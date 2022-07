Les opinions des candidats à la direction des conservateurs sur le droit à l’avortement

jeIl semble juste de dire que les opinions de certains députés conservateurs sur l’avortement sont totalement différentes de celles du grand public britannique. Après tout, Jacob Rees-Mogg, le ministre d’État, a précédemment déclaré qu’il était “complètement opposé” à l’avortement, y compris dans les cas où la femme est tombée enceinte à la suite d’un viol ou d’un inceste.

Le point de vue du député de North East Somerset est en contradiction directe avec les croyances adoptées par l’écrasante majorité des Britanniques. Une étude, menée par YouGov et MSI Reproductive Choices UK, avait précédemment révélé que neuf adultes britanniques sur 10 pensaient que les femmes devraient pouvoir accéder à des services d’avortement en Grande-Bretagne et s’identifier spécifiquement comme étant « pro-choix ».

Cela soulève la question de savoir quelle est la position des différents candidats du Parti conservateur en lice pour être chef sur l’avortement. En utilisant l’analyse du British Pregnancy Advisory Service (BPAS), le plus grand fournisseur d’avortement du Royaume-Uni, L’indépendant s’est penché sur l’approche que la demi-douzaine de députés conservateurs, qui ont jeté leur chapeau dans le ring pour devenir le prochain chef de parti et donc le prochain Premier ministre, adoptent en matière de droits reproductifs.

Cela survient alors que la question de l’avortement au Royaume-Uni gagne du terrain à la suite de l’annulation de la Cour suprême des États-Unis Roe contre Wade – la décision historique qui a légalisé l’avortement dans tout le pays en 1973 – le mois dernier. Des millions de femmes en Amérique ont maintenant perdu leur droit légal d’interrompre une grossesse, et plus de la moitié des États américains devraient interdire l’avortement ou restreindre fortement les politiques à la suite de cette décision. Certains États sont sur le point d’interdire les avortements même lorsqu’une grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste.

Rishi Sunak

L’ancien chancelier de l’Échiquier, dont la démission du gouvernement la semaine dernière aux côtés de Sajid Javid, a engendré un glissement de terrain qui a conduit plus de 50 ministres conservateurs à prendre sa tête, est l’un des favoris pour devenir le nouveau chef.

Mais quel est le bilan des votes de M. Sunak sur l’avortement ? Le député de Richmond dans le North Yorkshire a choisi de s’abstenir de tous les votes majeurs sur le droit à l’avortement depuis qu’il est devenu député – ces votes étant centrés sur la télémédecine et les zones tampons.

Une zone tampon arrête les manifestants anti-avortement ou tout autre type de manifestants se tenant à l’extérieur de la clinique ou à proximité immédiate de celle-ci. Les militants demandent depuis longtemps au gouvernement de déployer des zones tampons à l’extérieur des cliniques d’avortement à l’échelle nationale.

Le gouvernement a rejeté les appels à l’introduction de zones tampons interdisant les manifestations anti-avortement à l’extérieur des cliniques à travers le Royaume-Uni en octobre 2018. Les conseils locaux sont en mesure d’introduire de telles mesures en vertu de la législation déployée en 2014 – avec Ealing Council dans l’ouest de Londres présentant le premier- zone tampon autour d’une clinique d’avortement en 2018.

M. Sunak s’est également abstenu de voter sur l’avortement en Irlande du Nord et sur la dépénalisation de l’avortement en Angleterre et au Pays de Galles. Ce dernier vote fait référence au fait que les avortements sont toujours considérés comme un acte criminel en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles en vertu de la loi de 1967 sur l’avortement. Si un professionnel de la santé pratique un avortement en dehors des termes de la loi, il risque d’être passible de sanctions pénales.

Alors que la législation adoptée en 1861 signifie que toute femme qui met fin à une grossesse sans obtenir l’autorisation légale de deux médecins, qui doivent convenir que la poursuite serait risquée pour la santé physique ou mentale de la femme, peut encourir la réclusion à perpétuité.

Penny Mordaunt

Mme Mourdant, la ministre du Commerce, est la plus fervente partisane des droits reproductifs des différents candidats à la direction des conservateurs.

Le député de Portsmouth North a voté en faveur d’un système appelé télémédecine pour l’avortement. Alors qu’un avortement médicamenteux implique de prendre deux comprimés, avant que Covid ne frappe, obtenir le premier comprimé, la mifépristone, nécessitait une visite dans une clinique d’avortement.

Mais après la fermeture du Royaume-Uni par la pandémie, le gouvernement a autorisé l’envoi de médicaments par la poste pour être pris à domicile après une consultation téléphonique, un système appelé télémédecine ou pilules par la poste.

Alors que Mme Mourdant a voté contre les zones tampons, elle a voté en faveur de la dépénalisation de l’avortement en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu’en faveur de l’avortement en Irlande du Nord.

En Irlande du Nord, l’avortement était interdit dans presque toutes les circonstances, même le viol et l’inceste, les femmes demandant l’interruption de grossesse risquant la réclusion à perpétuité, jusqu’à ce qu’il soit légalisé en octobre 2019. Bien que l’avortement y ait été dépénalisé, les avortements restent difficiles à obtenir en raison de services non mis en service en raison d’une impasse à Stormont.

Liz Truss

Mme Truss, la secrétaire aux Affaires étrangères, s’est abstenue lors des votes sur la télémédecine, les zones tampons et la dépénalisation de l’avortement en Angleterre et au Pays de Galles.

Fin mars, les députés ont voté pour rendre la télémédecine permanente en Angleterre après une longue campagne des services d’interruption de grossesse pour maintenir en place les avortements médicamenteux précoces à domicile.

Alors que la télémédecine pour l’avortement devait prendre fin le 25 mars, le gouvernement a déclaré une prolongation de six mois après de longs retards pour que les ministres clarifient leur position.

Après la période de prolongation, les femmes qui ont commandé des médicaments abortifs à prendre à la maison auraient enfreint la loi et auraient donc pu faire face à des sanctions pénales. Quelque 215 politiciens ont voté en faveur des mesures de télémédecine, tandis que 188 députés ont voté contre.

En revanche, Mme Truss a voté en faveur de l’avortement en Irlande du Nord. L’interruption de grossesse est devenue légale en Irlande du Nord en octobre 2020 après que les députés de Westminster ont voté par un glissement de terrain en juillet de la même année, le vote ayant été adopté par 332 voix contre 99.

BPAS déclare que Mme Truss a ignoré leurs demandes de dénoncer publiquement la décision de la Cour suprême des États-Unis d’annuler Roe V Wade.

Tom Tugendhat

Le député de Tonbridge et Malling a voté en faveur de la dépénalisation de l’avortement en Irlande du Nord mais a choisi de s’abstenir lors des votes sur la télémédecine, la dépénalisation en Angleterre et au Pays de Galles et les zones tampons.

Kemi Badenoch

Le ministre d’État chargé des collectivités locales, de la foi et des communautés s’est abstenu lors des votes parlementaires sur les zones tampons, l’avortement en Irlande du Nord et la dépénalisation de l’avortement en Angleterre et au Pays de Galles.

Cependant, Mme Badenoch, qui est la ministre du nivellement, a voté contre la télémédecine.