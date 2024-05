Les opérations militaires israéliennes à Gaza se poursuivront jusqu’en 2024, selon un responsable

Ces derniers mois, les responsables de la défense israélienne ont dit au public de s’attendre à une campagne prolongée à Gaza, même si elle progresserait par étapes vers des combats de moindre intensité.

Pourtant, l’évaluation de M. Hanegbi d’au moins sept mois supplémentaires d’opérations militaires semble être en contradiction avec les projections antérieures de M. Netanyahu, qui a déclaré en avril que le pays était « sur le point de gagner » dans sa guerre contre le Hamas.

Mardi, l’armée israélienne a annoncé qu’elle déployait un nombre non divulgué de troupes supplémentaires à Rafah, où les soldats sont engagés dans des combats rapprochés avec le Hamas. Les responsables israéliens ont décrit les opérations là-bas comme « limitées et localisées », mais les images satellite des mouvements de troupes et les rapports des habitants faisant état de bombardements croissants suggèrent une opération plus importante.

Israël fait face à une pression internationale croissante pour mettre un terme à sa campagne et parvenir à un accord de cessez-le-feu avec le Hamas qui inclurait la libération des otages détenus à Gaza. Le procureur en chef de la Cour pénale internationale a demandé des mandats d’arrêt contre M. Netanyahu et le ministre israélien de la Défense ; la Cour mondiale a ordonné au pays de freiner son offensive à Rafah ; et l’administration Biden a exprimé sa frustration face à l’absence d’un plan israélien clair pour Gaza d’après-guerre.