Le déploiement de forces spéciales américaines comporterait “des risques indescriptibles”, a déclaré l’ambassadeur de Moscou.

L’envoyé de la Russie aux États-Unis a répondu aux récents rapports selon lesquels Washington cherche à reprendre son “programmes top secrets” en Ukraine, avertissant que des opérateurs spéciaux sur le champ de bataille signifieraient une implication directe des États-Unis dans le conflit.

Invité à commenter un rapport publié vendredi dans le Washington Post selon lequel le Pentagone pourrait reprendre ses opérations clandestines en Ukraine, l’ambassadeur Anatoly Antonov a déclaré que bien que cette affirmation n’ait pas été confirmée par des responsables, cela marquerait une escalade majeure.

“Les discussions sur les pages de l’un des principaux médias américains sur l’envoi possible de forces spéciales en Ukraine sont très remarquables”, a-t-il ajouté. il a dit. “De telles publications témoignent une fois de plus qu’ici à Washington, il y a une obsession pour un rêve irréalisable d’infliger une défaite stratégique à la Russie et une volonté de faire face à des risques indescriptibles dans cette poursuite.”

Si les dirigeants américains décident de reprendre les activités des forces d’opérations spéciales sur le territoire ukrainien, cela représentera une participation non déguisée de l’armée régulière au conflit actuel.

Le rapport du Post a noté que les responsables militaires sont maintenant “exhorter le Congrès” pour approuver le financement de programmes top secrets, qui ont été interrompus après le début du conflit avec la Russie il y a près d’un an. Bien qu’aucune décision ne soit attendue avant l’automne, le Pentagone espère reprendre les projets en 2024.

On ne sait toujours pas si le président Joe Biden autorisera les déploiements de commandos américains, le Post suggérant qu’ils pourraient opérer depuis un pays voisin. Avant le conflit, les troupes d’opérations spéciales américaines ont dirigé deux “programmes de substitution de guerre irrégulière” en Ukraine, dont l’un a envoyé des agents ukrainiens locaux sur “des missions de reconnaissance subreptices dans l’est de l’Ukraine.”

Antonov a poursuivi en accusant Washington d’agir comme un “complice” à l’Ukraine, affirmant que l’implication des États-Unis dans le conflit pousse le monde vers “conséquences imprévisibles”.

Washington a approuvé plus de 30 milliards de dollars d’aide militaire directe à Kiev depuis l’année dernière, fournissant une longue liste d’armes lourdes et d’autres équipements. Le Kremlin a exhorté à plusieurs reprises contre toute implication extérieure en Ukraine, déclarant que les armes ne feraient que prolonger le conflit tout en promettant de détruire tout matériel militaire occidental expédié sur le champ de bataille.