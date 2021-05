Les opérations redémarrent alors que les prix du gaz dépassent les 3 $

Colonial Pipeline a déclaré mercredi « avoir lancé le redémarrage » des opérations après avoir dû fermer le conduit suite à une cyberattaque la semaine dernière.

Le pipeline devait reprendre ses activités vers 17 h HE, mais la société a déclaré « qu’il faudra plusieurs jours pour que la chaîne d’approvisionnement de livraison des produits revienne à la normale ». Colonial Pipeline Co. a dû le fermer samedi à la suite d’une attaque de ransomware.

La fermeture du pipeline, le principal conduit de carburant desservant la côte Est, a provoqué des pénuries d’essence dans les États du sud-est et du centre de l’Atlantique.

Les prix de l’essence ont bondi juste au-dessus de 3 dollars le gallon mercredi, et de nombreuses stations-service dans le sud-est étaient à court de carburant alors que les automobilistes paniqués se précipitaient pour faire le plein à la suite de la cyberattaque sur un pipeline régional crucial.

Le prix national moyen du gaz est en hausse de 8 cents par rapport à la semaine dernière à 3,01 $, selon les derniers chiffres de l’AAA. C’est la première fois que les prix nationaux dépassent 3 $ depuis 2014.

Suite à l’arrêt, les automobilistes ont afflué vers les gares pour remplir leurs réservoirs, craignant des pénuries, même si les responsables du pipeline ont déclaré qu’ils prévoyaient de rétablir «substantiellement» le service d’ici la fin de la semaine, limitant probablement la plupart des retombées.

L’impact est largement concentré dans le sud-est, avec des pannes de stations dans toute la région.

« Les gens se remplissent à un rythme effréné », a déclaré Patrick De Haan, responsable de l’analyse pétrolière à l’application d’économie de carburant GasBuddy, qui suit les prix et les pénuries. « Il est tout simplement impossible pour les stations de rester à peu près rattrapées. »

Et GasBuddy non plus, qui a été déconnecté mercredi alors qu’un nombre record d’utilisateurs a envahi le site pour obtenir des informations sur les stations-service et les prix.

Dans le métro de Charlotte, en Caroline du Nord, par exemple, 71% des stations étaient en panne d’essence mercredi matin, selon GasBuddy. Dans la région d’Atlanta, il était d’environ 59%.

Geneviève Scott, une travailleuse de la santé essentielle à Charlotte, a fait le tour de la ville à la recherche d’essence à 5 heures du matin avant de se rendre au travail.

«Je suis allé à quatre stations», a déclaré Scott. «Trois n’avaient pas d’essence, comme l’indiquent des sacs sur leurs pompes ou des panneaux en papier. Une station avait du gaz et était envahie par plus de 30 voitures – avant 6 heures du matin»

Les gouverneurs de Floride, de Caroline du Nord et de Virginie ont déclaré l’état d’urgence pour s’assurer qu’il y a suffisamment de carburant.

Cette décision aidera à « se préparer à toute interruption potentielle de l’approvisionnement en carburant des véhicules à moteur à travers l’État et à garantir que les automobilistes puissent avoir accès au carburant », a déclaré le gouverneur de la Caroline du Nord, Roy Cooper, dans un communiqué.

La demande de gaz mardi a augmenté de plus de 14% par rapport au même jour il y a une semaine, a déclaré DeHaan.

Pourquoi y a-t-il des pénuries?

Les achats de panique aggravent le problème. En fait, alors que le temps d’arrêt du pipeline colonial rend difficile l’acheminement du carburant dans la région, le vrai problème pourrait être le manque de chauffeurs de camion pour transporter le carburant des grands réservoirs de rétention régionaux vers les stations locales, car les gens se remplissent si vite, a déclaré DeHaan. .

«Les gens pompent loin, bien plus vite que les camions ne peuvent le livrer», a déclaré DeHaan.

Bloomberg rapporte que l’administration Biden pourrait envisager de déroger à la loi Jones, adoptée en 1920, pour permettre aux pétroliers étrangers de transporter de l’essence et du carburant diesel.

Voici ce que vous devez savoir d’autre:

Pénuries de gaz: quelles parties de la côte Est pourraient en ressentir une?

Le système Colonial Pipeline fournit environ 45% du carburant pour la côte Est, y compris l’essence et le carburéacteur. Il parcourt plus de 5500 miles du Texas au New Jersey.

Des États comme la Géorgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord et la Virginie sont particulièrement vulnérables car ils ont des options limitées en termes d’alternatives de transport de carburant. Les États de la côte du Golfe peuvent compter plus facilement sur les expéditions des pétroliers.

Combien de stations sont à court d’essence?

La situation est la pire en Caroline du Nord, où environ 28% des stations étaient éteintes mercredi soir selon GasBuddy. Environ 18% des stations en Géorgie et 17% en Virginie étaient en panne, tandis que 16% en Caroline du Sud, 5% en Floride, 4% au Maryland, 4% au Tennessee et 2% en Alabama étaient en baisse.

À une station d’arrêt Citi à Asheville, en Caroline du Nord, l’employée Jessica Alcocer a déclaré que le magasin était à court d’essence lundi après-midi.

«Tout le monde panique», dit-elle.

Quel impact cela aura-t-il sur le transport aérien?

Le pipeline Colonial transporte également du carburéacteur. American Airlines a réacheminé deux vols long-courriers au départ de Charlotte, en Caroline du Nord, en raison de possibles pénuries.

Les passagers se rendant à Honolulu devront changer d’avion à Dallas, et ceux qui se dirigent vers Londres s’arrêteront à Boston pour faire le plein.

Les vols Southwest et United transportaient du carburant supplémentaire sur les vols à destination de Nashville, du Tennessee, de Baltimore et de certains autres aéroports au cas où le kérosène ne serait pas disponible dans ces aéroports. Normalement, les compagnies aériennes ne chargent que suffisamment de carburant pour un seul vol, car le remplissage ajoute au poids de l’avion et nuit au kilométrage. La plupart des avions peuvent transporter suffisamment de carburant pour un aller-retour, mais la consommation de carburant supplémentaire coûte de l’argent.

Comment est-ce arrivé?

Nous ne sommes pas encore tout à fait sûrs.

Le FBI a déclaré qu’un gang en ligne connu sous le nom de DarkSide a frappé le système Colonial Pipeline avec une attaque de ransomware, qui prend en otage des systèmes informatisés jusqu’à ce qu’un paiement soit effectué.

« Nous continuons à travailler avec l’entreprise et nos partenaires gouvernementaux sur l’enquête », a déclaré le FBI.

Un piratage pourrait-il se reproduire?

Oui. L’épisode illustre à quel point l’infrastructure énergétique du pays est vulnérable aux infiltrations.

« Cela expose absolument une vulnérabilité majeure », a déclaré De Haan.

L’analyste du service d’information sur les prix du pétrole, Tom Kloza, dit que c’est un «appel au réveil» pour l’industrie de l’énergie, ajoutant «Imaginez si c’était l’une des compagnies d’électricité».

Devriez-vous faire le plein maintenant?

Seulement si vous devez le faire.

DeHaan a exhorté les conducteurs à ne pas paniquer dans les États situés le long des côtes du Golfe et du sud-est de l’Atlantique.

Ne «sortez pas et n’amassez pas d’essence et n’aggravez pas le problème», a-t-il dit.

Comment puis-je trouver du gaz à proximité?

L’application GasBuddy dispose d’un suivi de la disponibilité du carburant qui indique aux utilisateurs quelles stations n’ont pas de gaz, pas de carburant ou pas d’électricité. Le tracker est crowdsourcing, et les automobilistes sont encouragés à signaler les stations locales en panne d’essence ou de carburant.

Comment puis-je conserver le gaz dans mon réservoir?

Voici quelques conseils à prendre en compte.

Planifiez à l’avance pour accomplir plusieurs courses en un seul voyage et, dans la mesure du possible, évitez les heures de trafic intense.

Si vous possédez plusieurs voitures, utilisez le modèle le plus économe en carburant qui répond aux besoins d’un trajet donné.

Retirez les objets inutiles et encombrants de votre voiture. Minimisez votre utilisation des barres de toit et retirez les supports spéciaux lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Il faut plus de carburant pour accélérer une voiture plus lourde, et la réduction de la consommation de carburant est plus importante pour les petites voitures que pour les modèles plus grands.

Minimisez votre utilisation de la climatisation. Même à vitesse d’autoroute, les fenêtres ouvertes ont moins d’effet sur l’économie de carburant que la puissance du moteur nécessaire pour faire fonctionner le compresseur de climatisation.

Par temps chaud, garez-vous à l’ombre ou utilisez un écran solaire pour pare-brise pour réduire l’accumulation de chaleur à l’intérieur de la voiture. Cela réduit le besoin de climatisation (et donc de carburant) pour refroidir la voiture.

Comment puis-je stocker du gaz en toute sécurité?

Si vous prévoyez d’acheter du gaz pour le garder en réserve, voici quelques conseils pour le stocker en toute sécurité, selon ExxonMobil:

Stockez l’essence dans un bidon ou un réservoir de carburant approuvé qui ne dépasse généralement pas 5 gallons. De plus, ne faites pas le plein pour qu’il y ait de la place dans le conteneur pour que le gaz se dilate.

Gardez les contenants hermétiquement fermés et manipulez-les avec prudence pour éviter de renverser du gaz.

Conservez l’essence à température ambiante et éloignez-la des sources de chaleur potentielles telles que le soleil ou une fournaise.

Entreposez l’essence dans une remise ou un garage détaché, à au moins 50 pieds des sources d’inflammation telles que les veilleuses.

Contribuant: Mackensy Lunsford du Asheville Citizen-Times; Nicholas Katzban de NorthJersey.com; The Associated Press.