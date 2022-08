Les opérations minières de Bitcoin continuent de se développer au milieu de l’hiver crypto, tout en transformant le «gaspillage gaspillé en énergie à grande échelle»

Le commerce de l’extraction de bitcoins continue de se développer à mesure que les entreprises obtiennent des mégawatts supplémentaires de capacité, construisent de nouvelles installations et obtiennent des milliers de plates-formes d’extraction de circuits intégrés spécifiques à l’application (ASIC). Vendredi, la société Validus Power a découvert qu’elle avait acquis 2 centrales électriques à gaz en Ontario, au Canada, qui pourraient devenir des installations de crypto-minage. Le même jour, la société Applied Blockchain a obtenu un prêt de 15 millions de dollars pour financer la croissance et «la construction de ses centres de connaissances». alors que la croissance de l’industrie minière du bitcoin a été exponentielle, dans le même temps, les opérations minières du bitcoin créent une grande brèche dans le nettoyage des émissions mondiales de gaz CO2.

Applied Blockchain obtient un crédit de 15 millions de dollars pour construire des centres de données

Alors que les marchés de la crypto-monnaie ont connu une forte détérioration au cours des deux derniers mois, cela n’a pas empêché l’augmentation de certains mineurs de bitcoins. À titre d’exemple, cette semaine, la société bitcoin Genesis Digital Assets a déclaré que l’entreprise avait obtenu une capacité de 708 mégawatts (MW) au cours du premier semestre 2022. Lors de la sécurisation de milliers d’appareils miniers ASIC à un prix réduit, l’ouvrier bitcoin Cleanspark a déclaré plus tôt dans la semaine où il a acquis une installation prête à brancher d’une capacité de quatre-vingt-six MW.

Vendredi, la société d’hébergement minière de bitcoins Applied Blockchain a déclaré avoir obtenu un prêt de 15 millions de dollars pour poursuivre l’élargissement. “[Applied Blockchain] a l’intention d’utiliser le pouvoir pour rembourser sa dette existante et fournir des liquidités supplémentaires pour financer la construction de ses centres de connaissances », a noté la société tout au long de l’annonce. “La nouvelle facilité de crédit double notre rapport prêt-valeur sur notre installation villageoise et fournit à la nation nord-américaine un capital supplémentaire pour financer nos plans de croissance et répondre à la demande croissante de nos clients”, Wes Cummins, président et dirigeant d’Applied Blockchain. , a expliqué.

Validus Power étend sa présence en Ontario avec des plans pour convertir les gaz résiduaires en bitcoin grâce à une technologie exclusive d’énergie propre

Alors qu’Applied Blockchain a obtenu un prêt pour rembourser la dette existante et construire une infrastructure, Validus Power, une entreprise de solutions d’alimentation en blockchain, a déclaré que la société construisait des centres de connaissances supplémentaires dans les pays nord-américains. Validus Power est dans les limites du développement de 2 installations de crypto-minage à Kapuskasing et North Bay, en Ontario, et de ses plans de construction d’un centre de connaissances à Iroquois Falls, en Ontario. La société a acquis les centrales à gaz de septentrion Power en avril 2022.

Selon Validus, la centrale d’Ontario Falls est une centrale électrique de 120 MW et alimentée au gaz naturel. Le site de Kingston est également un centre électrique alimenté au gaz naturel d’une capacité de 110 MW. En octobre dernier, Validus a déclaré sa centrale électrique de North Bay et a également signé un partenariat avec Hut Eight Mining House. sorte d’une myriade de sociétés minières bitcoin de nos jours, Validus Power convertit également le gaz gaspillé en crypto.

Le 3 juin, la société a écrit au sujet de la “Mad Maxx Mobile Power Fleet”, qui convertit “les gaz résiduaires en Bitcoin avec une technologie d’énergie propre de maintien”. Validus rejoint Crusoe Energy, Greenidge Generation, Upstream Knowledge, Vespene Energy, EZ Blockchain et une variété d’autres retravaillant le gaz gaspillé en bitcoin. L’expansion du commerce de l’extraction de bitcoins en 2022 ne connaît pas seulement une croissance, mais les technologies derrière les opérations d’extraction de bitcoins servent au cadre. Le post de journal de Validus révélé en juin dernier dit :

“Grâce à l’utilisation de la propriété et d’une technologie éprouvée, Validus Power est prêt à exiger des gaz résiduaires indésirables et inutilisables créés dans le processus de raffinage du pétrole et à les convertir en énergie à grande échelle.”

