diplôme universitaire la voient d’un œil favorable, contre environ 4 sur 10 sans diplôme. Dans l’ensemble, les femmes blanches sont partagées à son sujet : 49 % ont une opinion favorable et 46 % une opinion négative.

Les opinions sur Harris sont restées assez stables parmi les adultes plus âgés. Environ la moitié des adultes de plus de 60 ans ont une opinion positive d’elle. Ce chiffre correspond généralement aux 46 % qu’elle avait auprès de ce groupe en juin.

Brian Mowrer, un retraité de 64 ans de Mishicot, dans le Wisconsin, qui était un républicain convaincu avant de voter pour le président Barack Obama en 2012, prévoit de voter pour Harris en novembre. Il aime Biden et pensait pouvoir faire le travail pour un autre mandat, mais il était finalement heureux que Biden se soit retiré de la course lorsqu’il est devenu évident que son éligibilité diminuait.

« Je pense que c’est une bonne chose que Biden ait démissionné et qu’ils aient choisi Kamala Harris », a-t-il déclaré. « Eh bien, je soutiendrais probablement n’importe quel démocrate à ce stade. »

Mowrer souhaite s’assurer que Trump n’ait pas l’occasion de nommer davantage de juges conservateurs à la Cour suprême, car il craint de voir se dégrader encore davantage la séparation entre l’Église et l’État aux États-Unis. Il souhaite également élire quelqu’un qui défendra l’accès à l’avortement, qu’il considère comme une question de liberté individuelle. Il pense que Harris se concentrera sur ces deux questions.

« Je pense qu’elle est très bonne. Elle présente très bien son message. Je pense qu’elle est très authentique », a-t-il déclaré. « Les politiques, ou du moins les choses qu’elle dit vouloir faire, vont dans le sens de ce que je pense qu’il faut faire. »

Le sondage a été mené auprès de 1 164 adultes du 8 au 12 août 2024, à partir d’un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,8 points de pourcentage.