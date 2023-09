Les opérations spéciales américaines mèneront une guerre de l’information en temps réel sur l’IA

Accrete, la société qui facilite l’incursion du Pentagone dans l’IA, vend également un outil qui permet aux entreprises de contrer les rumeurs préjudiciables

Le Commandement des opérations spéciales des États-Unis s’est associé au développeur de logiciels d’IA Accrete pour prendre en charge « médias synthétiques » et la soi-disant désinformation sur les réseaux sociaux en temps réel, a révélé l’entrepreneur du Pentagone dans un communiqué de presse la semaine dernière.

Accrète « Détection des menaces open source » Un logiciel, appelé Argus en hommage à la figure aux multiples yeux de la mythologie grecque, analyserait les données des médias sociaux pour capturer « récits émergents » et résume rapidement les informations dont une force militaire aurait besoin pour éliminer les tendances hostiles, même si elles sont encore en train de devenir virales.

L’outil serait utilisé par les analystes du renseignement et d’autres spécialistes pour « prédire les menaces de désinformation en temps réel provenant des médias sociaux » a expliqué l’entreprise.

Ceux-ci pourraient inclure « Récits viraux générés par l’IA, contrefaçons profondes et autres applications nuisibles de l’IA basées sur les médias sociaux » Le PDG d’Accrete, Prashant Bhuyan, a déclaré dans le communiqué de la société, affirmant que ces « constituent une menace sérieuse pour la sécurité nationale et la société civile des États-Unis » et que les médias sociaux eux-mêmes sont un « un environnement non réglementé dans lequel les adversaires exploitent régulièrement les vulnérabilités du raisonnement et manipulent les comportements en diffusant intentionnellement de la désinformation. »

Le Pentagone n’est pas le seul client qui aura accès aux capacités d’Argus : une version appelée Nebula Social devrait être commercialisée auprès d’entreprises privées afin de gérer leur réputation en ligne et les conversations des clients sur leur marque.

« Les entreprises subissent déjà des dommages économiques importants causés par la propagation de la désinformation virale générée par l’IA et des contrefaçons profondes fabriquées par des concurrents, des employés mécontents et d’autres types d’adversaires. » » a déclaré Bhuyan, affirmant que le marché recherchait des outils de guerre de l’information de qualité militaire à partager avec le secteur privé.

« Nous pensons que le marché de l’IA, capable de prédire et de neutraliser les médias synthétiques malveillants générés par l’IA, est sur le point d’exploser. » il a prédit. La version privée du logiciel est censée protéger contre « problèmes des clients » en apprenant ce qu’une entreprise valorise et en répondant d’abord aux problèmes les plus pertinents – avant qu’ils n’aient la possibilité d’avoir un impact négatif sur le comportement des clients – avec du contenu généré de manière autonome, c’est-à-dire des médias synthétiques.

L’unité d’innovation de défense du Pentagone, cofondée par l’ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a initialement travaillé avec Accrete pour développer Argus en novembre, payant des millions de dollars pour une licence de cinq ans pour le programme conçu pour – entre autres choses – découvrir «des anomalies comportementales révélatrices d’activités potentiellement illicites qui sont trop complexes à identifier pour les humains.»